„Ha valóban egy ételfutár a vírushordozó, akkor az egy bomba…” – ezt mondja a szakértő, miután kórházba került egy budapesti ételfutár hepatitisz miatt

Kiderült, hogy a férfinak tüdőgyulladása volt, azonban ez csak a jéghegy csúcsa. A betegfelvételnél kötelezően elvégzett vérvizsgálat ugyanis kimutatta, hogy a férfi a tüdőgyulladása mellett vírusos hepatitisszel is megfertőződött. Úgy tudni, a férfi egy közösségi munkásszálláson él, ott lett rosszul, és onnan szállították kórházba.

A helyzetet tetézi, hogy a férfi ételfutárként dolgozott az egyik legismertebb fővárosi vállalkozásnál, naponta több tucat emberrel érintkezhetett, és az éttermek személyzete mellett a megrendelőket is megfertőzhette.