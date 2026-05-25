Az orosz védelmi minisztérium hétfő reggeli közleménye szerint a légvédelem 173 ukrán repülőgéptípusú drónt fogott el és semmisített meg 14 régió felett.
Elsöprő erejű támadást indítottak az ukránok + videó
Kétszer érte ukrán rakétatámadás Belgorodot és környékét az éjjel – közölte a régió operatív törzse hétfőn a Max messengeren. Egy lakost kórházba kellett szállítani a sérülései miatt. Az energetikai objektumokat ért támadások miatt fennakadások keletkeztek az áram- és vízellátásban.
A RIA Novosztyi hírügynökség a tárca adatait összesítve azt írta, hogy az elmúlt héten legkevesebb 3897 ilyen repülőszerkezetet lőttek le.
Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete az Izvesztyija című lapban hétfőn megjelent interjújában azt mondta, hogy Európának az Oroszországgal folytatandó tárgyalások során elkerülhetetlenül el kell majd ismernie a „kijevi rezsim háborús bűneit”. A diplomata szerint ez a kérdés az egyik legfontosabb téma lesz, mert a nemzetközi humanitárius jog és az ahhoz tartozó egyezmények vagy mindenki számára kötelezőek, vagy pedig „a szőnyeg alá söprik" őket.
