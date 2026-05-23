bányaKínabalesetrobbanás

Szörnyű bányarobbanás Kínában, majdnem százan meghaltak

Újabb súlyos katasztrófa rázta meg Kínát: legalább 90 ember vesztette életét egy szénbányában bekövetkezett gázrobbanásban. A helyszínen több száz mentő dolgozik: a hatóságok a túlélők felkutatásáért küzdenek, és vizsgálatot indítottak a tragédia okainak feltárására.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 10:25
Mentőcsapatok a bányarobbanás helyszínen (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A gázrobbanás a Sanhszi tartományban működő Liusenju szénbányában történt, amely a Tongzhou csoport tulajdonában áll.

A helyszínre több száz mentőt vezényeltek. Az állami televízió felvételein mentősök láthatók, amint hordágyakon szállítják a sérülteket, miközben a háttérben mentőautók sorakoznak. 

A beszámolók szerint több mint száz embert kórházba vittek, a mentőalakulatok pedig továbbra is a helyszínen dolgoznak.

A robbanás pénteken helyi idő szerint 19 óra 29 perckor történt. A baleset idején a jelentések szerint 247 bányász tartózkodott szolgálatban.

A tragédia után Hszi Csin-ping kínai elnök arra utasította az illetékes szerveket, hogy minden lehetséges eszközt vessenek be a sérültek ellátása és az esetleges túlélők felkutatása érdekében – írja a The Guardian.

Az államfő egyúttal elrendelte a baleset körülményeinek teljes körű kivizsgálását, valamint a felelősök elszámoltatását.

Az állami média közlése szerint a bánya vezetésének több tagját őrizetbe vették. A robbanás pontos oka egyelőre nem ismert, ugyanakkor a jelentések szerint a bányában a szén-monoxid koncentrációja meghaladta az előírt határértéket. A szén-monoxid rendkívül mérgező, színtelen és szagtalan gáz.

A kínai vészhelyzet-kezelési minisztérium hat mentőegység összesen 345 szakemberét küldte a helyszínre a mentési munkálatok támogatására.

Sanhszi tartomány Kína egyik legszegényebb régiója, ugyanakkor az ország szénbányászatának központjaként ismert.

A 2000-es évek elején gyakran történtek halálos balesetek a kínai szénbányákban. Bár az elmúlt években jelentősen szigorították a biztonsági előírásokat, súlyos szerencsétlenségek továbbra is előfordulnak.

2023-ban az észak-kínai Belső-Mongóliában egy külszíni fejtésű szénbánya omlott be, a katasztrófa 53 ember életét követelte.

Korábban, 2009-ben, Hejlungcsiang tartomány egyik szénbányájában történt robbanásban több mint száz ember vesztette életét.

A Magyar Nemzet korábban egy olyan robbanásról is beszámolt, amelyben egy illegálisan működő, sertéstelepnek álcázott bányában 24 ember halt meg. Bár azóta jelentősen szigorították a biztonsági előírásokat, a mostani tragédia is azt mutatja, hogy a bányászat továbbra is az egyik legveszélyesebb iparágnak számít az országban.

Borítókép: Mentőcsapatok a bányarobbanás helyszínen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelek1956-os forradalom

Búcsúznak az 1956-os forradalom még élő hősei

Bánó Attila avatarja

A szabadságharc fiatal hősei nem a balhé kedvéért vonultak utcára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu