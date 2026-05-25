„Nem volt esélyem” – ismerte el Djokovics, aztán a női világelsőt gúnyolva táncra perdült

A meccs végén aztán egészen más hangulatban búcsúzott a pályától: táncra perdült, amivel talán Arina Szabalenkának üzent játékosan, talán egyszerűen csak a párizsi közönség kedvében akart járni. Djokovicsnál persze a kettő nem zárja ki egymást: ha érzi, hogy a lelátóval is külön története van a mérkőzésnek, abból rendszerint előadást csinál.

A lépcsőkön lépegetve már egyértelműen Szabalenkának üzent:

Az öltözőfolyosón aztán a családja gratulációját fogadta, a fiával szertartásosan fogott kezet.

„Az első szettben nem volt esélyem”

A mérkőzés után Djokovics elismerően beszélt Mpetshi Perricard-ról, különösen a francia adogatásait emelte ki.

– Gratulálni szeretnék Giovanninak a nagyszerű mérkőzéshez. Nem sokszor fordult elő a pályafutásom során, hogy ilyen szervával találkoztam. Az első szettben nem volt esélyem. A második játszmában kicsit megváltozott a helyzet. Egy ilyen meccsen végig koncentráltnak kell maradni, és várni kell a lehetőségre. Ez nem egyszerű, de a megfelelő pillanatban megtaláltam a legjobb játékomat és a fogadásomat – mondta Djokovics.

A szerb klasszis ezzel újabb rekordot is beállított: ő lett az első férfi játékos, aki 82. alkalommal szerepelt Grand Slam-torna főtábláján egyesben. A folytatás sem ígérkezik könnyűnek: a második fordulóban újabb francia, Valentin Royer vár rá, a harmadik körben pedig akár a mindössze 19 éves brazil tehetség, Joao Fonseca következhet. A top favorit Jannik Sinnerrel csak a döntőben találkozhat, feltéve, ha eljut addig.

Kiesett az egyik esélyes, Fucsovicsra várva

Az első fordulóban máris kiesett az egyik kiemelt, Taylor Fritz, Marozsán Fábián is búcsúzott, Fucsovics Márton pedig hétfőn 11.00-től kezd Matteo Berrettini ellen.