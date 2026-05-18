Ukrajna EU-csatlakozásaAndrij SzibihaOrbán ViktorOrbán Anitakárpátaljai magyarokEurópai UnióMagyar Péter

A brüsszeli házimédia szerint az új magyar kormány nyithat utat Ukrajnának

A Politico arról ír, hogy Magyarország eddig blokkolta, hogy Ukrajna újabb hivatalos tárgyalási fejezeteket nyisson meg az Európai Unióval folytatott csatlakozási folyamatban, Brüsszelben azonban most arra számítanak, hogy júniusban áttörés jöhet. A lap úgy tudja, a következő hónapokban akár öt tárgyalási klaszter is megnyílhat, a júniusi EU-csúcson pedig már Magyar Péter képviseli hazánkat. A teljes jogú tagság azonban továbbra is távoli kilátás: a blokk tagjai között nincs konszenzus Ukrajna EU-csatlakozásának pontos ütemtervéről.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 16:09
Brüsszelben arra számítanak, hogy júniusban áttörés jöhet Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a múlt héten arról beszélt, hogy Kijev továbbra is optimista az EU-csatlakozással kapcsolatban, és célja, hogy 2027-ig megállapodást kössön az unióval. Hozzátette, hogy 

Budapest eddig minden tárgyalási klaszter megnyitását blokkolta, de most egyre nagyobb az esély arra, hogy júniusban áttörés jöhet, és a következő hónapokban akár öt fejezetet is megnyithatnak.

Kijev továbbra is optimista az EU-csatlakozással kapcsolatban
Kijev továbbra is optimista az EU-csatlakozással kapcsolatban Fotó: AFP

Nincs konszenzus Ukrajna EU-csatlakozásának pontos ütemtervéről

A teljes jogú tagság ugyanakkor továbbra is távoli cél Ukrajna számára. Kijev szerint az uniós csatlakozás kulcsszerepet játszana egy Oroszországgal kötendő békemegállapodás elfogadtatásában, az EU-tagállamok között azonban továbbra sincs egyetértés arról, mikor és milyen ütemben csatlakozhatna Ukrajna az unióhoz.

Németország egy „társult tagsági” megoldást is felvetett Ukrajna számára, ezt azonban Kijev elutasítja. Az Európai Bizottság ezzel szemben egy kompromisszumos megoldást támogatna, amely szerint a technikai csatlakozási tárgyalások 2027 végéig lezárulhatnának. Egy névtelenséget kérő uniós tisztviselő szerint a magyar kormány eddigi elzárkózása miatt Budapest jelenleg nem rendelkezik a csatlakozási folyamat több fontos dokumentumával. 

Emiatt most igyekeznek felgyorsítani az egyeztetéseket, hogy még a június 18–19-i brüsszeli EU-csúcs előtt megszülethessen egy megállapodás.

Ukrajna kapcsán egyeztetett Magyar Péter Brüsszellel

Magyar Péter egy hétfői Facebook-bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a magyar kormány technikai szintű egyeztetést kezdett Ukrajnával. 

A tárgyalások fókuszában a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak törvényi garantálása volt. 

Magyar Péter bejegyzése szerint erről a mai kormányülés előtt telefonon tájékoztatta António Costát, az Európai Tanács elnökét, aki határozottan üzent Zelenszkijnek.

Megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyarok jogairól

Korábban megírtuk, hogy Orbán Anita külügyminiszter telefonos egyeztetést folytatott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel, amelynek eredményeként már kedden megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői szintű tárgyalások a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. 

A megbeszéléseken részt vesznek a kárpátaljai magyarság képviselői is.

Ukrajna EU-csatlakozásáról is tárgyalt a két tárcavezető – erről részletesen írtunk. 

Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai, Ukrajna nem haladhat tovább az EU-csatlakozás útján

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja tavaly év végén kérdést intézett az Európai Bizottsághoz az ukrajnai háborús mozgósítás során elkövetett súlyos jogsértések kapcsán, mivel a toborzóirodák hatalmukkal visszaélve jogellenes és embertelen bánásmódot alkalmaznak az érvényes halasztással rendelkező állampolgárokkal szemben. 

Marta Kos biztos válaszában elismerte, hogy a bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utánra halasztaná

– ismertette Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője.

Borítókép: António Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjobboldal

Ilyen tényleg nincs!

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várjuk, hogy Szilágyi alezredes elvtárs mondjon valami okosat…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu