Nem csak a Puskás Arénában csípheti el a Metallicát, mutatjuk, hol futhat még össze a zenekarral Budapesten

Akiben pedig még maradt szufla éjszakára, azt várja a Fuel For The Night, az Akvárium Klub ingyenes Metallica-partyja, ahol hajnalig bulizhatunk a Metallica és más metal zenekarok legütősebb klipjeire és dalaira.

A Metallica összefogott a Vöröskereszttel, hogy életeket mentsen

A zenekar az M72 World Tour kijelölt európai állomásain véradást szervez, köztük a magyar koncertek mellett is, június 11-én és 12-én a Budapest Arénában. A véradóknak limitált kiadású merchandise-termékekkel köszönik meg a segítséget.

Az élőzene és a segítségnyújtás – két fantasztikus élmény, amely idén nyáron kéz a kézben jár majd a Metallica és a Vöröskereszt új együttműködésének köszönhetően. A Metallica és alapítványa, az All Within My Hands (AWMH) arra ösztönzi a rajongókat, hogy adjanak vért az európai turné egyes állomásain, ezzel segítve, hogy a kórházi betegeknek soha ne kelljen várniuk életmentő ellátásra. A Metallica és az All Within My Hands alapítvány minden turnéállomáson igyekszik segíteni azoknak a helyi közösségeknek, amelyeket a koncertkörút érint. Amikor a Metallica Budapestre érkezik koncertjeivel,

a magyarországi véradóknak június 11-én és 12-én lehetőségük lesz hozzájárulni ahhoz, hogy az ország kórházaiban megfelelő vérkészlet álljon majd a rászorulók rendelkezésére.

Ezeken az egyedülálló Metallica-véradásokon minden sikeres véradó egy limitált kiadású pólót kap ajándékba, a készlet erejéig. Ezzel a véradással a Metallica Family tagjai segíthetnek baleseti sérülteken, daganatos betegeken, frissen szült édesanyákon, sarlósejtes betegségben élőkön és még sok más emberen, akinek vérre van szüksége. Jelenleg minden vércsoportra szükség van.