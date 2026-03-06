Rendkívüli

A Tiszához köthető ügyvédi iroda képviseli az aranykonvojjal elfogott ukránokat

népszavazásIzlandEU-csatlakozás

Izland fontos döntés előtt áll

Izlandon augusztus 29-én tartanak népszavazást arról, hogy megnyissák-e újból a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval – jelentette be pénteken Katrín Gunnarsdóttir izlandi külügyminiszter.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 20:49
Kristrún Frostadóttir, Izland miniszterelnöke ás Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke Forrás: AFP
A kormány egyhangúlag döntött a referendum megtartása mellett – mondta el a miniszter a RUV izlandi közszolgálati rádiónak. Közölte, hogy a javaslatot jövő hét elején terjesztik a parlament elé. Izland 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét az unióhoz, de 2013-ban leállította a tárgyalásokat. A magasabb megélhetési költségek és az ukrajnai háború miatt azonban a közvélemény-kutatások szerint a szigetországban újra megélénkült az érdeklődés az uniós tagság iránt.

Izland: augusztus 29-én népszavazást tartanak arról, hogy megnyissák-e újból a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval
Izland: augusztus 29-én népszavazást tartanak arról, hogy megnyissák-e újból a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Fotó: AFP

Az Európai Unió pénteken úgy reagált a bejelentésre, hogy Izland jelentős döntés előtt áll.

Izland már most is erős és stratégiai fontosságú partnerünk. Az egymással versengő befolyási övezetek világában az uniós tagság olyan horgonyt kínál, amelynek alapját az értékek, a jólét és a biztonság adják

– közölte Marta Kos, az EU bővítési biztosa. Február végén Kristrún Frostadóttir izlandi miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy az izlandiak szorosabb integrációt szeretnének Európával, egyúttal tiszteletben tartják saját identitásukat.

Borítókép: Kristrún Frostadóttir, Izland miniszterelnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

