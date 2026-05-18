A brüsszeli házimédia szerint az új magyar kormány nyithat utat Ukrajnának

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a múlt héten arról beszélt, hogy Kijev továbbra is optimista az EU-csatlakozással kapcsolatban, és célja, hogy 2027-ig megállapodást kössön az unióval. Hozzátette, hogy
Budapest eddig minden tárgyalási klaszter megnyitását blokkolta, de most egyre nagyobb az esély arra, hogy júniusban áttörés jöhet, és a következő hónapokban akár öt fejezetet is megnyithatnak.
Nincs konszenzus Ukrajna EU-csatlakozásának pontos ütemtervéről
A teljes jogú tagság ugyanakkor továbbra is távoli cél Ukrajna számára. Kijev szerint az uniós csatlakozás kulcsszerepet játszana egy Oroszországgal kötendő békemegállapodás elfogadtatásában, az EU-tagállamok között azonban továbbra sincs egyetértés arról, mikor és milyen ütemben csatlakozhatna Ukrajna az unióhoz.
