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Alvó ember elől lopták el a tévét, de a szemtelen tolvaj vitte a lavórt is

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Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 06. 05. 12:31
A rendőrségi szemlefotón a fotel látható és tőle nem messze a kisasztal, ahol televízió volt Forrás: Magyarország Ügyészsége
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A vádirat szerint a férfi 2024 áprilisa és 2025 júliusa között több házba tört be, ahonnan különböző vagyontárgyakat lopott el. Az elvitt dolgok között volt lavór, hosszabbítókábel, műanyag nyelű kés, kültéri pad és kuka is.

A férfi 2025 januárjában, az egyik nyitva lévő házba bement. A sértett a fotelből nézte a televíziót, azonban a vádlott bemenetele előtt elaludt. A férfi az alvó sértett közeléből elvette mobiltelefonjait, majd a televízió kábelét kihúzta a konnektorból. A férfi erre felébredt, azonban a vádlott a tévével és a telefonokkal kifutott a házból.

A férfi a hat sértettől összesen több mint ötszázezer forint értékben lopott el dolgokat, amelyek közül a rendőrség többet megtalált, és a sértetteknek visszaadott. A Dabasi Járási Ügyészség a férfit kifosztás bűntette mellett több rendbeli minősített lopás bűntettével is vádolja. A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.

 

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