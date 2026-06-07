Rendkívüli

Ez latin-amerikai diktátortempó! – össztűz alatt Magyar Péter a Sándor-palota előtti tüntetésen + videó

sulyok tamássándor - palotaMagyar Péter

Ez latin-amerikai diktátortempó! – össztűz alatt Magyar Péter a Sándor-palota előtti tüntetésen + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Többen is felszólaltak azon a szimpátiatüntetésen, amelyet a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett kiállva hirdettek meg. Mint ismert, Magyar Péter többek között Sulyok Tamástól követelte, hogy mondjon le, aminek az államfő nem tett eleget. Ezért a miniszterelnök már tudatta, hogy módosítani fogják alaptörvényt, hogy a köztársasági elnököt így távolítsák el a hivatalából.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 15:39
szimpátiatüntetés, szervező, Szabó László, Sulyok Tamás
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az igazi államférfi nem bohóckodik

Ezt követően Mónus Benjámin, a Jövőt Építő Fiatalok Digitális Polgári Kör elnöke lépett a mikrofonhoz. Mint mondta, egy igazi államférfi nem politikai mocsokban résztvevő, nem bohóckodik, nem teszi bűnbakokká ellenfeleit, és nem adja el a nemzeti szuverenitást. Szerinte egy államférfi ellenszélben is érvényesíti a nemzet akaratát. Ő is üzent a miniszterelnöknek, akit arra figyelmeztetett, ne váljon Robespierre-ré, mert akkor ugyanolyan katasztrófába sodorhatja Magyarországot, mint a francia forradalom vezére Franciaországot. Rámutatott: ha az emberek aranyláncát üres ígéretekkel és pénzzel tartja, előbb-utóbb az aranyozás lekopik, és saját pártja és támogatói vezetik el a guillotine-hoz. 

– Régi mondás tartja: „ki kardot ránt, kard által vész el”. Tegye vissza a kardját hüvelyébe, és viselkedjen végre államférfiként. Ne akarjon teljhatalmat ilyen gyorsan, mert vissza fog szállni az ön fejére. Ne mozdítson el egy állami vezetőt se idő előtt, mert ezzel a magyar állam maradék méltóságát is a sárba tiporja a fékeivel és ellensúlyokkal együtt – üzente Magyar Péternek.

Színpadra lépett Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese is. Hangsúlyozta: Sulyok Tamás az elnöki tisztséggel együtt hárommillió ember akaratának képviseletében áll, akik a 2022. áprilisi választásokon a Fidesz–KDNP-t támogatták. A választások demokratikusak voltak, nem volt „maffiahatalom” vagy „demokratikus baleset”, hanem működött a magyar demokrácia. Sulyok Tamás megválasztása legitim, mivel a parlamenti többség demokratikus döntése. Szerinte aki megpróbálja megakadályozni vagy érvényteleníteni ezt a mandátumot, az alkotmányellenes, és olyan lépéseket tesz, amelyeket Latin-Amerika diktátorai használnak.

Kohán Mátyás rámutatott: a nemzet egysége nem abban áll, hogy a miniszterelnök politikai bosszút álljon, vagy elutasítsa az előző kormányzati korszakot, amelyben ő maga 14 évig részt vett. A nemzet egysége abban áll, hogy mindenki elfogadja a másikra nézve kellemetlen, de elviselhető tényeket. Úgy véli, Sulyok Tamás az egyetlen közjogi méltóság, aki ezt megérti és nem keveri össze a saját igazságérzetét az „egyetemes igazsággal”. Tudja, hogy az országban mások is vannak, jelenlegi tisztségében méltó a székéhez.  „Tartsunk ki, Elnök úr, tartsunk ki!” – hangoztatta.

Szimpátiatüntetés a közjogi méltóságok mellett tüntetés Sándor-palota
Fotó: Havran Zoltán

Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője ezután arról beszélt, az országban egy „végtelenül alávaló rezsim” épül, amely a szabadság és az alkotmányosság ellen fordult. Úgy fogalmazott: nemcsak a kormányzatot, hanem annak „cinkosait” is felelősség terheli, akik „becsvágyból, hatalom- vagy pénzéhségből” működnek együtt a rendszerrel. Beszédében név szerint megemlítette Tarr Zoltánt,

aki miatt sok száz középiskolás nem jutott el például Csíksomlyóra, mert egy tollvonással felfüggesztette a Határtalanul program finanszírozását. Aki bolsevik módon fenyegette meg egy gyalázatos levélben több ezer civil szervezet vezetőjét, azt sugallva, hogy határon innen és túl mindenki bűnös, aki az előző nemzeti kormánnyal együttműködött.

