Besülni látszik Magyar Péter tisztogatási kísérlete

Nem mond le a legfőbb ügyész, hiába szólította fel erre Magyar Péter

Interjút adott Nagy Gábor Bálint a 24.hu portálnak, és kijelentette: folytatja a munkát a Tisza-kormány alatt is. Hozzátette: nem tartja helytállónak azt a kijelentést, hogy az ügyészséget, az ő tevékenységét a politika bármilyen szempontból befolyásolta volna.

A lemondásra felszólításban egy implicit állítás van, amit visszautasítok. Nem tartom helytállónak azt a kijelentést, hogy az ügyészséget, az én tevékenységemet a politika bármilyen szempontból befolyásolta volna. Több évtizedes, az igazságszolgáltatásban töltött szakmai pályafutás után kérdezték meg azt, hogy ha a köztársasági elnök jelölne, elvállalnám-e ezt a pozíciót. És úgy gondoltam, hogy a szakmai tapasztalatom alapján megpróbálom a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint ellátni a feladatot

– jelentette ki Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Mint ismert: Polt Péter utódját Magyar Péter leendő miniszterelnök lemondásra szólította fel, de ő erre a 24.hu portálnak adott interjúban egyértelmű választ adott.

Szeretném a megkezdett szakmai munkát folytatni

– zárta rövidre a kérdést Nagy Gábor Bálint, jelezve ezzel, hogy nem mond le.