Robbanás rázta meg a konstancai kikötőt, tengeri drónt találtak a helyszínen + videó

A portál információi szerint a hatóságok azonnal lezárták az érintett övezetet, és elrendelték a dolgozók evakuálását. A helyszínre kivonultak a Román Hírszerző Szolgálat, a rendőrség, a csendőrség és a határőrség szakemberei is. Az 1-es kapu és a 0-s kikötőhely közötti szakaszt teljesen lezárták a forgalom elől.
A Ziua de Constanta helyi lap azt írta, hogy a drón a helyszínen felrobbant, ezért a hatóságok aktiválták a vörös beavatkozási tervet. Nem hivatalos információk szerint a detonációnak nem voltak sérültjei.
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