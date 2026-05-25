Magyar Péter szövetségesének a fejét követelik Lengyelországban, nagy bajban a Tisza vezetőjének példaképe

A tűzoltók két bejelentést kaptak, az első arról szólt, hogy füst van a lakásban és a benn tartózkodók nem lélegeznek. Az előírásoknak megfelelően a tűzoltóságot, a rendőrséget és a mentőszolgálatot is riasztották. A helyszínre elsőként a tűzoltók érkeztek ki, akik megállapították, hogy nem látható füst, majd kívülről próbáltak benézni a lakásba.

Ezzel párhuzamosan egy második bejelentés is érkezett, amely szerint az egyik bent tartózkodó személy életfunkciói leálltak.

A művelet irányítója ezután döntött úgy, hogy a közvetlen életveszély miatt behatolnak a lakásba. Marcin Kierwinski belügyminiszter elmondta, hogy a szolgálatok az ajtó betörése előtt a kaputelefonon keresztül is próbálták felvenni a kapcsolatot a bent lévőkkel. A tűzoltók elmondása szerint úgy tűnt, mintha valaki felvette volna a kaputelefont, majd azonnal letette volna. A belügyminiszter elmondta, hogy csak később derült ki, hogy a lakás az elnök édesanyjáé, majd kijelentette:

a hatóságok nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy megtalálják azokat, akik a hamis bejelentéseket tették.

A hatósági intézkedés után elszabadultak az indulatok Lengyelországban

Az eset hatalmas visszhangot váltott ki az interneten és a politikai térben is. A lengyel ellenzék a kormány és több miniszter lemondását követeli, miközben Donald Tusk miniszterelnök szabotázsakcióról beszélt – számolt be róla a WP wiadomosci.

Jan Grabiec, a miniszterelnöki hivatal vezetője úgy fogalmazott:

a provokáció elkövetőinek viselniük kell a következményeket.

Zbigniew Bogucki, az elnöki kancellária vezetője hozzá nem értéssel vádolta Donald Tusk kormányát. Kifejtette, hogy a szolgálatok működése veszélyezteti Lengyelország biztonságát és az állam méltóságát. A Jog és Igazságosság (PiS) politikusai egymás után támadták a kabinetet. Waldemar Buda európai parlamenti képviselő szerint Tusk és Marcin Kierwinski belügyminiszter vezetése alatt a lengyel állam

vak, süket és ostoba karikatúrává vált.

Sebastian Kaleta PiS-képviselő azt írta: a hatóságok betörtek az elnök családi lakásába, majd megpróbálták bagatellizálni az ügyet. Szerinte Tomasz Siemoniak és Marcin Kierwinski lemondásával kellene kezdeni a felelősségre vonást.