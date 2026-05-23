Budapestre érkezik az Avatar, de ezúttal nem film formájában
A svéd Avatar pontosan az a zenekar, amelyikből ma már nagyon kevés van: egyszerre brutálisan súlyos, látványosan teátrális és elképesztően szórakoztató. A Göteborgból indult csapat az elmúlt években a modern metal egyik legkülönlegesebb produkciójává nőtte ki magát, ahol a melodikus death metal, az alternatív metal és a groteszk rockszínház teljesen összefolyik. Az Avatar 2026. december 5-én érkezik Budapestre a Barba Negrába.
