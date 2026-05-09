Besülni látszik Magyar Péter tisztogatási kísérlete

Magyar Péter május 31-ig adott időt arra, hogy több közjogi vezető – köztük az államfő, az Alkotmánybíróság és a Kúria elnöke – lemondjon a hivataláról. Azonban egyelőre úgy tűnik, a felszólítást a közjogi méltóságok nem veszik figyelembe.

Gábor Márton
2026. 05. 09. 6:10
Magyar Péter Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nem mond le a legfőbb ügyész, hiába szólította fel erre Magyar Péter

Interjút adott Nagy Gábor Bálint a 24.hu portálnak, és kijelentette: folytatja a munkát a Tisza-kormány alatt is. Hozzátette: nem tartja helytállónak azt a kijelentést, hogy az ügyészséget, az ő tevékenységét a politika bármilyen szempontból befolyásolta volna.

A lemondásra felszólításban egy implicit állítás van, amit visszautasítok. Nem tartom helytállónak azt a kijelentést, hogy az ügyészséget, az én tevékenységemet a politika bármilyen szempontból befolyásolta volna. Több évtizedes, az igazságszolgáltatásban töltött szakmai pályafutás után kérdezték meg azt, hogy ha a köztársasági elnök jelölne, elvállalnám-e ezt a pozíciót. És úgy gondoltam, hogy a szakmai tapasztalatom alapján megpróbálom a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint ellátni a feladatot

– jelentette ki Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Mint ismert: Polt Péter utódját Magyar Péter leendő miniszterelnök lemondásra szólította fel, de ő erre a 24.hu portálnak adott interjúban egyértelmű választ adott.

Szeretném a megkezdett szakmai munkát folytatni

 – zárta rövidre a kérdést Nagy Gábor Bálint, jelezve ezzel, hogy nem mond le.

 

Nem akar távozni sem az Alkotmánybíróság, sem az Állami Számvevőszék elnöke

Nem adott érdemi választ sem az Állami Számvevőszék (ÁSZ), sem az Alkotmánybíróság a Hvg.hu kérdésére, hogy e testületek vezetői lemondanak-e azt követően, hogy a leendő miniszterelnök távozásra szólította fel őket.

Az alaptörvény szerint az Állami Számvevőszék elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja meg. Az ÁSZ elnöki megbízatás megszűnésének eseteit a törvény szabályozza

– ezt írta a szervezet a portál megkeresésére. Windisch Lászlót négy éve választotta meg a kétharmados Fidesz-többség. Az Alkotmánybíróság pedig azt közölte, hogy 

a mindenkor hatályos alkotmányos keretek között látja el feladatait.

 

Péterfalvi Attila: Tilos alkudozni Magyar Péterrel

Péterfalvi Attila az M5 műsorában világossá tette: sem politikai nyomásra, sem Magyar Péter felszólítására nem mond le a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) éléről. A NAIH elnöke szerint a pozícióját az uniós jog és bírósági döntések is védik, ezért mandátuma nem lehet politikai alku tárgya.

Péterfalvi Attila világos és határozott üzenetet küldött Magyar Péternek: az adatvédelmi hatóság elnökének távozása jogilag sem merülhet fel, politikai nyomásgyakorlásnak pedig nem enged. A NAIH vezetője az M5 Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjében reagált a Tisza Párt elnökének követeléseire.

Tilos alkudozni a lemondásomról Magyar Péterrel

 – fogalmazott egyértelműen Péterfalvi Attila.

A műsorban Csuhaj Ildikó arról kérdezte a hatóság elnökét, felmerült-e benne a lemondás gondolata. Péterfalvi Attila erre hangsúlyozta: az adatvédelmi hatóság függetlenségét nemcsak a magyar jogrend, hanem az európai uniós szabályozás és az uniós bírósági gyakorlat is kiemelten védi.

Uniós védelem alatt áll, és nemcsak az uniós jog védi, hanem uniós bírósági döntés is, ami kategorikusan azt mondja ki, hogy a hatóság vezetője vagy a biztos még alkotmánymódosítással, még jogszabály-módosítással sem mozdítható el a pozíciójáról

 – fogalmazott. A NAIH elnöke szerint éppen ez a garancia biztosítja, hogy az adatvédelmi hatóság politikai befolyástól mentesen működhessen.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) is reagált arra, hogy Magyar Péter távozásra szólította fel a médiahatóság elnökét. A Telex megkeresésére válaszolva azt írták, hogy az NMHH jogállását a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény határozza meg.

Az NMHH az alaptörvény alapján önálló szabályozó szerv, amely a továbbiakban is független hatóságként, a jogszabályi keretek között látja el a feladatait. Politikai nyilatkozatokról nem foglal állást

– írták a Telexnek. Válaszukban hozzátették, hogy a jogszabályok értelmében az NMHH elnökének kinevezése kilencéves időtartamra, 2030 decemberéig szól.

 

Lóránt Károly
idezojeleknato

Mi a teendő?

Lóránt Károly avatarja

A Fidesz nagyarányú vereségét ugyan különlegesnek lehet tartani, de tizenhat évi kormányzás után bárki megbukhat, függetlenül a mérhető teljesítménytől.

