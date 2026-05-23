Teljesen leállt a szerb vasút, újabb tömegtüntetésekre készülnek

A közlemény szerint a forgalom leállása miatt autóbuszok szállítják tovább annak a nemzetközi járatnak az utasait, amely péntek este 20:10-kor indult a montenegrói Barból, és Pozsega állomáson kényszerült megállni. Az érintetteket onnan Belgrádba viszik tovább.

A 2024 novembere óta tiltakozó szerbiai egyetemisták szombaton 18 órára jelentettek be kormányellenes nagygyűlést Belgrád központjába.

A vasúti közlekedést az elmúlt másfél évben többször is leállították, amikor ellenzéki tiltakozásokat szerveztek a fővárosban. Tavaly március 14-én és október 31-én bombariadóra hivatkozva függesztették fel határozatlan időre a forgalmat, mindkét alkalommal egyetemisták által meghirdetett másnapi tüntetések előtt.