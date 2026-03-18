A portugálok szerint Saldanha is játszik, megvan a Fradi bragai csapata

A Ferencváros fél évszázada jutott ilyen messzire a nemzetközi porondon, 1975-ben ezüstérmes lett a Kupagyőztesek Európa Kupájában. Ezúttal a második számú sorozatban, az Európa-ligában menetelt sokáig veretlenül a magyar bajnok, s úgy érkezett a nyolcaddöntő visszavágójára, hogy 2-0-s előnybe került a budapesti mérkőzésen a jóval esélyesebb SC Bragával szemben. A télen Varga Barnabást és Tóth Alexet is elveszítő zöld-fehéreknél nem szerepelhetett az eltiltott Kristoffer Zachariassen, a helyére brazil játékos került. Persze nem úgy, ahogy az egyik helyi lap elképzelte.

Saldanha képével jelent meg egy bragai lap a Ferencvárosról Fotó: P. Fülöp Gábor

Változtatott a Ferencváros

Az Origó írta meg, hogy a város saját lapja, a Correiro do Minho hatalmas hibát követett el: a Ferencvárost már jó ideje elhagyó, azóta ismét klubot váltott Saldanha képével illusztrálta az SC Braga vendégét. Arra azért ráéreztek, hogy egy brazil kerül be Zachariassen helyére, csak éppen a középpályás Julio Romao.

Ezen a kényszerű változtatáson kívül ugyanazokat a játékosokat tette a kezdőcsapatba Robbie Keane, mint a remekül sikerült március 12-i meccsen. Az FTC tizenegye: Gróf – Cissé, Raemaekers, Mariano Gómez – Makreckis, Romao, Kanichowsky, O'Dowda, Abu Fani – Joseph, Yusuf.

A lépéskényszerben lévő hazaiknál a kispadra szorult az Európa-bajnok veterán, Joao Moutinho és Dorgeles is. Carlos Vicens a Hornicek – Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi – Martinez, Grillitsch, Gorby – Zalazar, Horta, Victor Pau összetételű együttesnek szavazott bizalmat.