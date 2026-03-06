Orbán Viktor: Hasít a nemzeti petíció, már több mint egymillió ember kitöltötte! + videó

Már több mint egymillió ember töltötte ki a nemzeti petíciót – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a magyarok egyértelmű üzenetet küldenek Brüsszelnek: nem támogatnak olyan országot, amely zsarolja Magyarországot és veszélybe sodorja a családok energiaellátását.

Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videójában jelentette be:

az elmúlt hetekben egészen pontosan 1,128 millióan küldték vissza a nemzeti petíciót.

A kormányfő szerint a mostani helyzetben különösen fontos, hogy a magyarok világos üzenetet küldjenek Brüsszelnek.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

Ukrajna olajblokád alá vette Magyarországot, ezért nem fogják támogatni azt az országot, amely zsarolja Magyarországot, és veszélybe sodorja a magyar családok energiaellátását.

„Ezért nemet mondunk az olajblokádra, nemet mondunk a háború finanszírozására, és nemet mondunk a rezsiárak megemelésére is” – hangsúlyozta.

A miniszterelnök arra kérte a magyarokat, hogy támogassák a kormányt ebben a küzdelemben, és akik még nem tették meg, töltsék ki a petíciót.

Orbán Viktor hozzátette: a nemzeti petíció már online is elérhető, így bárki csatlakozhat.

Üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk!

– fogalmazott a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Németh Balázs észak-pesti fideszes képviselőjelölt (Forrás: Facebook)