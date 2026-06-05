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Felgyújtották Gödöllőn egy rendőr autóját, csoda, hogy csak ez az egy égett ki

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Meg is van az elkövető.

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Forrás: MTI, Magyarország Ügyészsége2026. 06. 05. 11:57
a kiégett autó Forrás: Magyarország Ügyészsége
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A közlemény szerint az ügy gyanúsítottja kedden a késő esti órákban a gödöllői rendőrkapitányság épülete előtt parkoló egyik autót égésgyorsító anyaggal öntötte le, majd felgyújtotta azt. Az autó, amely teljesen kiégett, egy rendőré volt. Az ügyészség hozzáfűzi, a rendőrök kárelhárító tevékenysége és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a többi személygépkocsira és épületre, azonban arra volt közvetlen esély.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére tekintettel tett indítványt a többszörösen büntetett előéletű férfi letartóztatásának elrendelésére, melyről a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája ma fog dönteni – írták.

 

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