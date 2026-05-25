orosz-ukrán háborúBelgorodorosz külpolitika

Elsöprő erejű támadást indítottak az ukránok + videó

Kétszer érte ukrán rakétatámadás Belgorodot és környékét az éjjel – közölte a régió operatív törzse hétfőn a Max messengeren. Egy lakost kórházba kellett szállítani a sérülései miatt. Az energetikai objektumokat ért támadások miatt fennakadások keletkeztek az áram- és vízellátásban.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 11:18
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Az orosz védelmi minisztérium hétfő reggeli közleménye szerint a légvédelem 173 ukrán repülőgéptípusú drónt fogott el és semmisített meg 14 régió felett. 

A RIA Novosztyi hírügynökség a tárca adatait összesítve azt írta, hogy az elmúlt héten legkevesebb 3897 ilyen repülőszerkezetet lőttek le.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete az Izvesztyija című lapban hétfőn megjelent interjújában azt mondta, hogy Európának az Oroszországgal folytatandó tárgyalások során elkerülhetetlenül el kell majd ismernie a „kijevi rezsim háborús bűneit”. A diplomata szerint ez a kérdés az egyik legfontosabb téma lesz, mert a nemzetközi humanitárius jog és az ahhoz tartozó egyezmények vagy mindenki számára kötelezőek, vagy pedig „a szőnyeg alá söprik" őket.

 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
