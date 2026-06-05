Rendkívüli

Sulyok Tamást éltették, Magyar Péter lemondását követelték a migrációs paktum ellen tüntetők a Kossuth téren

Rendkívüli

Marco Rossi szentimentális döntést hozott? Így kezdünk a finnek ellen

ételfutárországos korányi pulmonológiai intézetételfutár hepatitisztüdőgyulladáskórházba került

„Ha valóban egy ételfutár a vírushordozó, akkor az egy bomba…” – ezt mondja a szakértő, miután kórházba került egy budapesti ételfutár hepatitisz miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

„…egy hepatitisz pokolgép is lehet” – folytatta.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 06. 05. 17:09
illusztráció Fotó: JSBorba Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kiderült, hogy a férfinak tüdőgyulladása volt, azonban ez csak a jéghegy csúcsa. A betegfelvételnél kötelezően elvégzett vérvizsgálat ugyanis kimutatta, hogy a férfi a tüdőgyulladása mellett vírusos hepatitisszel is megfertőződött. Úgy tudni, a férfi egy közösségi munkásszálláson él, ott lett rosszul, és onnan szállították kórházba. 

A helyzetet tetézi, hogy a férfi ételfutárként dolgozott az egyik legismertebb fővárosi vállalkozásnál, naponta több tucat emberrel érintkezhetett,  és az éttermek személyzete mellett a megrendelőket is megfertőzhette.

Az esetről Serfőző Gabriella infektológus azt mondta a portálnak, hogy a közös vécéhasználattal sokkal gyakoribb a fertőzésnek ez a módja, mint a szexuális érintkezés vagy drogfüggők esetében a fertőzött tűk útján történő terjedés. Szerinte kizárt, hogy egy ételfutár, aki nem is tud a betegségéről, minden megrendelés felvétele és kézbesítése előtt alaposan kezet most, és csak gumikesztyűben ér a csomagoláshoz.

Ha valóban egy ételfutár a vírushordozó, akkor az egy bomba, egy hepatitisz pokolgép is lehet

– mondta a Blikknek egy nyugdíjas honvédségi, vegyvédelmi szakértő. Közölte azt is, járványügyekben ilyenkor a hatóságot is be kell vonni, hiszen az egészségügyi rendszernek nincs meg a megfelelő kapacitása azok visszaellenőrzésére, akiket a futár megfertőzhetett. A portál megkereste a Wolt nevű vállalatot is, ők annyit közöltek, hogy ez nem az ő felelősségük, mert a a futárok egészségügyi alkalmasságában ők nem illetékesek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekHolló Gábor

Holló őszödi beszéde

Pilhál Tamás avatarja

Beismerő vallomást tett Holló Gábor balliberális oligarcha, a Hírkereső nevű hírgyűjtő oldal tulajdonosa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu