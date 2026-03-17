Éleződik a konfliktus: Irán támad, Macron feltételekhez köti a beavatkozást + videók

A Közel-Keleten tovább éleződik a feszültség. Irán több hullámban indított rakétákat Izrael ellen a háború tizennyolcadik napján. Emmanuel Macron jelezte, hogy amíg tartanak a bombázások, Franciaország nem vesz részt a Hormuzi-szoros biztonságának biztosítására irányuló műveletekben, de miután a helyzet nyugodtabbá válik, elképzelhető, hogy a világgazdaság számára stratégiai fontosságú átkelőhelynél részt vegyen a hajók kíséretében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 21:54
Éleződik a konfliktus
Irán több hullámban indított rakétákat Izrael ellen kedd délután – jelentette az izraeli hadsereg. Két kazettás rakéta jelentős anyagi pusztítást okozott több helyen a közép-izraeli térségben. Jeruzsálem környékén egy lezuhant elfogórakéta maradványai miatt tűz ütött ki, és károkat jelentettek Holonból, Or Jehudából, Tel-Avivból és Risón Lecijónból is.

A becsapódások nyomán autók és épületek rongálódtak meg, a detonációk pedig egyes helyeken betörték az ablakokat a környező utcákban.

 

Izrael is támadást indított

Az izraeli hadsereg közölte, hogy kedden támadta a Hezbollah bejrúti parancsnokságait. 

A hadsereg szóvivője közölte, hogy csapást mértek három rakétaindító állásra is. 

Ezek célja a kedd estére ígért, várhatóan nagy erejű Hezbollah-rakétatámadás megzavarása volt.

Izrael védelmi minisztere, Jiszrael Katz ellátogatott a Tel-Nof légibázisra. 

Önök azt bizonyítják, hogy az izraeli légierő a legjobb a világon. Ezúttal módszeresen dolgozunk, már évtizedekre szóló biztonságot értünk el. Ha az iráni nép megdönti a rezsimet, az százötven százalékos eredmény lesz

– mondta Katz a katonáknak.

Franciaország nem vesz részt a Hormuzi-szoros biztosítását szolgáló műveletekben

Emmanuel Macron francia államfő kedden közölte, hogy amíg tartanak a bombázások, Franciaország nem vesz részt a Hormuzi-szoros biztonságának biztosítására irányuló műveletekben, de miután a helyzet nyugodtabbá válik, elképzelhető, hogy a világgazdaság számára stratégiai fontosságú átkelőhelynél részt vegyen a hajók kíséretében.

Nem vagyunk részesei a konfliktusnak, és ezért Franciaország soha nem fog részt venni a Hormuzi-szoros megnyitására vagy felszabadítására irányuló műveletekben a jelenlegi kontextusban

– mondta a francia elnök a hivatalába összehívott védelmi tanács ülésének elején. – Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy amint a helyzet nyugodtabbá válik, azaz amikor a bombázások megszűnnek, készen állunk arra, hogy más nemzetekkel együtt vállaljuk a felelősséget egy olajszállító és konténerhajók kíséretében a szorosban – tette hozzá Emmanuel Macron.

Ez a munka megbeszéléseket kíván, konfliktusfeloldást Iránnal, mert semmiképpen sem lehet ez egy erőszakos művelet

– ismételte meg államfő, aki március 9-én Cipruson már említett egy ilyen kezdeményezést. Ezt a küldetést, amelyet a következő napokban és hetekben kell kidolgozni, teljesen meg kell különböztetni a folyamatban lévő háborús műveletektől és a folyamatban lévő bombázásoktól – hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett arra, hogy a kérdésről már elindultak eszmecserék Indiával és több más európai vagy regionális partnerrel.

A francia elnök ugyanakkor ellenezte az európai Aspides művelet kiterjesztését a Vörös-tengertől a Hormuzi-szorosig.

– Ezt a keretet nem szabad más műveletekre kiterjeszteni – mondta. Az EU-tagállamok külügyminisztereinek hétfői brüsszeli tanácskozásán elvetették azt az elképzelést, hogy az Aspides nevű, a Vörös-tengeren a tengeri forgalom védelmére létrehozott európai missziót a Hormuzi-szorosba küldjék.

 

Borítókép: Füst száll fel Teherán keleti részén az amerikai és izraeli támadások nyomán (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
