Mi olyan meglepő? Az Északi Áramlatot is ők robbantották föl, hahó!

A magyar titkosszolgálat jelentése alapján Ukrajna – az olajcsap elzárásán túl – további akciókat tervez a magyar energiarendszer megzavarására. Ezért Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.

Megzavarás alatt nyilván terrortámadást kell értenünk. Hiszen mi más módon zavarhatnák meg az energiarendszerünket? Ha csak eltekernek egy csapot Százhalombattán, azt könnyen visszanyitjuk. A zavarhoz ennél több kell: tűz, robbanás, patakvér. Olyasmi, amiben északkeleti szomszédunk egyre otthonosabban mozog, mióta a Nagy Testvér évtizedes hergelésével magára szabadította a poklot.

Hiába segítjük Ukrajnát töméntelen pénzzel, humanitárius eszközökkel, olajblokád alá vettek minket, és immár terrorcselekményre készülhetnek. Ide jutottunk.

Valójában évek óta „itt” tartunk. Az ukrán bábállam (minden bizonnyal a Biden-kormány jóváhagyásával, netán szervezésében, miként azt a Pulitzer-díjas amerikai újságíró, Seymour Hersh föltárta) 2022-ben fölrobbantotta egy baráti állam, Németország gázvezetékét, az Északi Áramlatot. A támadást végrehajtó terroristák jelenleg is őrizetben vannak, ám természetesen hajuk szála sem görbült, és nem is fog.

Németország pedig rendületlenül küldi a tízmilliárdokat az ellene terrortámadást, háborús bűncselekményt végrehajtó latorállamnak. Ami maga az agyrém. Pedig valójában teljesen érthető. Hisz Németország (jelenlegi vezetésével) pontosan ugyanolyan fogaskereke ennek az ördögi, globalista gépezetnek, mint az ukrán bábállam.

És ennek az ördögi gépezetnek régesrégi vágyálma volt a német ipar leválasztása az olcsó orosz energiáról, ami a terrortámadással csodálatosan megvalósult. A másik fő céljuk, hogy Európát háborúztassák Oroszországgal – ez szintén bejött. Mindig bejön. Az első és a második világháború is jórészt erre szolgált.

Ugyan, miért lenne meglepő, ha nálunk is robbantani akarna az ukrán terrorállam? Aki egyszer robbantott, miért ne robbantana újból? Már túl van mindenen. Megveszett.

2014-ben sem volt skrupulusuk rágyújtani a szakszervezeti székházat az oroszokra Odesszában, pedig akkor még nem volt háború. Gátlásuk akkor sem volt, amikor Donyecket és vidékét, saját – orosz nemzetiségű – állampolgáraikat kellett szanaszét ágyúzni 2014-től ’22-ig. (Önök szerint az Egyesült Államok ölbe tett kézzel nézte volna nyolc évig, ha amerikaiak százait öldösi a szomszédja? Aligha.)