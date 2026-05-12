Nem csak a Puskás Arénában csípheti el a Metallicát, mutatjuk, hol futhat még össze a zenekarral Budapesten

Akiben pedig még maradt szufla éjszakára, azt várja a Fuel For The Night, az Akvárium Klub ingyenes Metallica-partyja, ahol hajnalig bulizhatunk a Metallica és más metal zenekarok legütősebb klipjeire és dalaira.
A Metallica összefogott a Vöröskereszttel, hogy életeket mentsen
A zenekar az M72 World Tour kijelölt európai állomásain véradást szervez, köztük a magyar koncertek mellett is, június 11-én és 12-én a Budapest Arénában. A véradóknak limitált kiadású merchandise-termékekkel köszönik meg a segítséget.
Az élőzene és a segítségnyújtás – két fantasztikus élmény, amely idén nyáron kéz a kézben jár majd a Metallica és a Vöröskereszt új együttműködésének köszönhetően. A Metallica és alapítványa, az All Within My Hands (AWMH) arra ösztönzi a rajongókat, hogy adjanak vért az európai turné egyes állomásain, ezzel segítve, hogy a kórházi betegeknek soha ne kelljen várniuk életmentő ellátásra. A Metallica és az All Within My Hands alapítvány minden turnéállomáson igyekszik segíteni azoknak a helyi közösségeknek, amelyeket a koncertkörút érint. Amikor a Metallica Budapestre érkezik koncertjeivel,
a magyarországi véradóknak június 11-én és 12-én lehetőségük lesz hozzájárulni ahhoz, hogy az ország kórházaiban megfelelő vérkészlet álljon majd a rászorulók rendelkezésére.
Ezeken az egyedülálló Metallica-véradásokon minden sikeres véradó egy limitált kiadású pólót kap ajándékba, a készlet erejéig. Ezzel a véradással a Metallica Family tagjai segíthetnek baleseti sérülteken, daganatos betegeken, frissen szült édesanyákon, sarlósejtes betegségben élőkön és még sok más emberen, akinek vérre van szüksége. Jelenleg minden vércsoportra szükség van.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!