Milák üvöltözött, Wladárnak halálközeli látomása volt, Hosszú Katinka megijedt

Az úszás az egyik legsikeresebb magyar olimpiai sportág, így természetesen sok úszó feltűnik a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 130 éves fennállására készült ünnepi videóban, amelyben a bajnokok mesélik el a történetüket. Milák Kristóf nem vállalta a felkérést, de a Párizsban aranyérmes Kós Hubert róla is beszélt. Wladár Sándor azt idézte fel, hogy a végelgyengülésben az édesanyja hangját hallotta a cél előtt, Hosszú Katinka pedig az olimpiai mámort követő kijózanító pillanatra is felhívta a figyelmet.

2025. 12. 27. 5:50
Hosszú Katinka a riói olimpián, ahol három olimpiai aranyat szerzett: a győzelmek miatt érzett mámor mellett más érzésekkel is meg kellett küzdenie (Fotó: AFP/Francois-Xavier Marit)
Magyarország mostanáig 189 aranyérmet szerzett az olimpiákon, ebből 32 úszásban sikerült, ami a második legtöbb a sportágankénti bontásban, egyedül a vívók büszkélkedhetnek több bajnoki címmel (39). A MOB 130 éves fennállása alkalmából készített interjút az összes élő magyar olimpiai bajnokkal néhány kivételtől eltekintve, és a 131 megszólaló legenda között jó néhány úszó is feltűnik. A két legnagyobb úszóklasszis, az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina és a négyszeres aranyérmes Darnyi Tamás emlékeit külön cikkekben írtuk meg, most pedig többek között Hosszú Katinka, Kós Hubert és Wladár Sándor gondolataiból szemezgettünk. Milák Kristóféból csak azért nem, mert ő ahhoz a néhány kivételhez tartozik, akik nem vállalták a MOB felkérését, hogy meséljen az ötkarikás győzelmeiről, de Kósnak köszönhetően így is említésre került a neve a több mint négyórás videóban.

Kós Hubert és Milák Kristóf a Párizsban szerzett olimpiai aranyakkal, amiről csak egyikük mesélt a MOB felkérésére
Kós Hubert és Milák Kristóf a Párizsban szerzett olimpiai aranyakkal, amiről csak egyikük mesélt a MOB felkérésére (Fotó: AFP/Jack Guez)

„Arra emlékszem, hogy Milák Kristóf is ott volt és üvöltözött nekem”

A legfrissebb emlék a 2024-es párizsi olimpia, amelyen három olimpiai aranyat szereztek az úszóink: Kós Hubert 200 háton, Milák Kristóf 100 pillangón, Rasovszky Kristóf pedig 10 kilométeren nyílt vízen.

Kós Hubert a munka szót emelte ki a saját sikerében, mert elmondása szerint rengeteg munka volt abban, hogy a gyerekkori álmát valóra váltva olimpiai bajnok lett. A legemlékezetesebb pedig az eredményhirdetés volt a számára.

– A Himnuszra mindig fogok emlékezni – jelentette ki. – Emlékszem, hogy láttam Szilágyi Áronékat, akik kijöttek megnézni az úszásomat, és a Milákra is emlékszem, aki ott volt és ő is üvöltözött nekem, amikor kisétáltam az eredményhirdetésre. Az a Himnusz csodálatos volt. Mindig arról álmodoztam, hogy egy nap nekem fog szólni az olimpián.

A párizsi győztesek közül ha Milák nem is, de a másik aranyérmes Kristóf, Rasovszky megszólalt.

– A feleségem kérdezte, milyen érzés ránézni az olimpiai aranyra, ami nálunk kint van a nappaliban. Most értettem meg az idei világbajnokság után, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettem, hogy jólesik ránézni, tudni, hogy ott van, és ezt már senki sem veheti el tőlem – fogalmazott Rasovszky.

Hosszú Katinka szerint a hazatérés után kijózanító időszak jött

Háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, akinek a története azért is érdekes, mert 27 évesen, úszásban viszonylag későn szerezte az első ötkarikás aranyait a 2016-os riói játékokon. Ráadásul 400 vegyesen világcsúccsal győzött.

