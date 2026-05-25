roland garrosnovak djokovicsgiovanni mpetshi perricard

„Nem volt esélyem” – ismerte el Djokovics, aztán a női világelsőt gúnyolva táncra perdült

Érett a szenzáció, de végül érvényesült a papírforma. Novak Djokovics szetthátrányból fordítva jutott tovább a Roland Garros első fordulójából Giovanni Mpetshi Perricard ellen. A szerb klasszis sokáig szenvedett a 202 centis francia bombázó szerváival, foglalkozott a közönséggel is, a végén azonban már ő diktált, majd tánccal zárta a bemutatkozását.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 9:35
Novak Djokovics táncra perdült a Giovanni Mpetshi Perricard elleni győzelem után Fotó: BURAK AKBULUT Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A meccs végén aztán egészen más hangulatban búcsúzott a pályától: táncra perdült, amivel talán Arina Szabalenkának üzent játékosan, talán egyszerűen csak a párizsi közönség kedvében akart járni. Djokovicsnál persze a kettő nem zárja ki egymást: ha érzi, hogy a lelátóval is külön története van a mérkőzésnek, abból rendszerint előadást csinál.

A lépcsőkön lépegetve már egyértelműen Szabalenkának üzent:

Az öltözőfolyosón aztán a családja gratulációját fogadta, a fiával szertartásosan fogott kezet.

„Az első szettben nem volt esélyem”

A mérkőzés után Djokovics elismerően beszélt Mpetshi Perricard-ról, különösen a francia adogatásait emelte ki.

– Gratulálni szeretnék Giovanninak a nagyszerű mérkőzéshez. Nem sokszor fordult elő a pályafutásom során, hogy ilyen szervával találkoztam. Az első szettben nem volt esélyem. A második játszmában kicsit megváltozott a helyzet. Egy ilyen meccsen végig koncentráltnak kell maradni, és várni kell a lehetőségre. Ez nem egyszerű, de a megfelelő pillanatban megtaláltam a legjobb játékomat és a fogadásomat – mondta Djokovics.

A szerb klasszis ezzel újabb rekordot is beállított: ő lett az első férfi játékos, aki 82. alkalommal szerepelt Grand Slam-torna főtábláján egyesben. A folytatás sem ígérkezik könnyűnek: a második fordulóban újabb francia, Valentin Royer vár rá, a harmadik körben pedig akár a mindössze 19 éves brazil tehetség, Joao Fonseca következhet. A top favorit Jannik Sinnerrel csak a döntőben találkozhat, feltéve, ha eljut addig.

Kiesett az egyik esélyes, Fucsovicsra várva

Az első fordulóban máris kiesett az egyik kiemelt, Taylor Fritz, Marozsán Fábián is búcsúzott, Fucsovics Márton pedig hétfőn 11.00-től kezd Matteo Berrettini ellen.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Fodor Gábor nem teketóriázott: nagyon keményen nekiment Magyar Péter tervének

Csépányi Balázs avatarja

„Ez a javaslat jogilag nem áll meg.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.