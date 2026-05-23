Teljesen leállt a szerb vasút, újabb tömegtüntetésekre készülnek

Teljesen leállt a vasúti közlekedés Szerbiában, alig néhány órával azután, hogy a hónapok óta tiltakozó egyetemisták újabb nagyszabású kormányellenes tüntetést hirdettek Belgrád központjába. A mostani megmozdulások hátterében az újvidéki vasútállomás 2024-es tragédiája áll, amelyben tizenhat ember vesztette életét, és amely országos tiltakozási hullámot indított el Alekszandar Vucsics kormányával szemben.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 11:10
Tüntetők tisztelegnek az áldozatok előtt az újvidéki vasútállomás közelében (Fotó: AFP)
A közlemény szerint a forgalom leállása miatt autóbuszok szállítják tovább annak a nemzetközi járatnak az utasait, amely péntek este 20:10-kor indult a montenegrói Barból, és Pozsega állomáson kényszerült megállni. Az érintetteket onnan Belgrádba viszik tovább.

A 2024 novembere óta tiltakozó szerbiai egyetemisták szombaton 18 órára jelentettek be kormányellenes nagygyűlést Belgrád központjába.

A vasúti közlekedést az elmúlt másfél évben többször is leállították, amikor ellenzéki tiltakozásokat szerveztek a fővárosban. Tavaly március 14-én és október 31-én bombariadóra hivatkozva függesztették fel határozatlan időre a forgalmat, mindkét alkalommal egyetemisták által meghirdetett másnapi tüntetések előtt.

A tiltakozási hullámot az újvidéki vasútállomáson történt tragédia indította el. 2024. november 1-jén leszakadt az állomás bejárata fölötti beton előtető, amely maga alá temette az ott tartózkodókat. 

A katasztrófában kezdetben 14 ember vesztette életét, köztük egy hatéves gyermek, a halálos áldozatok száma később 16-ra emelkedett. Többen súlyosan megsérültek, a mentőalakulatok órákon át kutattak túlélők után a romok között. A tragédia hatalmas felháborodást váltott ki Szerbiában, sokan a korrupciót, a nem megfelelő ellenőrzést és az állami beruházások körüli visszaéléseket okolták a történtekért.

Azóta másfél év alatt többször több városban is tízezrek vonultak utcára Alekszandar Vucsics szerb köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelve.

Szerbiában a tervek szerint 2027-ben tartanak parlamenti és elnökválasztást. Alekszandar Vucsics viszont néhány napja bejelentette, várhatóan mégis kiírja az előrehozott választást, amelyet szeptember és november között tarthatnak meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

