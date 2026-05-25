Brüsszel kiadta a parancsot, vége a rezsicsökkentésnek

Brüsszel legújabb jelentése sarokba szoríthatja a magyar rezsicsökkentést. Az unió véglegesen fel kívánja számolni a mesterségesen alacsonyan tartott hatósági árakat, helyettük a piaci alapú árazást és a kizárólag rászorultsági alapon működő támogatásokat szorgalmazza. Az Európai Bizottság (EB) elvárása szerint a rezsicsökkentés kivezetésére egy ütemtervet kell készítenie hat országnak – köztük Magyarországnak is.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 9:17
A rezsicsökkentésnek mennie kell? (Fotó: AFP)
A dokumentum alapján a magyar gyakorlat éles ellentétben áll a brüsszeli elvárásokkal és az uniós trendekkel. 

A jelentés rávilágít, hogy a tagállamok többsége egyáltalán nem alkalmaz állami árszabályozást, hanem a piaci versenyre bízza a tarifákat. Ezzel szemben Magyarország azon szűk, hatos csoportba tartozik (Bulgária, Franciaország, Litvánia, Spanyolország és Szlovákia mellett), ahol a kormányok a teljes lakosságra és a kisvállalkozásokra kiterjedő árbeavatkozást tart fenn.

Mi lesz így a magyar rezsicsökkentéssel?

Az EB egyértelművé teszi, hogy a védett árakat fokozatosan meg kell szüntetni. A jelentés példaként említi, hogy több, korábban árszabályozó ország (például Románia, Lengyelország és Portugália) már hivatalosan is bejelentette a rendszer kivezetését. Brüsszel elvárja, hogy a szabályozott árakat még alkalmazó országok – köztük Magyarország – dolgozzanak ki egy egyértelmű, határidőhöz kötött ütemtervet a piaci árakra való átállásra. A bizottság jelezte, hogy

a jövőben hivatalosan is számonkéri a kormányokon ennek végrehajtását, és szigorúan ellenőrizni fogja az uniós szabályok betartását.

Az EU nyomást gyakorol Magyarországra (és az érintett másik 5 országra), hogy:

  • fokozatosan szüntessék meg az általános lakossági ártámogatási rendszereket,
  • nyissák meg a piacot a szabad verseny előtt
  • a rászorulókat célzott szociális támogatással védjék (ne általános árcsökkentéssel).

Megjött a brüsszeli ukáz: Mennie kell a rezsicsökkentésnek 

– kommentálta a jelentést Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a közösségi oldalán.

Borítókép: Az EU nyomást gyakorol Magyarországra (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
