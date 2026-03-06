Kocsis Máté: Az ukránok halállistát vezetnek

„Az ukránok halállistát vezetnek. Most épp a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóját tették fel rá” – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője szarkasztikusan azt írta: egy ilyen országnak valóban EU-tagnak kell lennie. „Hajrá, Peti” – tette hozzá azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt elősegítené Ukrajna európai uniós csatlakozását.

Orbán Viktor és Hajdu János. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, civil aktivisták által működtetett halállistára most Hajdu János, a TEK főigazgatója, Orbán Viktor miniszterelnök egykori főtestőre is felkerült pénteken, ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt. A Mirotvorec „indoklása” szerint Hajdu János részt vett „ukrán állampolgárok elrablásában és Ukrajnához tartozó állami pénzeszközök és speciális járművek eltulajdonításában”.

A forrásokban a Mirotvorec első helyen idézi Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteki X-bejegyzését, amelyben a tárcavezető – az oldalon olvasható szöveg szerint –

Magyarország lépéseit túszejtésnek, pénzrablásnak, állami terrorizmusnak és zsarolásnak nevezte.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban már beszámolt, a kormány azonnali magyarázatot követel Ukrajnától az elmúlt hónapokban Magyarországon átszállított hatalmas készpénz- és aranymennyiség ügyében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint komoly kérdéseket vet fel, hogy banki tranzakciók helyett miért szállítanak át az országon több száz millió dollárnyi készpénzt és aranyat, ráadásul ukrán titkosszolgálati kötődésű személyek kíséretében. A tárcavezető szerint „jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó”.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül.