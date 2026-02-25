Rendkívüli

Orbán Viktor minden kérdésre választ ad, kövesse nálunk élőben! + videó

idezojelek
Vélemény

Mi olyan meglepő? Az Északi Áramlatot is ők robbantották föl, hahó!

A Zelenszkij-rezsim bármilyen terrorcselekményre képes, ezt már bizonyította.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
UkrajnaBarátság kőolajvezetékterrorizmusÉszaki ÁramlatZelenszkij 2026. 02. 25. 16:59
0

A magyar titkosszolgálat jelentése alapján Ukrajna – az olajcsap elzárásán túl – további akciókat tervez a magyar energiarendszer megzavarására. Ezért Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.

Megzavarás alatt nyilván terrortámadást kell értenünk. Hiszen mi más módon zavarhatnák meg az energiarendszerünket? Ha csak eltekernek egy csapot Százhalombattán, azt könnyen visszanyitjuk. A zavarhoz ennél több kell: tűz, robbanás, patakvér. Olyasmi, amiben északkeleti szomszédunk egyre otthonosabban mozog, mióta a Nagy Testvér évtizedes hergelésével magára szabadította a poklot.

Hiába segítjük Ukrajnát töméntelen pénzzel, humanitárius eszközökkel, olajblokád alá vettek minket, és immár terrorcselekményre készülhetnek. Ide jutottunk.

Valójában évek óta „itt” tartunk. Az ukrán bábállam (minden bizonnyal a Biden-kormány jóváhagyásával, netán szervezésében, miként azt a Pulitzer-díjas amerikai újságíró, Seymour Hersh föltárta) 2022-ben fölrobbantotta egy baráti állam, Németország gázvezetékét, az Északi Áramlatot. A támadást végrehajtó terroristák jelenleg is őrizetben vannak, ám természetesen hajuk szála sem görbült, és nem is fog. 

Németország pedig rendületlenül küldi a tízmilliárdokat az ellene terrortámadást, háborús bűncselekményt végrehajtó latorállamnak. Ami maga az agyrém. Pedig valójában teljesen érthető. Hisz Németország (jelenlegi vezetésével) pontosan ugyanolyan fogaskereke ennek az ördögi, globalista gépezetnek, mint az ukrán bábállam.

És ennek az ördögi gépezetnek régesrégi vágyálma volt a német ipar leválasztása az olcsó orosz energiáról, ami a terrortámadással csodálatosan megvalósult. A másik fő céljuk, hogy Európát háborúztassák Oroszországgal – ez szintén bejött. Mindig bejön. Az első és a második világháború is jórészt erre szolgált.

Ugyan, miért lenne meglepő, ha nálunk is robbantani akarna az ukrán terrorállam? Aki egyszer robbantott, miért ne robbantana újból? Már túl van mindenen. Megveszett.

2014-ben sem volt skrupulusuk rágyújtani a szakszervezeti székházat az oroszokra Odesszában, pedig akkor még nem volt háború. Gátlásuk akkor sem volt, amikor Donyecket és vidékét, saját – orosz nemzetiségű – állampolgáraikat kellett szanaszét ágyúzni 2014-től ’22-ig. (Önök szerint az Egyesült Államok ölbe tett kézzel nézte volna nyolc évig, ha amerikaiak százait öldösi a szomszédja? Aligha.)

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gátlás? Ugyan mitől képződött volna gátlása a korábban ukránul sem tudó, p...cszongorázással befutó táncos-komikusnak, aki négy év háborús pokol után pontosan tudja, hogy a front és ezzel a vég elkerülhetetlenül közeledik. Egy olyan irtózatos és megnyerhetetlen háborús pokolba hajszolta népét, amelyet minden épeszű vezető próbált volna elkerülni. Zelenszkij viszont készakarva belelökte Ukrajnát. És akárhány millió ukrán halott az ára, próbálja elodázni a kapitulációt, mert csak megbízói parancsa számít: Oroszország gyengítése, a BlackRock és társai helyi „befektetéseinek” védelme.

Az események láncolata egyre inkább egy kontinentális háború felé mutat. És mi vagyunk a legfőbb akadálya ennek az őrületnek. A magyarok józan többsége sejti, hogy erről szól az olajblokád. Ami nem csupán nemzetközi egyezmények lábbal tiprása, hanem a háborús provokáció előszobája.

A magyarok többsége azt is sejti, hogy Ukrajna nem magától volt annyira bátor, hogy elzárja a csapot: Brüsszel fölhatalmazásával tette. A brüsszeli háborús héják utasították erre. Bűnszövetségben tették. Különben egy szavukba kerülne, hogy a csap újra megnyíljon. Bűnszövetségre utal a keddi, kijevi találkozón látott, édesen harmonikus duruzsolásuk. Meg hogy bő egy hétig tartott kitalálniuk egy nyomorult, átlátszó ürügyet – megint az oroszokra kenni az egészet. Ám ki az a papucsállatka, aki újra beveszi, hogy az oroszok lebombázzák a saját vezetéküket, ha nem akarnak szállítani? Hisz elég lenne eltekerniük a csapot, oszt jó napot. Persze, nincs új a nap alatt: az Északi Áramlat fölrobbantását is az oroszokra fogták, az ukrán terroristák elfogása óta meg leginkább kussolnak az egészről.

Akinek egy négy éve folyó háború közepette arra van érkezése, hogy az őt (orosz) árammal, (orosz) gázzal és (orosz) dízellel ellátó békés szomszédját energiablokád alá vegye, az szó szerint bármilyen sátáni gaztettre képes. Patrónusaival, a brüsszeliekkel egyetemben. Akik újabban atomfegyver átpasszolását fontolgatják. Ahogy Yoda mester, én is csak sötétséget látok e gondolatmenet végén.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekszabadság

Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeredmény alakulás

Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekemlékirat

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekrendőrség

A gyilkos jogai

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekMagyar Péter

Csökken az Európai Unió dominanciája, ezért keresi Brüsszel a hozzá hű bólogatójánosokat

Magyar Nemzet avatarja

Kellemetlen igazságokra mutat rá az új elemzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu