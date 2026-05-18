VarsóOrbán Anitanagykövet

Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita

Orbán Anita külügyminiszter Facebook-oldalán közölte: a magyar–lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, ezért a kormány magas szintű delegációval készül Lengyelországba. A tárcavezető azt is bejelentette, hogy hazarendelik Magyarország varsói nagykövetét.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 21:57
Orbán Anita külügyminiszter Forrás: Facebook
A magyar–lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval érkezünk Lengyelországba és közös célunk, hogy együttműködésünket új alapokra helyezzük

 – fogalmazott bejegyzésében a külügyminiszter.

Orbán Anita azt is bejelentette, hogy a kormány hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét. Indoklása szerint az új külpolitikai stratégia új diplomáciai megközelítést kíván.

Az új korszak új megközelítést kíván, ezért úgy döntöttem, hogy hazarendelem Magyarország varsói nagykövetét, mert a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban

 – írta.

Borítókép: Orbán Anita külügyminiszter (Fotó: Facebook)

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
