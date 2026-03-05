idezojelek
Egy következmények nélküli szekta

KÉT MAGYARORSZÁG – A Tisza bűne a nemzet megtévesztését célzó szisztematikus hazugság- és csalássorozat.

Érdekes lenne megtudni, hány Shell-részvénye van a magyarországi Tisza Párt élcsapatának. Ez a harmincezüstös kérdés. Hány nyamvadt Shell-részvénnyel a tarisznyájukban szavazgatnak meg minden olyan döntést a brüsszeli sóhivatalban, amely Magyarországot levágná az olcsó és évtizedek óta megbízhatóan érkező orosz energiáról? Hogy aztán helyette rákényszerüljünk a zsaroló és megbízhatatlan horvátokon át (most épp nem) jövő drága és elégtelen mennyiségű naftára vagy a még drágább egyébre. Például – merő véletlenségből – a Shelltől. A tisztánlátás végett érdeklődnénk a részvényekről. Mert mi ez, ha nem korrupció? Politikusgúnyába öltözve nem Borika néni rezsiszámlájával meg több százezer magyar vállalkozás benzinköltségével törődni, hanem azzal, hogy kistafírozd az általad is birtokolt mamutvállalatot, a Shellt, így növelve részvénycsomagod értékét, bukszád vastagságát.

Annyit tudunk, hogy 

Bujdosó Andreának, a Tisza fővárosi frakcióvezetőjének összesen 12 322 darab Shell-részvénye van, amely jelenleg körülbelül 185 millió forintot érhet. Abból azért el lehet röhögcsélni egy darabig. Kapitány Istvánnak, a „magyar Jockey Ewingnak”, a Shell korábbi globális alelnökének is vannak részvényei bőséggel (és jókedvvel), de hogy mennyi, azt egyelőre nem kötötte az orrunkra. 

Ő csupán szép, jenkis Colgate-mosollyal elmagyarázta kedves mindnyájunknak, hogy bizony le kell válnunk az orosz cuccról, ám ez csak technikai kérdés, ők majd megoldják, mi addig dőljünk hátra nyugodtan. Komolyan, a fene se sajnálja tőlük a részvényeiket, vegyenek belőlük szállodát, ahogy Ágnes alelnökük, bulikázzanak konszenzuálisan orrvérzésig, öblítsék le Koccintóssal, egészségükre. Na de ne ilyen megtollasodott globalista ügynökök részvényárfolyamán álljon vagy bukjon magyarok milliói­nak a jövője! Nehogy már Bujdosóék Shell-árfolyama miatt kelljen visszazuhannunk a „Lassan mondom, hogy mindenki megértse: nem lesz gáz-ár-e-me-lés!” világába, amikor legfeljebb munkaszüneti napokon nem emelték a gáz árát Kapitányék elődei.

A harmadik tőzsdei zsonglőrnek, a Mészáros Lőrinc cégrészvényeivel irgalmatlant svindlerkedő s emiatt bennfentes kereskedés gyanújába keveredő Övcsatosnak a vagyonnyilatkozata szerint nincs Shell-részvénye. Neki tudniillik Brüsszel-részvénye van. Addig védik a feje fölött lógó bűnügyektől, amíg a „Cégnek” – Brüsszelnek – dolgozik. 

És akkor itt kezdenék közelíteni jelen írás tárgyához, ami nem más, mint a következményeknélküliség, a teljes nihil. A-t mondani, B-t cselekedni, aztán letagadni az egészet. Napi huszonötször. Ezt honosította meg Magyarországon a Tisza nevű fényevő szekta. Gyurcsányék sem voltak kezdők, de annyi hazugságot ők összesen nem hordtak össze, mint ezek egy átlagos napon. Már semmi sem számít, semmi sem szent, nincsenek vörös vonalak.

Bemegy a tévébe ez a frissen vasalt magyar Jockey még januárban, és amikor az orosz leválásról kérdezik, közli: „Meg kell találni ennek a praktikus megoldását, és nyilvánvalóan Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be, de hát ezt meg kell oldani technikailag, és én azt gondolom, hogy ezt mi meg fogjuk tudni oldani olyan szempontból, hogy ez a diverzifikált ellátás működjön.” 

A zagyva tekervényességből azért kihámozható, hogy bizony ők leválnának, meg fogják oldani, ha mi beledöglünk is. Aztán pár perccel, órával vagy nappal később szemrebbenés nélkül a párttársai letagadják az egészet.

 (Már ha méltóztatnak nyilatkozni, s nem a presskukachoz zavarnak minket.) Hogy ők nem is akarnak leválni az orosz energiáról, így meg úgy, és aki ezzel ellentéteset állít, azt a Tóni meg a Putyin fizeti, szimultán. Udvari sajtójuk bő nyállal síkosít az ipari mértékű hazudozáshoz, s lehülyéz mindenkit, aki idézetekkel szembesíti őket.

