Sokat javult a pénzügyi tudatosság – Kiemelkedő a lakossági állampapírok népszerűsége

A vagyoni egyenlőtlenségek mérséklődésének kiemelt időszaka volt 2014 és 2020 vége közötti évek, amikor a háztartási szektor nettó vagyona kétszeresére nőtt, miközben az infláció 6 év alatt összesen csupán 15 százalék volt. Ugyanakkor a PÉNZ7 elnevezésű rendezvénysorozat a legfiatalabbakra koncentrálva igyekszik növelni a pénzügyi tudatosságot.

2026. 03. 06. 13:46
Forrás: Fotó: Shutterstock
A PÉNZ7 a 3-14. évfolyamos diákoknak szóló, minden évben megrendezésre kerülő Pénzügyi és Vállalkozói Témahét. A 2026-os évben március 2. és 6. között rendezik meg. Idén a PÉNZ7 immár a 12. alkalommal várja az iskolákat, pedagógusokat és diákokat, 2024/25-ös tanévben 1400 iskola és 212 ezer diák vett részt, több mint 15 ezer rendhagyó órán, amely megvalósulását több mint 2000 tanár segítette. A tanulók iskolai keretek között tanulhatnak új ismereteket, amelynek célja az általános- és középiskolások pénzügyi tudatosságának és vállalkozói kompetenciáinak fejlesztése – közölte az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány, pénteken.

pénzügyi tudatosság,
A pénzügyi tudatosság növekedését jelzi a lakossági állampapírok népszerűsége is. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Növekszik a magyarok pénzügyi tudatossága

Mint írják: az EKB (Európai Központi Bank) és az MNB (Magyar Nemzeti Bank) adatai alapján a hazai háztartási vagyon 2014 utáni növekedési üteme az euróövezeti átlagot is meghaladta, miközben a vagyoni egyenlőtlenségek mérséklődtek, és az alsóbb vagyoni rétegek helyzete javult. A magyar lakosság nettó pénzügyi megtakarítása a régiós országokkal összevetve magasnak számít.

A lakosság tudatosságát igazolja a régiós szinten is kiemelkedő, GDP-arányosan átlagosan 6 százalékos megtakarítási ráta, valamint a megtakarítási szerkezet rugalmas alkalmazkodása: az inflációs környezetben a háztartások a likvid betétek felől a reálhozamot biztosító állampapírok és befektetési alapok felé mozdultak el, aktívan keresve a vagyonmegőrző lehetőségeket.

Jelentős vagyonnövekedés minden háztartási csoportban

A vagyoni egyenlőtlenségek mérséklődésének kiemelt időszaka volt 2014 és 2020 vége közötti évek, amikor a háztartási szektor nettó vagyona kétszeresére nőtt, miközben az infláció 6 év alatt összesen csupán 15 százalék volt. Az olló záródása ellenére a vagyonnövekedés minden háztartási csoportban jelentős volt. Átlag felett növekedett a közepes és alacsony vagyonnal rendelkezők vagyona és átlag alatt bővült a legfelső vagyoni rétegeké.

Magyarországon a lakossági állampapírok népszerűsége miatt a kötvények aránya kiemelkedő (2024 végén a GDP 19 százaléka). Mivel e papírok Magyarországon kis költséggel visszaválthatóak, így közeli helyettesítői a betéteknek a lakossági portfólióban. Az állampapírok szerepe amiatt is kiemelkedő hazánkban, mivel a megtakarítási formák jelentős reálhozamot biztosítottak, míg a készpénzben, banki betétben, illetve néhány befektetési alaptípusban történő megtakarítás a befektetett összeg reálértékét sem tudta megőrizni.

