Hatalmas magyar siker az EU-csúcson, Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba

világháborúorbán balázsnémetország

Itt a német bejelentés a világháborúról

A miniszterelnök politikai igazgatója megdöbbentő felvételt tett közzé. Orbán Balázs szerint a német védelmi miniszter ékes bizonyítéka, hogy Németország a világháború felé tart.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 6:52
Boris Pistorius (Fotó:AFP)
Boris Pistorius (Fotó:AFP)
Orbán Balázs a  közösségi média felületén osztotta meg a német védelmi miniszterrel készült interjú egy igen lényeges részletét. A videóban Boris Pistoriust arról arról kérdezik, hogy szerinte mikorra kellene Németországnak készen állnia a háborúra. 

Orbán Balázs szerint a német miniszter kijelentése kizár minden kétséget.
Orbán Balázs szerint a német miniszter kijelentése kizár minden kétséget. Fotó: AFP

A védelmi miniszter határozott kijelentést tesz miszerint: 

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy 2029-re készen álljunk. Van még mit tenni addig. Ez a célkitűzésünk.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a német védelmi miniszter is csatlakozott azokhoz, akik ki akarják robbantani a harmadik világháborút – figyelmeztetett.

Borítókép: Boris Pistorius (Fotó:AFP)

