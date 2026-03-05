Volodimir Zelenszkij ukrán elnök − nyilvánvaló brüsszeli támogatással a háta mögött − egyre szemtelenebb és valótlanabb kijelentéseket enged meg magának Orbán Viktorral és Robert Ficóval szemben, amiért a két miniszterelnök követeli az orosz kőolajszállítás folytatását a Barátság vezetéken. Mint ismeretes, a vezeték − valamilyen háborús cselekmény következtében − feltehetően megsérült.

Zelenszkij a javítás elhúzódásával indokolta a hosszadalmas leállást, de bizalmas forrásokból, illetve műholdfelvételekből nyert információk alapján sejthető volt, hogy az ukrán elnök nem mond igazat. És valóban, nemrég egyik elszólásával ő maga ismerte be, hogy a lezárásnak politikai oka van.

A beismerés előtt árulkodó jel volt, hogy Ukrajna elutasította egy uniós vizsgálóbizottság beutazását a károk felmérésének, a vezeték állapotának elvégzésére, pedig a Financial Times szerint ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa, az Európai Tanács elnöke is kérte. Nem tudjuk, hogy a kérés a két ukránbarát politikus részéről mennyire volt komoly, de ezután nem csodálkozhatunk azon, hogy a magyarok és a szlovákok hasonló kérését Zelenszkij lesöpörte az asztalról.

Amikor Orbán Viktor műholdfelvételeket bemutatva bejelentette, hogy a Barátság vezetéken a kőolajszállítás újraindításának nincs technikai akadálya, az ukrán elnök válaszában azzal érvelt, hogy miniszterelnökünk nem láthatja, mi történt a föld alatti berendezéssel. Csakhogy ezt a vizsgálóbizottság sem láthatja a helyszínen. Vajon miért?

Zelenszkij a Robert Ficóval folytatott múltkori beszélgetésével kapcsolatban akaratlanul is elárulta magát.

A vezeték helyreállításáról szólva ugyanis kijelentette: „Ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni – akkor én megkérdeztem: mit megtenni? Az orosz kőolaj tranzitját? Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka.”

Vagyis az ukránoknak nem áll szándékában átengedni a kedvező árú vezetékes kőolajat a magyaroknak és a szlovákoknak, mert az oroszok az olaj árából fedezik a háborút. Zelenszkij sajnos „elfelejtette” megemlíteni, hogy a Barátság vezetéken érkező olaj ellenértéke csupán töredéke az orosz költségvetés olaj- és gázbevételeinek, nevezetesen a tavalyelőtt mért 11 ezermilliárd rubelnek, vagyis a hozzávetőleg 142 milliárd dollárt kitevő éves bevételnek.