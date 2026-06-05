Csak az édesapjára számíthatott a nyolcéves kislány, amivel a férfi gátlástalanul vissza is élt

Az ítélet szerint a férfi egyedül nevelte a lányát, akit nyolcéves korától kezdődően éveken keresztül szexuálisan zaklatott.
A Gyulai Törvényszék az elkövetőt folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt 11 év fegyházbüntetésre, tíz év közügyektől eltiltásra és végleges hatályú eltiltásra ítélte minden olyan tevékenységtől, amely kiskorúakhoz köthető.
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