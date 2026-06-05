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Megtorpant az ipari termelés áprilisban

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Éves szinten csaknem egy százalékkal meghaladta ugyan az ipari tremelés volumene áprilisban az előző év áprilisának teljesítményét, havi összevetésben már némi visszaesést regisztrált a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzőket nem lepte meg az adat, a továbbiakban lassú növekedésre számítanak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 10:40
Fotó: Székelyhidi Balázs
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Két nagyobb ágazatban csökkent a termelés volumene: az élelmiszeriparban és a villamos berendezés gyártása ágazatban – utóbbiba tartozik az akkumulátorgyártás is. Az élelmiszeriparnál az egyik hónap növekedését a következő hónapban sokszor csökkenés követi, egyértelmű tendencia nem rajzolódik ki – magyarázza a szakértő. A villamos berendezés gyártása ágazat kedvezőtlen teljesítménye csalódást keltő, hiszen itt az elmúlt hónapokban jelentős bővülést láttunk és nagymértékű beruházások érkeztek, érkeznek is az ágazatba.

Regős Gábor kiemelte: az ipari termelés szempontjából továbbra is meghatározó a külső kereslet alakulása, különösen is egy hazánkhoz hasonlóan kis, nyitott gazdaság esetén. 

  • Az európai gazdaság növekedése továbbra is alacsony, ezt a jövő hétre várt kamatemelés sem segíti elő. 
  • Az iráni háború ezen felül is kockázatot jelent, hiszen a megemelkedő energiaárak rontják a versenyképességet és csökkentik a keresletet – bár az energiaárak drágulása lehetett volna még drasztikusabb.

A következő hónapokban tehát az új ipari kapacitások felfelé, a háború hatásai lefelé húzzák az ipari termelést. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy a második negyedévben is pozitív legyen az ipar növekedési hozzájárulása, hasonlóan az első negyedévben tapasztalthoz – foglalta össze az áprilisi adatok értékelését a közgazdász. 

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