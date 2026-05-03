Péterfalvi Attila: Tilos alkudozni a lemondásomról Magyar Péterrel

A közjogi méltóságok több ízben is válaszoltak Magyar Péter felszólítására. A Kúria elnöke, Varga Zs. András a HVG-nek adott válaszában közölte,

a Kúria az Alaptörvény 25. cikkének (1) bekezdése szerint az igazságszolgáltatási tevékenységet ellátó legfőbb bírósági szerv. Elnökét az Alaptörvény 26. cikk (3) bekezdése értelmében kilenc évre az Országgyűlés választja.

Vagyis Varga Zs. András mandátuma 2030. január 1-jéig szól.

Az Alkotmánybíróság elnöke, Polt Péter a lemondásra felszólító nyilatkozatokat pedig a politikai nyomásgyakorlásnak minősítette.

Az Alkotmánybíróság teljes üléseiről nem nyilvános emlékeztető készül. A 2026. április 21-i teljes ülésen az emlékeztetőben foglaltak szerint az egyik alkotmánybíró politikai tartalmú nyilatkozatot tett, amelynek végén felkérte az Alkotmánybíróság elnökét az elnöki tisztségről történő lemondás megfontolására

– közölte az Alkotmánybíróság.

A testület közleményében beszámolt róla, hogy az elnök több más alkotmánybíró hozzászólása után – a sajtóban megjelentekkel ellentétben – részletesen válaszolt az elhangzottakra, hangsúlyozva, hogy döntéseiben mindenkor és a jelen esetben is a testület érdekeinek megfelelően jár el.

Az Alkotmánybíróság teljes ülése nem folytatott vitát a felvetésről, figyelemmel arra, hogy nincs hatásköre sem az elnök kinevezésére, sem pedig az elnöki tisztség megszűnésével összefüggésben.

Méltatlansági indítványt pedig, amelynek megvitatására és az arról való döntéshozatalra a teljes ülésnek joga van, senki nem terjesztett elő.

Leszögezték: az Alkotmánybíróság továbbra is irányadónak tartja korábbi nyilatkozatát, amely szerint feladatait a hatályos alaptörvény és a rá vonatkozó jogszabályok által meghatározott alkotmányos keretek között látja el.