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Határérték feletti az ólomszennyezés a Corvinus egyetem Fővám téri épületének csapvizében

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Már intézkednek az ügyben.

Magyar Nemzet
Forrás: 24.hu2026. 06. 05. 14:12
illusztráció Forrás: Pexels
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A portál úgy értesül az esetről, hogy eljutott hozzájuk egy levél, amelyet az egyetem üzemeltetése küldött, és amely szerint az összes csaphoz kétnyelvű figyelmeztetéseket függesztettek ki arról, hogy a víz fogyasztásra nem javasolt, kézmosásra viszont használható. A szennyezés miatt ballonos vízadagoló gépeket tesznek ki az épületben, végül egy olvasójuk jelezte, hogy ólomszennyezés állhat a probléma hátterében.

A megkeresésre a Corvinus azt válaszolta, hogy a fenti intézkedéseken túl partnerük segítségével elindították az extra szűrőberendezésekkel rendelkező vezetékes hálózatról táplált vízgépek és automaták beszerzését, amely alkalmas a fémszennyeződés kiszűrésére is, emellett a büfét átmenetileg bezárják. 

Kiderült az is, hogy a Corvinus vezetősége úgy döntött, hogy az egyetem minden épületében elvégzik a vízminőség ellenőrzését, az eredményről további tájékoztatást adnak majd. Addig is, a főépületben dolgozó kollégáik munkakörük zavartalan ellátása mellett, a vezetőjükkel egyeztetve, heti több napban otthonról is dolgozhatnak. 

 

 

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