Megtorpant az ipari termelés áprilisban

Két nagyobb ágazatban csökkent a termelés volumene: az élelmiszeriparban és a villamos berendezés gyártása ágazatban – utóbbiba tartozik az akkumulátorgyártás is. Az élelmiszeriparnál az egyik hónap növekedését a következő hónapban sokszor csökkenés követi, egyértelmű tendencia nem rajzolódik ki – magyarázza a szakértő. A villamos berendezés gyártása ágazat kedvezőtlen teljesítménye csalódást keltő, hiszen itt az elmúlt hónapokban jelentős bővülést láttunk és nagymértékű beruházások érkeztek, érkeznek is az ágazatba.

Regős Gábor kiemelte: az ipari termelés szempontjából továbbra is meghatározó a külső kereslet alakulása, különösen is egy hazánkhoz hasonlóan kis, nyitott gazdaság esetén.

Az európai gazdaság növekedése továbbra is alacsony, ezt a jövő hétre várt kamatemelés sem segíti elő.

Az iráni háború ezen felül is kockázatot jelent, hiszen a megemelkedő energiaárak rontják a versenyképességet és csökkentik a keresletet – bár az energiaárak drágulása lehetett volna még drasztikusabb.

A következő hónapokban tehát az új ipari kapacitások felfelé, a háború hatásai lefelé húzzák az ipari termelést. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy a második negyedévben is pozitív legyen az ipar növekedési hozzájárulása, hasonlóan az első negyedévben tapasztalthoz – foglalta össze az áprilisi adatok értékelését a közgazdász.