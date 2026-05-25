Magyar Péter szövetségesének a fejét követelik Lengyelországban, nagy bajban a Tisza vezetőjének példaképe

Hamis tűzriadó robbantott ki hatalmas politikai botrányt Lengyelországban, miután a hatóságok betörtek az államfő családjának üresen álló gdanski lakásába. Az ellenzék azonnal a belügyminiszter lemondását követelte, míg a lengyel kormányfő célzott szabotázsakciót emleget és megtorlást ígért. Magyar Péter követendő mintademokráciaként tekint a Donald Tusk által vezetett országra.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 10:18
Forrás: ATV / YouTube
A tűzoltók két bejelentést kaptak, az első arról szólt, hogy füst van a lakásban és a benn tartózkodók nem lélegeznek. Az előírásoknak megfelelően a tűzoltóságot, a rendőrséget és a mentőszolgálatot is riasztották. A helyszínre elsőként a tűzoltók érkeztek ki, akik megállapították, hogy nem látható füst, majd kívülről próbáltak benézni a lakásba. 

Ezzel párhuzamosan egy második bejelentés is érkezett, amely szerint az egyik bent tartózkodó személy életfunkciói leálltak. 

A művelet irányítója ezután döntött úgy, hogy a közvetlen életveszély miatt behatolnak a lakásba. Marcin Kierwinski belügyminiszter elmondta, hogy a szolgálatok az ajtó betörése előtt a kaputelefonon keresztül is próbálták felvenni a kapcsolatot a bent lévőkkel. A tűzoltók elmondása szerint úgy tűnt, mintha valaki felvette volna a kaputelefont, majd azonnal letette volna. A belügyminiszter elmondta, hogy csak később derült ki, hogy a lakás az elnök édesanyjáé, majd kijelentette: 

a hatóságok nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy megtalálják azokat, akik a hamis bejelentéseket tették.

A hatósági intézkedés után elszabadultak az indulatok Lengyelországban

Az eset hatalmas visszhangot váltott ki az interneten és a politikai térben is. A lengyel ellenzék a kormány és több miniszter lemondását követeli, miközben Donald Tusk miniszterelnök szabotázsakcióról beszélt – számolt be róla a WP wiadomosci.

Jan Grabiec, a miniszterelnöki hivatal vezetője úgy fogalmazott: 

a provokáció elkövetőinek viselniük kell a következményeket.

Zbigniew Bogucki, az elnöki kancellária vezetője hozzá nem értéssel vádolta Donald Tusk kormányát. Kifejtette, hogy a szolgálatok működése veszélyezteti Lengyelország biztonságát és az állam méltóságát. A Jog és Igazságosság (PiS) politikusai egymás után támadták a kabinetet. Waldemar Buda európai parlamenti képviselő szerint Tusk és Marcin Kierwinski belügyminiszter vezetése alatt a lengyel állam

vak, süket és ostoba karikatúrává vált.

Sebastian Kaleta PiS-képviselő azt írta: a hatóságok betörtek az elnök családi lakásába, majd megpróbálták bagatellizálni az ügyet. Szerinte Tomasz Siemoniak és Marcin Kierwinski lemondásával kellene kezdeni a felelősségre vonást.

Jerzy Polaczek szerint a történtekre nincs mentség. A politikus úgy fogalmazott: ilyen még a vadnyugaton sem történhetett volna meg. Marek Wesoly pedig azt állította, hogy a 112-es segélyhívó rendszer napok óta megbénult, miközben újságírókat és közéleti szereplőket érnek támadások. Szerinte a belügyminisztérium képtelen kezelni a kialakult káoszt. Michal Wos, a PiS képviselője röviden csak annyit írt: újabb határt léptek át a szolgálatok azzal, hogy betörték az elnök otthonának ajtaját.

A magyar kormányfő szerint Lengyelország követendő példa

Múlt héten Magyar Péter miniszterelnök Lengyelországba látogatott, ahol kijelentette, hogy Magyarország szeretne tanulni a lengyel tapasztalatokból, különösen az uniós források felhasználása, az infrastruktúra-fejlesztések és az energetikai beruházások területén. Példaként említette a Krakkó és Varsó közötti vasútvonal fejlesztését, amelyet a látogatás során személyesen is megtekintettek. Úgy véli, Lengyelország az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, és 

több területen is követendő példát mutathat Magyarország számára.

Borítókép: Magyar Péter és Donald Tusk (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
