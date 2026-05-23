A pápa a környezetszennyezés egyik legsúlyosabb európai gócpontján járt

XIV. Leó pápa szombaton a Nápoly környéki úgynevezett „Tüzek földjére” látogatott, ahol a maffia évtizedeken át mérgező hulladékot égetett és temetett el illegálisan. A térségben az országos átlagnál jóval magasabb a daganatos megbetegedések aránya, az Európai Emberi Jogi Bíróság pedig korábban azért marasztalta el Olaszországot, mert nem nyújtott megfelelő védelmet a helyi lakosságnak.

2026. 05. 23. 10:32
XIV. Leó pápa Fotó: ALBERTO PIZZOLI Forrás: AFP
A területen gyakran gazdag észak-olaszországi vállalatoktól származó veszélyes hulladékot égettek el vagy ástak el illegálisan. 

A talaj, a levegő és a talajvíz súlyosan szennyezetté vált nehézfémekkel, dioxinokkal és azbeszttel, ami komoly egészségügyi következményekkel járt a körülbelül hárommillió érintett lakos számára.

A térségben az országos átlagnál jóval magasabb a daganatos megbetegedések, valamint a magzati és újszülöttkori rendellenességek aránya. Az Európai Emberi Jogi Bíróság 2025-ben kimondta, hogy az olasz állam nem védte meg megfelelően a lakosságot, és két évet adott Rómának a helyzet rendezésére.

A pápa látogatása egybeesik Ferenc pápa Laudato Si’ enciklikájának 11. évfordulójával. A dokumentum a környezet kizsákmányolása ellen emelt szót, és jelentős visszhangot váltott ki világszerte.

 XIV. Leó várhatóan szintén hangsúlyozza majd a környezetvédelem és a társadalmi felelősségvállalás fontosságát.

Az egyházfő a székesegyházban találkozik a helyi papsággal és a környezetszennyezés áldozatainak családjaival, majd a térség több településéről érkező hívekhez is beszédet intéz. A látogatás része annak a nyári olaszországi programsorozatnak, amelynek keretében XIV. Leó júliusban Lampedusa szigetére is ellátogat majd.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
