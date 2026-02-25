Holttest hevert az aluljáróban, a Corvin negyedben – értesült a BorsOnline.
Holttest hevert az aluljáróban a Corvin negyednél, megszólalt a szemtanú
Le is fotózták.
„Teljesen sokkot kaptam, ahogy leértem a Corvin aluljárójába. Egy hulla felett ott álltak a rendőrök. Még sose láttam ilyet testközelből” – írta a portál egyik olvasója, akinek volt lelkiereje a nagy döbbenet közepette fotón is megörökíteni az esetet.
Írnak arról is, hogy a rendőrség gyorsan intézkedett, miközben a járókelők döbbenten bámulták a fekete zsákkal letakart testet.