Kitért Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterre is, akit a Gyurcsány-kormány kisstílű pribékjének nevezett. A főszerkesztő ÁVH-ügyi miniszterelnök-helyettesnek nevezte Ruffot,  aki Excel-táblázatokban halállistákat szerkeszt, és a teljes közigazgatásban üldözőbe vette a másként gondolkodókat.

Mit képzelsz magadról, Ruff? Mit képzelsz, ki vagy te?

– üzent a miniszternek.

Szólt Görög Márta külügyminiszterről is: „végül kiemelném azt a hitvány asszonyt, aki szemlesütve állt itt pár napja”. Szerinte a tárcavezető korábban jóban volt Sulyok Tamással, és kijelentette: „innen kívánom Görög Mártának, hogy szakmai megsemmisülés és örök megvetés legyen hátralévő életében”. Huth Gergely a miniszterelnököt sem kímélte: őt a „hibbant” jelzővel illette, de nevezte mérges kishörcsögnek is. Szerinte Magyar Péter a demokráciát diktatúrára cseréli.

Mindenkit meg kell védeni, akit megfélemlítenek

A főszerkesztő ezután színpadra hívta Skrabski Fruzsina dokumentumfilmest. Beszédében hangsúlyozza, nemcsak a közjogi méltóságokat, hanem minden olyan embert meg kell védeni, akit a hatalom megfélemlít vagy ellehetetlenít. Kiemelte, a miniszterelnök nyilvános alázása másoknak, különösen az újságíróknak és a köztársasági elnöknek, elfogadhatatlan és rombolja a társadalom udvarias, tisztességes normáit. Szerinte Magyarország alapvetően nyugodt és kulturált társadalom, és nem szabad hagyni, hogy az agresszív politikai viselkedés normává váljon.

Példákat hoz arra, hogy kormánykritikus influenszerek, mint Buzár RóbertKajdi Csaba és Radics Péter, szintén nyilvánosan bírálták a miniszterelnök viselkedését. Amikor azonban kimondta Puzsér Róbert nevét, a tömeg nagyrésze hangosan pfújolni kezdett. Skrabski Fruzsina emiatt arra kérte a jelenlévőket, hogy ne fütyüljék ki, mivel Puzsér Róbertet a barátjának tartja. Beszédében kitért arra is, hogy több tiszás ismerőse is van, akik szerinte a „Fidesz agresszív politikai stílusa” miatt szavaztak a kormányváltásra, ugyanakkor úgy látja, közülük többen már a Tisza oldaláról érkező agresszivitást is problémásnak érzik. Miután azonban ismét kiejtette Puzsér Róbert nevét, a tömeg ismét nagy pfújolásba kezdett – Skrabski Fruzsinának ezután érezhetően megcsuklott a hangja, de folytatta beszédét. Beszéde végén Mádl Ferenc köztársasági elnököt idézte, aki a polgári felelősségtudat, a szolidaritás és a jogkövetés fontosságát hangsúlyozta.

Cikkünk frissül.

Szimpátiatüntetés a közjogi méltóságok mellett tüntetés Sándor-palota
Egyre többen érkeznek a szimpátiatüntetésre a Sándor-palotához Fotó: Havran Zoltán

Mindennek van határa

A szimpátiatüntetés jelentőségét jól mutatja, hogy Orbán Viktor is támogatásáról biztosította a szervezőket. „Én is támogatom. Mindennek van határa” – írta közösségi oldalán a Fidesz elnöke. Emlékezetes, Magyar Péter május 31-ig szabott határidőt a közjogi méltóságok, köztük Sulyok Tamás távozására. Miután Sulyok Tamás nem mondott le, Magyar Péter bejelentette:

megkezdik a szükséges eljárásokat az államfő eltávolítása érdekében.

A kormányfő szerint erre több alkotmányos lehetőség is rendelkezésre áll, ugyanakkor jelezte, hogy célja eléréséhez nem a megfosztási eljárást választanák, hanem az alaptörvény módosítását. A kialakult helyzetre való tekintettel a köztársasági elnök korábban a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte. Az állami intézmények vezetői is sorra jelezték: mandátumukat a hatályos jogszabályok szerint kívánják kitölteni.

A fenyegetett állami vezetők:

  • Sulyok Tamás köztársasági elnök,
  • Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
  • Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,
  • Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
  • Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
  • Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
  • Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
  • Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

Lapunk élőben számol be a szimpátiatünetésről, a helyszínen a Magyar Nemzet munkatársai is jelen vannak.

Borítókép: Gyülekeznek a szimpátiatüntetés résztvevői a Sándor-palotánál  (Fotó: Havran Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekTrump

Németországban az AfD vezet

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A hadiipari együttműködések száma és mértéke az elmúlt napokban csúcsokat döntött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu