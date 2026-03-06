Izland fontos döntés előtt áll

A kormány egyhangúlag döntött a referendum megtartása mellett – mondta el a miniszter a RUV izlandi közszolgálati rádiónak. Közölte, hogy a javaslatot jövő hét elején terjesztik a parlament elé. Izland 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét az unióhoz, de 2013-ban leállította a tárgyalásokat. A magasabb megélhetési költségek és az ukrajnai háború miatt azonban a közvélemény-kutatások szerint a szigetországban újra megélénkült az érdeklődés az uniós tagság iránt.

Izland: augusztus 29-én népszavazást tartanak arról, hogy megnyissák-e újból a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Fotó: AFP