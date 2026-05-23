aktív magyarországpósfai gáborbelügyminiszter

Továbbra sincs sportállamtitkár, a belügyminiszter határozott üzenetet küldött a magyar sportéletnek

Pósfai Gábor belügyminiszter is megjelent és fel is szólalt az Aktív Magyarország pikniken. Pósfai Gábor egyértelmű ígéretet tett a szabadidősport támogatására, de a versenysport szereplőit is igyekezett megnyugtatni. A Hármashatár-hegyen rendezett eseményen ott volt Révész Máriusz, az Orbán-kormány aktív Magyarországért felelős volt államtitkára is, aki baráti hangnemben még feladatlistát is adott az új miniszternek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 17:40
Révész Máriusz (balról a második) és Pósfai Gábor (jobbra) az Aktív Magyarország Majálison Forrás: Facebook/Révész Máriusz
Nem csak a futás. Magyarországon egyre több lehetőség van a szabadidősport minőségi megélésére Fotó: Aktív Magyarország

A szabadidősportra több pénz lesz

Pósfai Gábor felszólalásában igyekezett megnyugtatni a szabadidősport és az aktív életmód területén dolgozó szervezetek képviselőit. A belügyminiszter a beszéde elején személyes kötődését hangsúlyozta:

Számomra mindig is nagyon fontos volt a sport, és azon belül is a szabadidő- és az utánpótlássport. Ezt én minden fórumon, minden területen mindig elmondtam. Elmondtam 5 éve, 10 éve, 15 éve, amikor még nem voltam a politikában, akkor is elmondtam.

A miniszter az új kormány sportpolitikájának pénzügyi irányairól is beszélt. Mint mondta, sok kérdés csak a következő hónapokban dől el, de egy területen határozott ígéretet tett:

Az, hogy az új kormány merre indul el, merre halad majd, mire lesz pénz, mire nem lesz pénz, ez majd elválik a következő hónapokban. De az biztos, hogy a szabadidősportra lesz pénz és több pénz lesz, mint korábban.

Pósfai Gábor arról is beszélt, hogy az Aktív Magyarország területéért a kormányon belül többen is „küzdöttek”, ami szerinte elismerése az elmúlt években ezen a területen végzett munkának. Hangsúlyozta, hogy partnerként kíván együttműködni mindenkivel, aki segíteni akar, és kész meghallgatni a szakmai szereplőket.

A versenysportnak is üzent a belügyminiszter

Bár a rendezvény középpontjában a szabadidősport, az aktív életmód és az aktív turizmus állt, Pósfai Gábor a versenysport szereplőinek is üzent. Ez azért is lényeges, mert a magyar sportirányításban továbbra is nyitott kérdés, ki vezeti majd államtitkári szinten a területet. A posztra korábban Kulcsár Krisztián és Kálnoki Kis Attila neve is felmerült, de kinevezésről egyelőre nincs szó.

Pósfai Gábor a beszédében igyekezett eloszlatni a versenysporttal kapcsolatos aggodalmakat is, arra viszont még halvány utalást sem tett, ki lehet a sportért felelős államtitkár.

És még egy utolsó gondolat, nyugodjon meg a versenysport is, mert a versenysport is továbbra is nagyon fontos lesz nekünk

– jegyezte meg a belügyminiszter, s hozzátette, ezen a területen elsősorban transzparensebb működést szeretne képviselni. Saját sportmúltjára is utalt, mondván, hétéves kora óta versenyszerűen sportol, és szerinte a versenysport, a szabadidősport és az aktív életmód egyaránt fontos, mert ezekből a társadalom egészének haszna származhat.

Az Aktív Magyarország piknik így nemcsak szakmai találkozó volt, hanem politikai jelzés is: az új kormány a jelek szerint nem leépíteni, hanem folytatni és erősíteni kívánja az aktív életmódhoz kapcsolódó programokat. Az pedig külön üzenet értékű, hogy mindezt Pósfai Gábor belügyminiszter Révész Máriusz társaságában, baráti hangulatú rendezvényen mondta el.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
