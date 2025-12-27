Milák üvöltözött, Wladárnak halálközeli látomása volt, Hosszú Katinka megijedt

Magyarország mostanáig 189 aranyérmet szerzett az olimpiákon, ebből 32 úszásban sikerült, ami a második legtöbb a sportágankénti bontásban, egyedül a vívók büszkélkedhetnek több bajnoki címmel (39). A MOB 130 éves fennállása alkalmából készített interjút az összes élő magyar olimpiai bajnokkal néhány kivételtől eltekintve, és a 131 megszólaló legenda között jó néhány úszó is feltűnik. A két legnagyobb úszóklasszis, az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina és a négyszeres aranyérmes Darnyi Tamás emlékeit külön cikkekben írtuk meg, most pedig többek között Hosszú Katinka, Kós Hubert és Wladár Sándor gondolataiból szemezgettünk. Milák Kristóféból csak azért nem, mert ő ahhoz a néhány kivételhez tartozik, akik nem vállalták a MOB felkérését, hogy meséljen az ötkarikás győzelmeiről, de Kósnak köszönhetően így is említésre került a neve a több mint négyórás videóban.
„Arra emlékszem, hogy Milák Kristóf is ott volt és üvöltözött nekem”
A legfrissebb emlék a 2024-es párizsi olimpia, amelyen három olimpiai aranyat szereztek az úszóink: Kós Hubert 200 háton, Milák Kristóf 100 pillangón, Rasovszky Kristóf pedig 10 kilométeren nyílt vízen.
Kós Hubert a munka szót emelte ki a saját sikerében, mert elmondása szerint rengeteg munka volt abban, hogy a gyerekkori álmát valóra váltva olimpiai bajnok lett. A legemlékezetesebb pedig az eredményhirdetés volt a számára.
– A Himnuszra mindig fogok emlékezni – jelentette ki. – Emlékszem, hogy láttam Szilágyi Áronékat, akik kijöttek megnézni az úszásomat, és a Milákra is emlékszem, aki ott volt és ő is üvöltözött nekem, amikor kisétáltam az eredményhirdetésre. Az a Himnusz csodálatos volt. Mindig arról álmodoztam, hogy egy nap nekem fog szólni az olimpián.
A párizsi győztesek közül ha Milák nem is, de a másik aranyérmes Kristóf, Rasovszky megszólalt.
– A feleségem kérdezte, milyen érzés ránézni az olimpiai aranyra, ami nálunk kint van a nappaliban. Most értettem meg az idei világbajnokság után, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettem, hogy jólesik ránézni, tudni, hogy ott van, és ezt már senki sem veheti el tőlem – fogalmazott Rasovszky.
