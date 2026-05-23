A pápa a környezetszennyezés egyik legsúlyosabb európai gócpontján járt

A pápa látogatása egybeesik Ferenc pápa Laudato Si’ enciklikájának 11. évfordulójával. A dokumentum a környezet kizsákmányolása ellen emelt szót, és jelentős visszhangot váltott ki világszerte.

XIV. Leó várhatóan szintén hangsúlyozza majd a környezetvédelem és a társadalmi felelősségvállalás fontosságát.

Az egyházfő a székesegyházban találkozik a helyi papsággal és a környezetszennyezés áldozatainak családjaival, majd a térség több településéről érkező hívekhez is beszédet intéz. A látogatás része annak a nyári olaszországi programsorozatnak, amelynek keretében XIV. Leó júliusban Lampedusa szigetére is ellátogat majd.