Rendkívüli

Magyar Péter maga ismerte el, hogy fehér por volt a lakásban, a rendőrség most mégis megszüntette a nyomozást

MetallicaPuskás arénakoncert

Nem csak a Puskás Arénában csípheti el a Metallicát, mutatjuk, hol futhat még össze a zenekarral Budapesten

Az M72 World Tour keretében a Metallica június 11-én és 13-án is más-más setlisttel és előzenekarokkal lép fel, a köztes nap folyamán, június 12-én pedig a legkülönfélébb programokkal várják a rajongókat a Kirk Hammett könybemutató beszélgetésétől kezdve a véradáson és a Metallica Filmfesztiválon át egészen a tribute koncertekig.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 11:52
Metallica Fotó: Tim Saccenti
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Akiben pedig még maradt szufla éjszakára, azt várja a Fuel For The Night, az Akvárium Klub ingyenes Metallica-partyja, ahol hajnalig bulizhatunk a Metallica és más metal zenekarok legütősebb klipjeire és dalaira. 

A Metallica összefogott a Vöröskereszttel, hogy életeket mentsen

A zenekar az M72 World Tour kijelölt európai állomásain véradást szervez, köztük a magyar koncertek mellett is, június 11-én és 12-én a Budapest Arénában. A véradóknak limitált kiadású merchandise-termékekkel köszönik meg a segítséget. 

Az élőzene és a segítségnyújtás – két fantasztikus élmény, amely idén nyáron kéz a kézben jár majd a Metallica és a Vöröskereszt új együttműködésének köszönhetően. A Metallica és alapítványa, az All Within My Hands (AWMH) arra ösztönzi a rajongókat, hogy adjanak vért az európai turné egyes állomásain, ezzel segítve, hogy a kórházi betegeknek soha ne kelljen várniuk életmentő ellátásra. A Metallica és az All Within My Hands alapítvány minden turnéállomáson igyekszik segíteni azoknak a helyi közösségeknek, amelyeket a koncertkörút érint. Amikor a Metallica Budapestre érkezik koncertjeivel, 

a magyarországi véradóknak június 11-én és 12-én lehetőségük lesz hozzájárulni ahhoz, hogy az ország kórházaiban megfelelő vérkészlet álljon majd a rászorulók rendelkezésére.

Ezeken az egyedülálló Metallica-véradásokon minden sikeres véradó egy limitált kiadású pólót kap ajándékba, a készlet erejéig. Ezzel a véradással a Metallica Family tagjai segíthetnek baleseti sérülteken, daganatos betegeken, frissen szült édesanyákon, sarlósejtes betegségben élőkön és még sok más emberen, akinek vérre van szüksége. Jelenleg minden vércsoportra szükség van. 

A véradáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, és kizárólag a regisztráció során kapott időpontban lehetséges. Véradási időpont foglalásához és a véradás feltételeinek megismeréséhez látogass el ERRE az oldalra. Az utolsó kérhető regisztrációs időpont az adott napi zárás időpontja előtt 1 órával.

A zenekar

Az 1981-ben James Hetfield énekes/gitáros és Lars Ulrich dobos által alapított Metallica – Kirk Hammett gitárossal és Robert Trujillo basszusgitárossal kiegészülve – a rocktörténelem egyik legnagyobb hatású és legsikeresebb zenekarává vált. Közel 125 millió eladott albummal és több mint 17 milliárd streammel büszkélkedhetnek, miközben a világ mind a hét kontinensén több millió rajongó előtt léptek fel – közülük több mint 1,3 millióan tagjai a zenekar rendkívül elkötelezett és folyamatosan növekvő Fifth Member rajongói klubjának. A Metallica többszörös platinalemezes stúdióalbumai között szerepel a Kill ’Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, …And Justice for All, Metallica (közismert nevén The Black Album), Load, ReLoad, St. Anger, Death Magnetic, Hardwired…To Self-Destruct, valamint legutóbbi, Grammy-díjas albumuk, a 72 Seasons, amely 2023. április 14-én jelent meg a zenekar saját kiadójánál, a Blackened Recordingsnál. A Metallica számos elismerést kapott, többek között kilenc Grammy-díjat, két American Music Awardot, tucatnyi MTV Video Music Awardot, valamint 2009-ben beiktatták a Rock & Roll Hírességek Csarnokába, és elnyerte Svédország rangos Polar Music Prize díját is.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Meglepő fordulat borzolja a kedélyeket, pedig még csak most iktatták be Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Jakab Péter köszönetet mondott a Fidesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu