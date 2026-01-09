A világ leborult előttünk, férfi kézilabdázóink agyonverték az olimpiai bajnok franciákat

A 2008-as norvégiai férfikézilabda Eb-n – ahogy arról sorozatunk második részében már megemlékeztünk – a magyar válogatott legyőzte a franciákat. Ugyanezt megtette 2012-ben is Újvidéken. Egy olyan mérkőzésen, amely szintén a magyar férfi kézilabdázás aranykönyvébe tartozik. Megint más kérdés, hogy ez a káprázatos diadal sem ért érmet ezen az Eb-n sem.

A csehek maguk sem hitték el, de simán legyőzték Magyarországot a 2010-es férfikézilabda-Eb egyik, számunkra legrosszabb mérkőzésén (Fotó: S. TRIMMEL / AFP)

A 2010-es férfikézilabda-Eb magyar mélyrepülése

Mielőtt visszarepülnénk 14 évet az időben, emlékezzünk meg pár szóban a 2010-es Eb-ről, amelyet Ausztriában rendeztek meg. Már csak azért is, mert itt sem mindennapi dolgok történetek. Szinte hihetetlen, de megint összekerültünk a franciákkal, ráadásul azonnal az első mérkőzésen.

Az olimpiai bajnok ellen nem sokkal a vége előtt Magyarország 29-25-re vezetett. Mennyi lett a végeredmény? 29-29.

Nem véletlen, hogy miközben ünnepelni kellett volna a pontszerzést (amely tényleg bravúros teljesítménynek számított), az összes magyar a fejét verte a falba. Hát még akkor, amikor jött a következő két összecsapás. A spanyolok elleni 25-34 sem nézett ki jól, de ekkor még azzal nyugtattuk magunkat, hogy a csehek ellen úgyis nyerünk. Erre mi történt? A senki által semmire sem tartott Csehország 33-26-ra legázolta a magyarokat, akik ezzel ki is estek az Eb további küzdelmeiből.

A rémes 2010-es Eb-t 2012-ben sem követte diadalmenet, de itt legalább tényleg lehet a szépre is emlékezni. A válogatottat akkor Mocsai Lajos irányította. A 2011-es svédországi világbajnokságon elért hetedik helyezéssel elértük az olimpiai selejtezőt. Így a 2012-es Európa-bajnokságon legalább azért nem kellett cidrizni, hogy az olimpiai kvalifikációs sorozatba kerülésért hogyan alakul a sorsunk. Máskülönben Fortuna nem volt kegyes hozzánk. Ha azt mondom, rémes csoportba kerültünk, nem mondtam semmit. Inkább leírom a három ellenfelet: Franciaország, Spanyolország, Oroszország.

Nagy meccsek a rettenetes csoportban

Az előzetes számolgatások országában (azaz nálunk) arról szólt az okoskodás, hogy az első mérkőzésen mindenképpen le kell győzni az oroszokat, hogy egyáltalán legyen esély a továbbjutásra. Nem sikerült, igaz, kikapni sem.

A sok drámát és fordulatot hozó összecsapáson 14-9-re a magyar csapat vezetett, de a második félidőben minden veszni látszott. 22-25-nél magyar ember nem fogadott volna a győzelemre, erre pár perccel később 30-27-es magyar előnynél honfitárs nem tett volna a vereségre.

Ebből alakult ki a 31-31-es végeredmény, aminek nem lehetett szívből örvendezni.