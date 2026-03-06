Hidvéghi Balázs: Példátlan és elképesztő az ukrán elnök fenyegetése + videó

Az M1 csatorna Ma este című műsorának volt a vendége Hidvéghi Balázs, aki az Orbán Viktort ért fenyegetésről, az ukrán aranykonvojról és a nemzeti petíció fontosságáról is beszélt.

Hidvéghi Balázs a Nemzeti Ellenállás Mozgalom tüntetésén. Forrás: Facebook

– Nekünk Magyarország az első, és Magyarország érdekét meg fogjuk védeni. Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, biztos lehet mindenki abban, hogy Magyarország lesz az első, és mi ebből indulunk ki, nem engedünk semmilyen külső nyomásnak, és nem fogunk kiszolgálni külföldi érdekeket – fogalmazott a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, aki bírálta, hogy az európai vezető politikusok nem szólaltak még meg a kormányfőt ért fenyegetéssel kapcsolatban. Véleménye szerint azért nem teszik, „mert ők összejátszanak Kijevvel, összejátszanak Zelenszkijjel”. Hozzáfűzte,

van egy magyarországi emberük, Magyar Péter, aki összejátszik velük, Brüsszel pedig Ukrajna-barát bábkormányt szeretne látni.

Hidvéghi Balázs leszögezte, „úgy akarunk élni, ahogy mi magunk döntünk erről”. Mint mondta, az ukrán maffia behálózza Ukrajnát, miközben a háborúban álló ország január óta 900 millió amerikai dollárt és 420 millió eurót kapott készpénzben.

Azzal kapcsolatban, hogy a NAV pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, miután hét ukrán állampolgárt és két, nagy értékű készpénzt és aranyat szállító páncélozott járművet állított elő Magyarországon, a politikus azt mondta, nem hiszi, hogy bankközi szállításról volt szó, mert az ilyen tranzakciókat manapság már utalással intézik a bankok.

Hozzátette, teljesen jogosan merül fel, hogy nem Magyarországra szánták-e ennek az összegnek egy részét, hiszen

nyilvánvaló az összefüggés és az összejátszás Magyar Péter, a Tisza Párt és az ukrán politikai erők között, illetve brüsszeli politikai erők között, akik arra törekednek, hogy beavatkozva a magyar választásba egy számukra kedvező ukránbarát politikát és politikust helyezzenek pozícióba.

Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy a nemzeti petíciói kitöltői nemet mondhatnak a háború finanszírozására, a magasabb rezsiárakra. Hozzátette, az utóbbinál szintén az ukrán beavatkozást jelzi, hogy politikai döntéssel zárták el a Barátság kőolajvezetéket.