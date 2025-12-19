Itt a német bejelentés a világháborúról

Orbán Balázs a közösségi média felületén osztotta meg a német védelmi miniszterrel készült interjú egy igen lényeges részletét. A videóban Boris Pistoriust arról arról kérdezik, hogy szerinte mikorra kellene Németországnak készen állnia a háborúra.

Orbán Balázs szerint a német miniszter kijelentése kizár minden kétséget. Fotó: AFP