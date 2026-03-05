Egy következmények nélküli szekta

Érdekes lenne megtudni, hány Shell-részvénye van a magyarországi Tisza Párt élcsapatának. Ez a harmincezüstös kérdés. Hány nyamvadt Shell-részvénnyel a tarisznyájukban szavazgatnak meg minden olyan döntést a brüsszeli sóhivatalban, amely Magyarországot levágná az olcsó és évtizedek óta megbízhatóan érkező orosz energiáról? Hogy aztán helyette rákényszerüljünk a zsaroló és megbízhatatlan horvátokon át (most épp nem) jövő drága és elégtelen mennyiségű naftára vagy a még drágább egyébre. Például – merő véletlenségből – a Shelltől. A tisztánlátás végett érdeklődnénk a részvényekről. Mert mi ez, ha nem korrupció? Politikusgúnyába öltözve nem Borika néni rezsiszámlájával meg több százezer magyar vállalkozás benzinköltségével törődni, hanem azzal, hogy kistafírozd az általad is birtokolt mamutvállalatot, a Shellt, így növelve részvénycsomagod értékét, bukszád vastagságát.

Annyit tudunk, hogy

Bujdosó Andreának, a Tisza fővárosi frakcióvezetőjének összesen 12 322 darab Shell-részvénye van, amely jelenleg körülbelül 185 millió forintot érhet. Abból azért el lehet röhögcsélni egy darabig. Kapitány Istvánnak, a „magyar Jockey Ewingnak”, a Shell korábbi globális alelnökének is vannak részvényei bőséggel (és jókedvvel), de hogy mennyi, azt egyelőre nem kötötte az orrunkra.

Ő csupán szép, jenkis Colgate-mosollyal elmagyarázta kedves mindnyájunknak, hogy bizony le kell válnunk az orosz cuccról, ám ez csak technikai kérdés, ők majd megoldják, mi addig dőljünk hátra nyugodtan. Komolyan, a fene se sajnálja tőlük a részvényeiket, vegyenek belőlük szállodát, ahogy Ágnes alelnökük, bulikázzanak konszenzuálisan orrvérzésig, öblítsék le Koccintóssal, egészségükre. Na de ne ilyen megtollasodott globalista ügynökök részvényárfolyamán álljon vagy bukjon magyarok milliói­nak a jövője! Nehogy már Bujdosóék Shell-árfolyama miatt kelljen visszazuhannunk a „Lassan mondom, hogy mindenki megértse: nem lesz gáz-ár-e-me-lés!” világába, amikor legfeljebb munkaszüneti napokon nem emelték a gáz árát Kapitányék elődei.

A harmadik tőzsdei zsonglőrnek, a Mészáros Lőrinc cégrészvényeivel irgalmatlant svindlerkedő s emiatt bennfentes kereskedés gyanújába keveredő Övcsatosnak a vagyonnyilatkozata szerint nincs Shell-részvénye. Neki tudniillik Brüsszel-részvénye van. Addig védik a feje fölött lógó bűnügyektől, amíg a „Cégnek” – Brüsszelnek – dolgozik.

És akkor itt kezdenék közelíteni jelen írás tárgyához, ami nem más, mint a következményeknélküliség, a teljes nihil. A-t mondani, B-t cselekedni, aztán letagadni az egészet. Napi huszonötször. Ezt honosította meg Magyarországon a Tisza nevű fényevő szekta. Gyurcsányék sem voltak kezdők, de annyi hazugságot ők összesen nem hordtak össze, mint ezek egy átlagos napon. Már semmi sem számít, semmi sem szent, nincsenek vörös vonalak.