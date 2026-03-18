FerencvárosUEFA Európa-LigaBraga

A portugálok szerint Saldanha is játszik, megvan a Fradi bragai csapata

A Ferencváros Portugáliában játssza a visszavágót a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében. A magyar bajnok 2-0-s előnnyel érkezett az SC Braga otthonába, ahol Kristoffer Zachariassen eltiltás miatt nem léphet pályára. Egy helyi lap Saldanha képével vezette fel a találkozót, miközben a brazil közel egy éve nem a Fradi játékosa. Cikkünk folyamatosan frissül.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 18. 15:53
Ferencváros
A Ferencváros először szerepelhetett a különleges bragai stadionban Fotó: P. Fülöp Gábor
A Ferencváros fél évszázada jutott ilyen messzire a nemzetközi porondon, 1975-ben ezüstérmes lett a Kupagyőztesek Európa Kupájában. Ezúttal a második számú sorozatban, az Európa-ligában menetelt sokáig veretlenül a magyar bajnok, s úgy érkezett a nyolcaddöntő visszavágójára, hogy 2-0-s előnybe került a budapesti mérkőzésen a jóval esélyesebb SC Bragával szemben. A télen Varga Barnabást és Tóth Alexet is elveszítő zöld-fehéreknél nem szerepelhetett az eltiltott Kristoffer Zachariassen, a helyére brazil játékos került. Persze nem úgy, ahogy az egyik helyi lap elképzelte. 

Ferencváros
Saldanha képével jelent meg egy bragai lap a Ferencvárosról Fotó: P. Fülöp Gábor

Változtatott a Ferencváros

Az Origó írta meg, hogy a város saját lapja, a Correiro do Minho hatalmas hibát követett el: a Ferencvárost már jó ideje elhagyó, azóta ismét klubot váltott Saldanha képével illusztrálta az SC Braga vendégét. Arra azért ráéreztek, hogy egy brazil kerül be Zachariassen helyére, csak éppen a középpályás Julio Romao. 

Ezen a kényszerű változtatáson kívül ugyanazokat a játékosokat tette a kezdőcsapatba Robbie Keane, mint a remekül sikerült március 12-i meccsen. Az FTC tizenegye: Gróf – Cissé, Raemaekers, Mariano Gómez – Makreckis, Romao, Kanichowsky, O'Dowda, Abu Fani – Joseph, Yusuf. 

A lépéskényszerben lévő hazaiknál a kispadra szorult az Európa-bajnok veterán, Joao Moutinho és Dorgeles is. Carlos Vicens a Hornicek – Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi – Martinez, Grillitsch, Gorby – Zalazar, Horta, Victor Pau összetételű együttesnek szavazott bizalmat. 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhősök tere

Kiszámolták…

Bayer Zsolt avatarja

Szakértők kiszámolták, hogy mekkora marha Szabó Andrea szociológus és „szakértői” csapata.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu