Rendkívüli

A Tiszához köthető ügyvédi iroda képviseli az aranykonvojjal elfogott ukránokat

hidvéghi balázsukrajnatisza pártOrbán ViktorfenyegetésHidvéghi Balázs

Hidvéghi Balázs: Példátlan és elképesztő az ukrán elnök fenyegetése + videó

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy fogalmazott „ez banditák és a maffiózók stílusa, nem egy államfőé”.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 06. 21:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az M1 csatorna Ma este című műsorának volt a vendége Hidvéghi Balázs, aki az Orbán Viktort ért fenyegetésről, az ukrán aranykonvojról és a nemzeti petíció fontosságáról is beszélt. 

Hidvéghi Balázs a Nemzeti Ellenállás Mozgalom tüntetésén. Forrás: Facebook

– Nekünk Magyarország az első, és Magyarország érdekét meg fogjuk védeni. Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, biztos lehet mindenki abban, hogy Magyarország lesz az első, és mi ebből indulunk ki, nem engedünk semmilyen külső nyomásnak, és nem fogunk kiszolgálni külföldi érdekeket – fogalmazott a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, aki bírálta, hogy az európai vezető politikusok nem szólaltak még meg a kormányfőt ért fenyegetéssel kapcsolatban. Véleménye szerint azért nem teszik, „mert ők összejátszanak Kijevvel, összejátszanak Zelenszkijjel”. Hozzáfűzte, 

van egy magyarországi emberük, Magyar Péter, aki összejátszik velük, Brüsszel pedig Ukrajna-barát bábkormányt szeretne látni.

Hidvéghi Balázs leszögezte, „úgy akarunk élni, ahogy mi magunk döntünk erről”. Mint mondta, az ukrán maffia behálózza Ukrajnát, miközben a háborúban álló ország január óta 900 millió amerikai dollárt és 420 millió eurót kapott készpénzben.

Azzal kapcsolatban, hogy a NAV pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, miután hét ukrán állampolgárt és két, nagy értékű készpénzt és aranyat szállító páncélozott járművet állított elő Magyarországon, a politikus azt mondta, nem hiszi, hogy bankközi szállításról volt szó, mert az ilyen tranzakciókat manapság már utalással intézik a bankok. 

Hozzátette, teljesen jogosan merül fel, hogy nem Magyarországra szánták-e ennek az összegnek egy részét, hiszen 

nyilvánvaló az összefüggés és az összejátszás Magyar Péter, a Tisza Párt és az ukrán politikai erők között, illetve brüsszeli politikai erők között, akik arra törekednek, hogy beavatkozva a magyar választásba egy számukra kedvező ukránbarát politikát és politikust helyezzenek pozícióba.

Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy a nemzeti petíciói kitöltői nemet mondhatnak a háború finanszírozására, a magasabb rezsiárakra. Hozzátette, az utóbbinál szintén az ukrán beavatkozást jelzi, hogy politikai döntéssel zárták el a Barátság kőolajvezetéket.

Hangot adott annak a véleményének is, hogy 

az Oroszország elleni szankciók nem működnek, csak Európának ártottak.

A fideszes politikus a szankciókat egy elhibázott, rossz politika erőltetésének, míg az Európai Unió élén állókat alkalmatlan, súlytalan figuráknak, nímandoknak nevezte.

Hidvéghi Balázs a műsorban arról is beszélt, hogy a Nemzeti Ellenállás Mozgalom által Ukrajna budapesti nagykövetsége elé szervezett tüntetésről érkezett, ahol Szijjártó Péter külügyminiszter is felszólalt, tiltakozva a fenyegetés, a zsarolás ellen. Meglátása szerint világossá kell tenni, hogy ők a nemzeti érdekekből indulnak ki, de 

a Tisza Párt és Magyar Péter viszont ukránbarát és külföldi érdekekből indul ki, „minden korábbi nyilatkozata, minden korábbi tette, a szavazásai az Európai Parlamentben ezt támasztják alá”.

Arra a műsorvezetői felvetésre, miszerint „tiszás kommentelők nagy örömmel fogadták, hogy az ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette a miniszterelnököt”, Hidvégi Balázs azt mondta, a Tisza Párt elnöke felelős a gyűlöletpolitikáért, „amit Magyar Péter sok hónapja, évek óta csinál”.

A magyarok többsége ugyanakkor békét akar, józanul gondolkodik, elutasítja a gyűlöletet és a külső fenyegetést – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKéri László

Tényleg! Milyen vicces!

Bayer Zsolt avatarja

Két ócska, szemét sz…rjankó…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu