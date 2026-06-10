Serena Williams kínos ütésekkel tért vissza, hármas alát kapott + videó
Győzelemmel tért vissza Londonban minden idők egyik legjobb női teniszezője. Serena Williams 1375 nap után lépett ismét pályára, és a Queen's Clubban zajló füves pályás tenisztorna nyolcaddöntőjében, a kanadai Victoria Mboko párospartnereként két szettben nyert a harmadik kiemelt duó ellen. Mégsem volt elégedett magával.
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