„Turisták, menjetek haza!” – vandalizmus és tüntetések a népszerű üdülőszigeten + videó

A brit turistákat arra figyelmeztették, hogy legyenek óvatosak a spanyolországi üdülőhelyeken, különösen a Kanári-szigeteken, ahol ismét turistaellenes tüntetések törtek ki. A Daily Star beszámolója szerint a feszültség éppen a húsvéti utazási szezon előtt erősödött fel.
A jelentések szerint a vandálok a tenerifei Sibora városában tizenegy bérelt autó gumiabroncsát vágták fel. A spanyol rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, a támadásokat a tömegturizmus miatt növekvő helyi elégedetlenséggel hozzák összefüggésbe.
