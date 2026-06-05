Szemtanú segített a rendőrségnek megtalálni a bandát, amely a 3-as metrón zaklatta az embereket

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a feltételezett elkövetők azonosítása érdekében felhívást tett közzé. A sajtómegjelenések eredményeként az egyik férfi önként jelentkezett a VI. Kerületi Rendőrkapitányságon, ahol elismerte, hogy ő látható a felvételen.

A BRFK Bűnügyi Főosztály nyomozói a 28 éves B. Attilát közösség tagja elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A rendőrök azonosították a férfi társát is, a 27 éves C. Bencét, akit szintén közösség tagja elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt hallgattak ki. Egyikük sem ismerte el a bűncselekmény elkövetését.