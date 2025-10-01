Románia Ukrajnával közösen gyártana drónokat

Oana Toiu román külügyminiszter megerősítette Bukarest terveit, hogy partnerséget köt Ukrajnával a NATO légterének védelmét szolgáló drónok gyártásában.

Oana Toiu, Románia külügyminisztere és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is egyeztetett a közös dróngyártásról

Fotó: AFP

A román külgyminiszter pár hete egy román légtért megsértő orosz drón elfogásáról számolt be az X-en.

„Úgy gondoljuk, hogy stratégiai fontosságú a (NATO) keleti szárnyának jobb védelme, különösen a légvédelem terén. Tehát amit ebben az irányban teszünk, az a szükséges partnerségek megteremtése, például Ukrajnával a jövő védelmi drónjainak építéséhez” – mondta Toiu egy Reutersnek adott interjúban, amelyet a The Kyiv Independent is szemlézett. „Hiszünk abban, hogy képesek vagyunk ezt gyorsan valósággá tenni” – tette hozzá Toiu.

A tervek akkor születtek, amikor orosz drónok ismételten megsértették Románia légterét.

Az ország, amelynek 650 kilométeres határa van Ukrajnával, több mint húsz olyan esetet dokumentált, amikor drónok léptek át a légterébe vagy törmelék hullott a területére.

Románia bővíteni akarja a dróngyártási kapacitását

Fotó: AFP

– A béke és a szuverenitás nem elvont fogalom. Minden nemzet joga és minden állampolgár biztonságának garanciája. Ma az ENSZ Biztonsági Tanácsának tribunusán ezen alapelvek megsértéséről beszéltünk. (…) Mindannyian békét akarunk. De a békéhez, hogy tartós legyen, hatalom kell. És csak együtt szerzünk hatalmat, egységesen és konkrét cselekvéseken keresztül. Ezért követeltünk szilárd korai figyelmeztető mechanizmusokat és a biztonság közös megközelítését a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, szövetségeseinkkel az EU-ban, a NATO-ban és az Egyesült Államokban – hangsúlyozta az ENSZ 80. közgyűlésének ülésén tartott felszólalásában a román külügyminiszter.

Amint arról korábban lapunkban beszámoltunk, a román védelmi tárca közlése szerint idén áprilisben két román F–16-os harci gépet és az olasz légierő két Eurofighter gépét riadóztatták a Bocea és a Mihail Kogalniceanu légi támaszpontokról, hogy megfigyelés alatt tartsák és védelmezzék a román légteret. A román határ mellett történt orosz dróntámadás miatt riasztott négy harci repülő nem sokkal a riasztást követően tért vissza bázisára. A román radarok észlelése szerint „fennállt a lehetősége”, hogy az ukrán célpontokat támadó orosz drónok egyike „nagyon rövid időre” belépett a román légtérbe C. A. Rosetti településtől nyolc kilométerre.

Borítókép: Románia is csatlakozik az ukrán dróngyártás fejlesztéséhez. (Fotó: AFP)