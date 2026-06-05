erőszak bűntettférfibűntett

Szemtanú segített a rendőrségnek megtalálni a bandát, amely a 3-as metrón zaklatta az embereket

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De szerintük semmi különös nincs abban, amit csináltak.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 06. 05. 15:14
rendőrautó
illusztráció Forrás: Pexels
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság a feltételezett elkövetők azonosítása érdekében felhívást tett közzé. A sajtómegjelenések eredményeként az egyik férfi önként jelentkezett a VI. Kerületi Rendőrkapitányságon, ahol elismerte, hogy ő látható a felvételen.

A BRFK Bűnügyi Főosztály nyomozói a 28 éves B. Attilát közösség tagja elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A rendőrök azonosították a férfi társát is, a 27 éves C. Bencét, akit szintén közösség tagja elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt hallgattak ki. Egyikük sem ismerte el a bűncselekmény elkövetését.

Kihallgatásukat követően mindkét férfi lakóhelyén kutatást tartottak, amelynek során lefoglalták az elkövetéskor viselt ruházatukat.

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