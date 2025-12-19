Orbán Balázs a közösségi média felületén osztotta meg a német védelmi miniszterrel készült interjú egy igen lényeges részletét. A videóban Boris Pistoriust arról arról kérdezik, hogy szerinte mikorra kellene Németországnak készen állnia a háborúra.
Itt a német bejelentés a világháborúról
A miniszterelnök politikai igazgatója megdöbbentő felvételt tett közzé. Orbán Balázs szerint a német védelmi miniszter ékes bizonyítéka, hogy Németország a világháború felé tart.
A védelmi miniszter határozott kijelentést tesz miszerint:
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy 2029-re készen álljunk. Van még mit tenni addig. Ez a célkitűzésünk.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a német védelmi miniszter is csatlakozott azokhoz, akik ki akarják robbantani a harmadik világháborút – figyelmeztetett.
Borítókép: Boris Pistorius (Fotó:AFP)
Indul az évértékelő Moszkvában: Putyin ma válaszol mindenre
Olyan kérdésre is felel, amire nem gondolnánk, hogy megteszi.
Brüsszel eurómilliárdokat küld Ukrajnának
Brüsszel lapátolja a pénzt Ukrajnának
Orbán Viktor: A békét és azt, hogy a magyarok pénzét ne küldjék Ukrajnába, csak egy nemzeti kormány tudja garantálni
Ha brüsszeli kormány van Magyarországon, akkor háborúba viszik az országot.
Öngyilkosságot követett el a Brown Egyetem fegyveres támadásának gyanúsítottja + videó
Egy MIT-professzor meggyilkolásával is gyanúsítják a meghalt férfit.
