Határérték feletti az ólomszennyezés a Corvinus egyetem Fővám téri épületének csapvizében

A portál úgy értesül az esetről, hogy eljutott hozzájuk egy levél, amelyet az egyetem üzemeltetése küldött, és amely szerint az összes csaphoz kétnyelvű figyelmeztetéseket függesztettek ki arról, hogy a víz fogyasztásra nem javasolt, kézmosásra viszont használható. A szennyezés miatt ballonos vízadagoló gépeket tesznek ki az épületben, végül egy olvasójuk jelezte, hogy ólomszennyezés állhat a probléma hátterében.

A megkeresésre a Corvinus azt válaszolta, hogy a fenti intézkedéseken túl partnerük segítségével elindították az extra szűrőberendezésekkel rendelkező vezetékes hálózatról táplált vízgépek és automaták beszerzését, amely alkalmas a fémszennyeződés kiszűrésére is, emellett a büfét átmenetileg bezárják.