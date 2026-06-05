Alvó ember elől lopták el a tévét, de a szemtelen tolvaj vitte a lavórt is

A vádirat szerint a férfi 2024 áprilisa és 2025 júliusa között több házba tört be, ahonnan különböző vagyontárgyakat lopott el. Az elvitt dolgok között volt lavór, hosszabbítókábel, műanyag nyelű kés, kültéri pad és kuka is.

A férfi 2025 januárjában, az egyik nyitva lévő házba bement. A sértett a fotelből nézte a televíziót, azonban a vádlott bemenetele előtt elaludt. A férfi az alvó sértett közeléből elvette mobiltelefonjait, majd a televízió kábelét kihúzta a konnektorból. A férfi erre felébredt, azonban a vádlott a tévével és a telefonokkal kifutott a házból.