– Én úgy érkeztem Rióba, hogy már mindenki aranyat várt tőlem – emlékezett vissza. – Elfogadtam azt, hogy lehet, nem leszek olimpiai bajnok, és az is lehet, hogy soha nem leszek olimpiai bajnok. És ezzel tényleg rendben voltam. Emiatt nem éreztem azt a fajta nyomást, amit egyébként érezhettem volna.

Hosszú Katinka három aranyat szerzett a riói olimpián
Hosszú Katinka három aranyat szerzett a riói olimpián (Fotó: Imaginechina/Cai Fuliang)

Hosszú Katinka felidézte, hogy fő száma, a 400 vegyes napján meglepően nyugodtan ébredt:

– Aznap, amikor felkeltem, és a 400 vegyes napja következett, akkor teljes nyugalomban voltam. Mintha nem is lennék esélyes. Erre nagyon büszke vagyok, mert ebben nagyon sok munkám van, hogy mentálisan így tudtam hozzáállni ehhez a munkához.

Bár a döntőben óriási fölénnyel győzött, belülről a végén megszólalt benne a vészcsengő, és megijedt:

– Az utolsó 25 méteren tudatosult bennem, hogy én most olimpiát fogok nyerni, és hirtelen meg is ijedtem, és azt mondtam magamnak: „koncentrálj, koncentrálj, nehogy most valamit rosszul csinálj!”

Érdekes jelenségre is felhívta a figyelmet Hosszú Katinka, amiről kevés szó esik. A mámort követő hétköznapok szürkeségét érzelmileg fel kell tudni dolgozni.

– Megnyered, és azt hiszed, minden megváltozik – árulta el. – Aztán hazajössz, és rájössz, hogy a mindennapjaid nem változtak meg. Emiatt nem örömöt és boldogságot érzel, hanem az ellenkezőjét.

Wladár Sándor és Risztov Éva is az édesanyjuk szavaiból nyertek erőt

A 2012-es londoni olimpián Risztov Éva volt az első magyar olimpiai bajnok nyíltvízi úszásban, ő korábban a Magyar Nemzet interjújában is részletesen mesélt az érzéseiről. Most azt idézte fel, hogy mi maradt meg benne a legjobban a döntő napjáról.

– Édesanyám telefonhívása reggel – válaszolta Risztov. – Az utolsó hívás hozzá ment, és azt mondta az én anyukám, aki iszonyatosan bölcs asszony: „kicsi szívem, arra kérlek, hogy halj meg és szállj ki 8000 méternél, de ne gyere ki úgy a vízből, hogy hatodik vagy, és még maradt benned. Ez az utolsó esélyed, mutasd meg, hogy ki az Risztov Éva.” Az mondtam magamnak, ez az én napom, és 8000-nél azt éreztem, van még bennem, indítottam egy hosszabb hajrát, nagyobb előnyre tudtam szert tenni, és onnan már biztos voltam benne, ezt már csak én ronthatom el.

A Magyar Úszószövetség jelenlegi elnöke, Wladár Sándor az 1980-as moszkvai játékokon, 17 évesen lett olimpiai bajnok 200 háton, és akkor ő is az édesanyjára támaszkodott, akivel látomása volt az utolsó méterek „majdhogynem halál előtti állapotában”.

– Arra emlékszem, hogy a cél előtt 15 méterrel rettenetesen el voltam fáradva, és Verrasztó Zoltán világbajnok és nálam hét évvel idősebb kiválóság ott volt a nyomomban – mesélte Wladár. – Minden nyílásomon ömlik be a víz, ez már a végelgyengülés jele, egyébként majdhogynem a halál előtti állapot. Jól emlékszem, hogy akkor édesanyám szólt hozzám, hallottam a hangját, amint azt mondta, „fiam, ne add fel”. És jól lehet is látni a felvételeken, hogy 15 méterrel a cél előtt új erőre kaptam.

Wladár végül csaknem fél másodperccel megelőzte Verrasztót, így lettek arany- és ezüstérmesek.

Az ünnepek alatt szemezgetünk a MOB 130 magyar olimpiai bajnokkal készült visszaemlékezéseiből. A korábbi részekből:

 

