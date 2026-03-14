„Turisták, menjetek haza!” – vandalizmus és tüntetések a népszerű üdülőszigeten + videó

Turistaellenes tüntetések és vandalizmus miatt figyelmeztették a spanyolországi üdülőhelyekre készülő brit nyaralókat. A Daily Star beszámolója szerint Tenerifén több bérelt autó gumiabroncsát kiszúrták, miközben a helyiek egy része a tömegturizmus ellen tiltakozik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 8:42
Tenerife, Puerto de Santiago Fotó: FRILET PATRICK / HEMIS.FR Forrás: hemis.fr
A brit turistákat arra figyelmeztették, hogy legyenek óvatosak a spanyolországi üdülőhelyeken, különösen a Kanári-szigeteken, ahol ismét turistaellenes tüntetések törtek ki. A Daily Star beszámolója szerint a feszültség éppen a húsvéti utazási szezon előtt erősödött fel.

Tenerife Fotó: viasaletravel.hu

A jelentések szerint a vandálok a tenerifei Sibora városában tizenegy bérelt autó gumiabroncsát vágták fel. A spanyol rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, a támadásokat a tömegturizmus miatt növekvő helyi elégedetlenséggel hozzák összefüggésbe.

A szigeten az elmúlt években egyre erősebbé vált a turizmusellenes hangulat. Több helyen „Turisták, menjetek haza” feliratú graffitik jelentek meg, miközben korábban vandalizmus is történt: Costa Adején például húsz bérelt autót gyújtottak fel. Egy aktivista, Roberto Mesa egy videót is közzétett a károkról, amelyhez azt írta: „A békés eszközök kimerültek.”

A Daily Star szerint a Kanári-szigeteken több ezer helyi lakos vonult utcára, hogy a turisták számának korlátozását követelje. A feszültség miatt állítólag a szigeteket rendszeresen látogató brit nyaralók több mint fele idén más úti célt választott.

A tiltakozások hátterében a helyiek szerint olyan problémák állnak, mint az emelkedő lakhatási költségek, a vízhiány és az alacsony bérek a vendéglátóiparban. A demonstrációk a békés felvonulásoktól a turistaellenes graffitikig és utcai skandálásokig terjednek – fogalmaz a brit lap.

A helyzetre reagálva a hatóságok új intézkedéseket is terveznek. Az Euronews beszámolója szerint 2026-tól ökoadót vezethetnek be a Teide Nemzeti Park látogatására, emellett szigoríthatják a rövid távú lakáskiadás szabályait is, hogy enyhítsék a lakhatási válságot.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Veér Gyula
idezojelekbrüsszel

Mit veszíthetünk április 12-én?

Veér Gyula avatarja

A fő kérdés, amire választ kell adni: háború vagy béke?

