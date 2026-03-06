Serena WilliamsVenus WillamsNovak Djokovicstenisz

Serena Williams visszatérése: Djokovics és Venus is határozott kijelentést tett

Venus Williams 45 évesen is aktív, igaz, korábbi sikereit már megközelíteni sem tudja, Indian Wellsben is rögtön az első fordulóban kiesett. Az amerikai teniszező elárulta: hiányzik neki a WTA Tourról húga, Serena Williams. Novak Djokovics nem kertelt: szerinte nem az a kérdés, hogy visszatér-e a versenyekre Serena Williams, hanem az, hogy mikor.

Koczó Dávid
2026. 03. 06. 9:22
Venus Williams és Serena Williams az utóbbi években csak civilben jelent meg egymás mellett, de lehet, hogy újra látjuk még őket együtt a teniszpályán is Fotó: Getty Images via AFP/Paul Morigi
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Venus Williams pályára lépett Indian Wellsben. Ez több okból is említésre méltó, még ha ki is kapott a francia Diane Perry ellen. Egyrészt nem mindennapi, hogy az amerikai teniszező 45 évesen is játszik, másrészt Venus és a húga, Serena Williams egy rasszista incidens miatt pályafutásuk legsikeresebb részében több mint egy évtizeden át bojkottálták a tornát. Venusszal ellentétben a nála egy évvel fiatalabb, 23 egyéni Grand Slam-trófeáig jutott Serena Williams már nem aktív, ugyanakkor a 24-szeres GS-bajnok Novak Djokovics szerint Wimbledonban újra ott lesz pályán.

Rafael Nadal, Serena Williams, Novak Djokovic: a három teniszlegenda közül jelenleg csak a szerb aktív, de ő biztos benne, hogy Serena hamarosan visszatér
Rafael Nadal, Serena Williams, Novak Djokovics: a három teniszlegenda közül jelenleg csak a szerb aktív, de ő biztos benne, hogy Serena hamarosan visszatér (Fotó: AFP/William West)

Serena Williams a 2022-es US Openen vonult vissza, bár akkor is úgy fogalmazott, hogy azzal nyitva hagyta egy esetleges visszatérés lehetőségét.

Serena Williams visszatérése tartja lázban a teniszrajongókat

Az amerikai teniszklasszis 2023-ban életet adott második gyermekének, s egészen 2025 végéig fel sem vetődött a visszatérése. Akkor viszont kiszúrták, hogy a tenisz tisztaságáért felelős szervezet (ITIA) honlapján újra szerepel Serena Williams neve azok listáján, akik kötelesek vezetni a doppingellenőrzés miatt a holléti nyilvántartásukat.

Serena akkor nagyon határozottan cáfolt, ám néhány napja a visszatérésére vágyó rajongók számára rendkívül biztató videót töltött fel az Instagramra, amelyen a jelenleg is top 100-as játékos, Alycia Parks ellen gyakorolt.

Serena Williams ugyanakkor továbbra sem mondta ki, hogy tényleg visszatér, amire több lehetséges magyarázat is található. Lehet, hogy egyelőre csak teszteli, mire képes, s csak akkor látjuk újra a pályán, ha múltjához méltó színvonalat tud képviselni, de az is elképzelhető, hogy már döntött, csak a saját forgatókönyve alapján felépített nagy bejelentésre készül.

Venus Williams: Hiányzik Serena

Az egyesben hétszeres, párosban a testvérével együtt tizennégyszeres GS-bajnok Venus Williams Indian Wellsben az első fordulós veresége után nyilatkozott húgáról, s az ő szavai a fentiek közül inkább a második verzióra utalnak.

– Hat hónap kihagyás rajta meg sem látszik, ezt a tehetséget nem lehet tanítani. 

A stábomnak mindig mondom: egyedül az tehetné még jobbá ezt az egészet, ha Serena is itt lenne. Mindig mindent együtt csináltunk, persze, hogy hiányzik. De ha visszatér, biztos vagyok benne, hogy a tudtotokra adja.

válaszolt Venus a húga visszatérését firtató kérdésekre.

Djokovics Wimbledonra teszi Serena visszatérését

Határozottabban válaszolt Novak Djokovics, aki kiemeltként az első fordulóban nem játszott Indian Wellsben, szombaton kezdi meg szereplését a doppingeltiltása után új csúcsokat meghódító Kamil Majchrzak ellen. Annál a párosításnál jobban izgatta az újságírókat, hogy a szerb legenda mit gondol Serena visszatéréséről.

Hogy visszatér-e? Ez egyáltalán kérdés?

Djokovics biztos benne, hogy hamarosan újra láthatjuk Serenát a pályán. – A hol és a mikor a kérdés, a helyében én is titokban tartanám.

A felvetésre, hogy Wimbledon ideális helyszín lenne a visszatérésre, Djokovics is helyeselt, s kijelentette: a teniszrajongóknak biztosan nagy élmény lenne Serenát újra a pályán látni, akár egyesben, akár párosban Venusszal.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu