Ez latin-amerikai diktátortempó! – össztűz alatt Magyar Péter a Sándor-palota előtti tüntetésen + videó

Az igazi államférfi nem bohóckodik

Ezt követően Mónus Benjámin, a Jövőt Építő Fiatalok Digitális Polgári Kör elnöke lépett a mikrofonhoz. Mint mondta, egy igazi államférfi nem politikai mocsokban résztvevő, nem bohóckodik, nem teszi bűnbakokká ellenfeleit, és nem adja el a nemzeti szuverenitást. Szerinte egy államférfi ellenszélben is érvényesíti a nemzet akaratát. Ő is üzent a miniszterelnöknek, akit arra figyelmeztetett, ne váljon Robespierre-ré, mert akkor ugyanolyan katasztrófába sodorhatja Magyarországot, mint a francia forradalom vezére Franciaországot. Rámutatott: ha az emberek aranyláncát üres ígéretekkel és pénzzel tartja, előbb-utóbb az aranyozás lekopik, és saját pártja és támogatói vezetik el a guillotine-hoz.

– Régi mondás tartja: „ki kardot ránt, kard által vész el”. Tegye vissza a kardját hüvelyébe, és viselkedjen végre államférfiként. Ne akarjon teljhatalmat ilyen gyorsan, mert vissza fog szállni az ön fejére. Ne mozdítson el egy állami vezetőt se idő előtt, mert ezzel a magyar állam maradék méltóságát is a sárba tiporja a fékeivel és ellensúlyokkal együtt – üzente Magyar Péternek.

Színpadra lépett Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese is. Hangsúlyozta: Sulyok Tamás az elnöki tisztséggel együtt hárommillió ember akaratának képviseletében áll, akik a 2022. áprilisi választásokon a Fidesz–KDNP-t támogatták. A választások demokratikusak voltak, nem volt „maffiahatalom” vagy „demokratikus baleset”, hanem működött a magyar demokrácia. Sulyok Tamás megválasztása legitim, mivel a parlamenti többség demokratikus döntése. Szerinte aki megpróbálja megakadályozni vagy érvényteleníteni ezt a mandátumot, az alkotmányellenes, és olyan lépéseket tesz, amelyeket Latin-Amerika diktátorai használnak.

Kohán Mátyás rámutatott: a nemzet egysége nem abban áll, hogy a miniszterelnök politikai bosszút álljon, vagy elutasítsa az előző kormányzati korszakot, amelyben ő maga 14 évig részt vett. A nemzet egysége abban áll, hogy mindenki elfogadja a másikra nézve kellemetlen, de elviselhető tényeket. Úgy véli, Sulyok Tamás az egyetlen közjogi méltóság, aki ezt megérti és nem keveri össze a saját igazságérzetét az „egyetemes igazsággal”. Tudja, hogy az országban mások is vannak, jelenlegi tisztségében méltó a székéhez. „Tartsunk ki, Elnök úr, tartsunk ki!” – hangoztatta.