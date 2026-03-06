Rendkívüli

A Tiszához köthető ügyvédi iroda képviseli az aranykonvojjal elfogott ukránokat

Gulyás GergelyUkrajnaTisza PártDK

Gulyás Gergely: Ukrajna ukránbarát Tisza–DK-kormányt szeretne

Az ukránokkal folytatott vita mostanra olyan mélységekbe jutott, amit sosem gondolt volna a kormány, mutatott rá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 21:55
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ukrajna azért avatkozik be a magyar választásokba, mert ukránbarát Tisza–DK-kormányt szeretne – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Monoron.

Monor, 2026. március 6. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j), mellette Pogácsás Tibor, a térség fideszes országgyűlési képviselője (b) a kormánypártok országjárásának monori fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 6-án. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán 

Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának monori fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy 

az április 12-i országgyűlési választásnak óriási tétje van, hiszen Európában és a világon ma a fejlődés záloga, hogy egy ország a biztonságát meg tudja őrizni, meg tudja védeni.

 

Hozzátette, hogy ma Magyarország biztonsága is fenyegetett, és egész Európa békéje is fenyegetett, hiszen négy év óta zajlik az orosz–ukrán háború.

A magyar kormány elkötelezett a rezsicsökkentés megőrzése, az olcsó orosz kőolaj és földgáz megőrzése mellett, ahogyan elkötelezettek vagyunk amellett is, hogy Magyarország ki akar maradni ebből a háborúból, azt nem hazánknak kell finanszíroznia, és sem fegyvereket, sem katonákat nem kell küldene ebbe a háborúba – fűzte hozzá a miniszter.

 

Ma Európában Magyarország szinte egyedül van a békepártisággal

– mondta a tárcavezető, hozzátéve, hogy a szlovákokra és a belgákra még valamelyest számíthatunk.

A miniszter szerint az Európai Unió nagy többsége, így az Európai Néppárt, amelynek a Tisza Párt is a tagja, valamint az Európai Szociáldemokrata Párt, amelynek a Demokratikus Koalíció (DK) a tagja, éppen ennek az ellenkezőjét képviselik. Ők addig nyújtanának pénzügyi támogatást, ameddig Ukrajna ezt kéri, felső korlát nélkül, és további 1500 milliárd dollárt akarnak Ukrajnának juttatni – fejtette ki. 

A magyar kormánynak viszont az a meggyőződése, hogy Ukrajnának és Magyarországnak a béke, a háború mielőbbi befejezése az érdeke – hangsúlyozta.

Az az érdekünk, hogy Magyarország meg tudja őrizni a kőolaj- és földgázellátásban azt a lehetőséget, hogy mindig a legbiztosabb és legolcsóbb energiaforrásokból vásároljon

– fűzte hozzá Gulyás Gergely. A miniszter azt mondta, hogy az ukránokkal folytatott vita mostanra olyan mélységekbe jutott, amit sosem gondolt volna a kormány. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a magyar miniszterelnököt Ukrajna elnöke életveszélyesen megfenyegesse azért, mert a magyar embereket képviseli.

 

Ukrajna elnöke be akar avatkozni a magyar választásokba azzal a céllal, hogy a jelenlegi ellenzék nyerje a választásokat, ukránpárti Tisza–DK-kormány alakulhasson, és a jelenlegi kormány ne képviselhesse tovább a béke politikáját 

– mondta Gulyás Gergely.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (jobbra), mellette Pogácsás Tibor, a térség fideszes országgyűlési képviselője (balra) a kormánypártok országjárásának monori fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 6-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

