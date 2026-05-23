A pápa a környezetszennyezés egyik legsúlyosabb európai gócpontján járt

A területen gyakran gazdag észak-olaszországi vállalatoktól származó veszélyes hulladékot égettek el vagy ástak el illegálisan.
A talaj, a levegő és a talajvíz súlyosan szennyezetté vált nehézfémekkel, dioxinokkal és azbeszttel, ami komoly egészségügyi következményekkel járt a körülbelül hárommillió érintett lakos számára.
A térségben az országos átlagnál jóval magasabb a daganatos megbetegedések, valamint a magzati és újszülöttkori rendellenességek aránya. Az Európai Emberi Jogi Bíróság 2025-ben kimondta, hogy az olasz állam nem védte meg megfelelően a lakosságot, és két évet adott Rómának a helyzet rendezésére.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!