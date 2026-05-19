Trump elhalasztotta az Irán elleni támadást

A brit közszolgálati médium felidézte: Izrael és az Egyesült Államok február végén indított légicsapásokat Irán ellen, amire Teherán rakéta- és dróntámadásokkal válaszolt. A konfliktus nyomán Irán részben lezárta a Hormuzi-szorost, ami jelentős olajár-emelkedést idézett elő a világpiacon.

Vasárnap kemény üzenetet küldött a teheráni rezsimnek az amerikai elnök. Ketyeg az óra – figyelmeztette Iránt Donald Trump.

Az elnök határozottságát a haditengerészet tevékenysége is alátámasztja. Folytatódik az Irán elleni tengeri blokád, amelynek keretében mostanáig „81 kereskedelmi hajót irányítottak át és négyet tettek üzemképtelenné a szabályok betartásának biztosítása érdekében” – számolt be róla az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM).