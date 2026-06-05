Robbanás rázta meg a konstancai kikötőt, tengeri drónt találtak a helyszínen + videó

A portál információi szerint a hatóságok azonnal lezárták az érintett övezetet, és elrendelték a dolgozók evakuálását. A helyszínre kivonultak a Román Hírszerző Szolgálat, a rendőrség, a csendőrség és a határőrség szakemberei is. Az 1-es kapu és a 0-s kikötőhely közötti szakaszt teljesen lezárták a forgalom elől.