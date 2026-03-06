A kormány egyhangúlag döntött a referendum megtartása mellett – mondta el a miniszter a RUV izlandi közszolgálati rádiónak. Közölte, hogy a javaslatot jövő hét elején terjesztik a parlament elé. Izland 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét az unióhoz, de 2013-ban leállította a tárgyalásokat. A magasabb megélhetési költségek és az ukrajnai háború miatt azonban a közvélemény-kutatások szerint a szigetországban újra megélénkült az érdeklődés az uniós tagság iránt.
Izland fontos döntés előtt áll
Izlandon augusztus 29-én tartanak népszavazást arról, hogy megnyissák-e újból a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval – jelentette be pénteken Katrín Gunnarsdóttir izlandi külügyminiszter.
Az Európai Unió pénteken úgy reagált a bejelentésre, hogy Izland jelentős döntés előtt áll.
Izland már most is erős és stratégiai fontosságú partnerünk. Az egymással versengő befolyási övezetek világában az uniós tagság olyan horgonyt kínál, amelynek alapját az értékek, a jólét és a biztonság adják
– közölte Marta Kos, az EU bővítési biztosa. Február végén Kristrún Frostadóttir izlandi miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy az izlandiak szorosabb integrációt szeretnének Európával, egyúttal tiszteletben tartják saját identitásukat.
További Külföld híreink
Borítókép: Kristrún Frostadóttir, Izland miniszterelnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Egész Európában nő a terrorveszély, kémeket tartóztatott le a brit hatóságok
A rendőrök péntek hajnalban csaptak le.
Olaszország segíti az Öböl menti országokat és Ciprust
Meloni leszögezte, hogy Olaszország nem vesz részt a háborúban.
Diplomáciai botrányt jelent Volodimir Zelenszkij kijelentése
A magyar miniszterelnök elleni kijelentése az ukrán elnöknek egyúttal más európai vezetők megfélemlítéseként is értelmezhető a Konföderáció lengyel jobboldali párt szerint.
Az emberrablók falkában járják az utcákat
A tisztek a túlerőben hisznek csak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Egész Európában nő a terrorveszély, kémeket tartóztatott le a brit hatóságok
A rendőrök péntek hajnalban csaptak le.
Olaszország segíti az Öböl menti országokat és Ciprust
Meloni leszögezte, hogy Olaszország nem vesz részt a háborúban.
Diplomáciai botrányt jelent Volodimir Zelenszkij kijelentése
A magyar miniszterelnök elleni kijelentése az ukrán elnöknek egyúttal más európai vezetők megfélemlítéseként is értelmezhető a Konföderáció lengyel jobboldali párt szerint.
Az emberrablók falkában járják az utcákat
A tisztek a túlerőben hisznek csak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!