Nem kis munka volt, de a kollégák tegnapra összegyűjtötték: 

a Tisza EP-képviselői az utóbbi másfél esztendőben nem kevesebb, mint nyolcszor szavaztak meg olyan tartalmú döntéseket, határozatokat, körmölvényeket, amelyek az orosz energiahordozók kivezetéséről szóltak. 

Nyolcszor! Először Lakos Eszter nyomott igent 2024. szeptember 30-án az energiaügyi bizottságban az orosz energia kivezetésére. Másfél hónapra rá Övcsattal dobálózó főnöke és párttársai dübörögtek együtt Manfred elefánttal a hídon. Az ENSZ 2024-es bakui éghajlatváltozási konferenciájának határozatát az összes tiszás EP-képviselő (akik ugye Péterke szerint mind „agyhalottak” és/vagy „Soros-ügynökök”) támogatta. Ennek 26. bekezdése külön kiemeli, hogy „sürgősen véget kell vetni az orosz fosszilis tüzelőanyagok, többek között a földgáz uniós behozatalának”. Tehát nem az szerepel benne, hogy az orosz mellett más is kell. Nem az áll ott, hogy diverzifikáció (ami majdnem olyan szép szó, mint a nyugdíjak visszanyesését javasló tiszás Simonovits András „degressziója”). Hanem az van a javaslatban, hogy „véget vetni”. Nyista. És ezek után még hatszor szavaztak meg ilyen és hasonló döntéseket a tiszások. Legutóbb pár napja, február 25-én. Eszerint „az Oroszországból származó összes fennmaradó energiaimport mielőbbi fokozatos kivezetése szükséges”.

A tények, a szavazatok, a jegyzőkönyvek önmagukért beszélnek. Erre mi történik? Most kedden Nárcisz kiáll, és szokásos, bántalmazó stílusában közli: senki sem mondott olyat, hogy nincs szükség orosz olajra. És nem roskad fejére a födém, nem nyílik meg alatta a föld. Miért nem?

Mint egy f…ng, annyit nem ér ennek az embernek a szava. A tettei még annyit sem. 

Kétévnyi Tisza-terror, szektariánus gyűlölködés után ide juttatták a közbeszédet. Bele merik mondani a kamerába, bele merik böfögni az internetbe, hogy nem akarnak leválni az orosz olajról. Közben meg ott van nyolc jegyzőkönyv.

Ám a telexes Simor nem áll oda elé, hogy hahó, itt a nyolc jegyzőkönyv, elnök úr, ami bizonyítja, hogy a Tisza leválna. Dehogy áll elé. Igaz, legutóbb már őt sem engedték be valami szeánszra. Presskukac.

Itt már nem alkalmi politikusi hazudozásokról, félrebeszélésről, ártatlan terelésről van szó, hanem bűnszervezetben elkövetett, a teljes nemzet megtévesztését célzó szisztematikus hazugság- és csalássorozatról. „Nem mondhatok el mindent, mert akkor megbukunk.” S hogy mindezekért nem lehet jogi elégtételt venni, nem lehet tízmilliókra perelni Magyar Pétert minden egyes közveszélyes hazugságáért, álhíréért, mert a bíróságokon a Soros-érzékenyített, Tisza-appos, Pressmannel jópofizó bírók vannak többségben, akik úgyis fölmentenék – az a demokrácia és a jogállamiság szégyene.

És ugyanazt csinálják minden egyes ügyben, mint az orosz leválásnál. Kicsiben és nagyban. Jelentéktelenben és jelentősben egyaránt. Olykor „csak” internetblokkolókról, kétezer titkos­szolgáról handabandázik, szektája meg kántálva élteti. Út a börtönbe programot hirdet, majd géphangon letagadja, és közli, az csak egy „brand” volt. Máskor Aszad különgépéről terjeszt gyalázatos rémhírt, veszélybe sodorva az országot. 

A lebukás után nem bocsánatot kér, hanem újabb rémhírekkel hergeli amúgy is idegállapotban lévő híveit. Járja az országot, és képes a kisebb településeken is elhinteni a gyűlölet magvait, megrágalmazni dolgos polgármestereket, képviselőket. Majd miután a megvádoltak tételesen cáfolják a szitkait, rájuk uszítja a csőcselékét.

 Mint Tatabányán, ahol megvadult előemberei betörték egy kávézó kirakatát.

Ugyanezt műveli a Magyarország elleni ukrán olajblokádnál is. Hazánk támadás alatt áll, Brüsszel és Kijev próbálja térdre kényszeríteni az országot, a Tisza-vezérnek meg annyi jut erről eszébe, hogy a kormány riogat. Közben párttársai odajárnak lábhoz Zelenszkij elé jelentést tenni, szervezkedni. Valamiért nemzetvesztő Károlyi Mihályra emlékeztet az egész, aki azért kilincselt Benesnél, hogy támadja meg Magyarországot. Azóta mindkettő a pokolban van. Magyar Péternek üzenem: odajut mindenki, aki belénk harap.

