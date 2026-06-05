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Robbanás rázta meg a konstancai kikötőt, tengeri drónt találtak a helyszínen + videó

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A hatóságok kiürítették a romániai Konstanca kikötőjének egy részét, miután egy gyanús tengeri drónt fedeztek fel. Nem sokkal később erős robbanás rázta meg a környéket.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 10:56
A NATO különleges műveleti erőinek tisztjei a Trojan Footprint 2026 (TFP26) katonai gyakorlaton a délkelet-romániai Konstancában (Fotó: AFP)
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A portál információi szerint a hatóságok azonnal lezárták az érintett övezetet, és elrendelték a dolgozók evakuálását. A helyszínre kivonultak a Román Hírszerző Szolgálat, a rendőrség, a csendőrség és a határőrség szakemberei is. Az 1-es kapu és a 0-s kikötőhely közötti szakaszt teljesen lezárták a forgalom elől.

A Ziua de Constanta helyi lap azt írta, hogy a drón a helyszínen felrobbant, ezért a hatóságok aktiválták a vörös beavatkozási tervet. Nem hivatalos információk szerint a detonációnak nem voltak sérültjei.

Szemtanúk beszámolói szerint a robbanás rendkívül hangos volt, a kikötő fölé pedig sűrű füstfelhő emelkedett. Többen úgy vélik, hogy a szerkezet nem ellenőrzött körülmények között semmisült meg, hanem magától detonált. A robbanást követően kisebb tűz is keletkezett a környéken.

A robbanás különösen nyugtalanító fejlemény Romániában, mivel alig egy héttel ezelőtt egy másik drón csapódott be egy galaci lakóházba. A hatóságok jelenleg azt próbálják megállapítani, honnan érkezett a konstancai kikötőben talált szerkezet, és milyen kockázatot jelenthetett.

 

Borítókép: A NATO különleges műveleti erőinek tisztjei a Trojan Footprint 2026 katonai gyakorlaton a délkelet-romániai Konstancában (Fotó: AFP)

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