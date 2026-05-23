Továbbra sincs sportállamtitkár, a belügyminiszter határozott üzenetet küldött a magyar sportéletnek

Nem csak a futás. Magyarországon egyre több lehetőség van a szabadidősport minőségi megélésére Fotó: Aktív Magyarország

A szabadidősportra több pénz lesz

Pósfai Gábor felszólalásában igyekezett megnyugtatni a szabadidősport és az aktív életmód területén dolgozó szervezetek képviselőit. A belügyminiszter a beszéde elején személyes kötődését hangsúlyozta:

Számomra mindig is nagyon fontos volt a sport, és azon belül is a szabadidő- és az utánpótlássport. Ezt én minden fórumon, minden területen mindig elmondtam. Elmondtam 5 éve, 10 éve, 15 éve, amikor még nem voltam a politikában, akkor is elmondtam.

A miniszter az új kormány sportpolitikájának pénzügyi irányairól is beszélt. Mint mondta, sok kérdés csak a következő hónapokban dől el, de egy területen határozott ígéretet tett:

Az, hogy az új kormány merre indul el, merre halad majd, mire lesz pénz, mire nem lesz pénz, ez majd elválik a következő hónapokban. De az biztos, hogy a szabadidősportra lesz pénz és több pénz lesz, mint korábban.

Pósfai Gábor arról is beszélt, hogy az Aktív Magyarország területéért a kormányon belül többen is „küzdöttek”, ami szerinte elismerése az elmúlt években ezen a területen végzett munkának. Hangsúlyozta, hogy partnerként kíván együttműködni mindenkivel, aki segíteni akar, és kész meghallgatni a szakmai szereplőket.

A versenysportnak is üzent a belügyminiszter

Bár a rendezvény középpontjában a szabadidősport, az aktív életmód és az aktív turizmus állt, Pósfai Gábor a versenysport szereplőinek is üzent. Ez azért is lényeges, mert a magyar sportirányításban továbbra is nyitott kérdés, ki vezeti majd államtitkári szinten a területet. A posztra korábban Kulcsár Krisztián és Kálnoki Kis Attila neve is felmerült, de kinevezésről egyelőre nincs szó.

Pósfai Gábor a beszédében igyekezett eloszlatni a versenysporttal kapcsolatos aggodalmakat is, arra viszont még halvány utalást sem tett, ki lehet a sportért felelős államtitkár.

És még egy utolsó gondolat, nyugodjon meg a versenysport is, mert a versenysport is továbbra is nagyon fontos lesz nekünk

– jegyezte meg a belügyminiszter, s hozzátette, ezen a területen elsősorban transzparensebb működést szeretne képviselni. Saját sportmúltjára is utalt, mondván, hétéves kora óta versenyszerűen sportol, és szerinte a versenysport, a szabadidősport és az aktív életmód egyaránt fontos, mert ezekből a társadalom egészének haszna származhat.