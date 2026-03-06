Serena Williams visszatérése: Djokovics és Venus is határozott kijelentést tett

Venus Williams pályára lépett Indian Wellsben. Ez több okból is említésre méltó, még ha ki is kapott a francia Diane Perry ellen. Egyrészt nem mindennapi, hogy az amerikai teniszező 45 évesen is játszik, másrészt Venus és a húga, Serena Williams egy rasszista incidens miatt pályafutásuk legsikeresebb részében több mint egy évtizeden át bojkottálták a tornát. Venusszal ellentétben a nála egy évvel fiatalabb, 23 egyéni Grand Slam-trófeáig jutott Serena Williams már nem aktív, ugyanakkor a 24-szeres GS-bajnok Novak Djokovics szerint Wimbledonban újra ott lesz pályán.

Rafael Nadal, Serena Williams, Novak Djokovics: a három teniszlegenda közül jelenleg csak a szerb aktív, de ő biztos benne, hogy Serena hamarosan visszatér (Fotó: AFP/William West)

Serena Williams a 2022-es US Openen vonult vissza, bár akkor is úgy fogalmazott, hogy azzal nyitva hagyta egy esetleges visszatérés lehetőségét.

Serena Williams visszatérése tartja lázban a teniszrajongókat

Az amerikai teniszklasszis 2023-ban életet adott második gyermekének, s egészen 2025 végéig fel sem vetődött a visszatérése. Akkor viszont kiszúrták, hogy a tenisz tisztaságáért felelős szervezet (ITIA) honlapján újra szerepel Serena Williams neve azok listáján, akik kötelesek vezetni a doppingellenőrzés miatt a holléti nyilvántartásukat.