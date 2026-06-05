Felgyújtották Gödöllőn egy rendőr autóját, csoda, hogy csak ez az egy égett ki

A közlemény szerint az ügy gyanúsítottja kedden a késő esti órákban a gödöllői rendőrkapitányság épülete előtt parkoló egyik autót égésgyorsító anyaggal öntötte le, majd felgyújtotta azt. Az autó, amely teljesen kiégett, egy rendőré volt. Az ügyészség hozzáfűzi, a rendőrök kárelhárító tevékenysége és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a többi személygépkocsira és épületre, azonban arra volt közvetlen esély.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére tekintettel tett indítványt a többszörösen büntetett előéletű férfi letartóztatásának elrendelésére, melyről a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája ma fog dönteni – írták.