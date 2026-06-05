Csak az édesapjára számíthatott a nyolcéves kislány, amivel a férfi gátlástalanul vissza is élt

Az elsőfokú ítélet ellen a férfi és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokú ítélet megalapozott, az elkövető cselekményének minősítése törvényes, és a büntetések sem tekinthetők eltúlzottnak. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.