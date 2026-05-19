Trump elhalasztotta az Irán elleni támadást

Donald Trump amerikai elnök az Öböl menti államok kérésére elhalasztotta a keddre tervezett Irán elleni katonai támadást. A döntést azzal indokolta, hogy „komoly tárgyalások” zajlanak Teheránnal.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 3:00
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Brendan Smialowski Forrás: AFP
Trump azt írta, hogy jelenleg „komoly tárgyalások” folynak, és olyan megállapodás körvonalazódik, amely „nagyon elfogadható” lehet az Egyesült Államok számára.

Az amerikai elnök ugyanakkor figyelmeztette Teheránt, hogy az amerikai hadsereg készen áll „azonnali, teljes körű, nagyszabású támadásra”, ha a tárgyalások kudarcba fulladnak.

A brit közszolgálati médium felidézte: Izrael és az Egyesült Államok február végén indított légicsapásokat Irán ellen, amire Teherán rakéta- és dróntámadásokkal válaszolt. A konfliktus nyomán Irán részben lezárta a Hormuzi-szorost, ami jelentős olajár-emelkedést idézett elő a világpiacon.

Vasárnap kemény üzenetet küldött a teheráni rezsimnek az amerikai elnök. Ketyeg az óra – figyelmeztette Iránt Donald Trump. 

Az elnök határozottságát a haditengerészet tevékenysége is alátámasztja. Folytatódik az Irán elleni tengeri blokád, amelynek keretében mostanáig „81 kereskedelmi hajót irányítottak át és négyet tettek üzemképtelenné a szabályok betartásának biztosítása érdekében” – számolt be róla az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM).

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
