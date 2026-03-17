Éleződik a konfliktus: Irán támad, Macron feltételekhez köti a beavatkozást + videók

Irán több hullámban indított rakétákat Izrael ellen kedd délután – jelentette az izraeli hadsereg. Két kazettás rakéta jelentős anyagi pusztítást okozott több helyen a közép-izraeli térségben. Jeruzsálem környékén egy lezuhant elfogórakéta maradványai miatt tűz ütött ki, és károkat jelentettek Holonból, Or Jehudából, Tel-Avivból és Risón Lecijónból is.
A becsapódások nyomán autók és épületek rongálódtak meg, a detonációk pedig egyes helyeken betörték az ablakokat a környező utcákban.
Izrael is támadást indított
Az izraeli hadsereg közölte, hogy kedden támadta a Hezbollah bejrúti parancsnokságait.
A hadsereg szóvivője közölte, hogy csapást mértek három rakétaindító állásra is.
Ezek célja a kedd estére ígért, várhatóan nagy erejű Hezbollah-rakétatámadás megzavarása volt.
Izrael védelmi minisztere, Jiszrael Katz ellátogatott a Tel-Nof légibázisra.
Önök azt bizonyítják, hogy az izraeli légierő a legjobb a világon. Ezúttal módszeresen dolgozunk, már évtizedekre szóló biztonságot értünk el. Ha az iráni nép megdönti a rezsimet, az százötven százalékos eredmény lesz
– mondta Katz a katonáknak.
