Ferenc Viktória: Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai, Ukrajna nem haladhat tovább az EU-csatlakozás útján

„Képviselőtársaimmal arra keressük a választ, hogy az Ukrajnával folytatott csatlakozási tárgyalások során az Európai Bizottság miként követi nyomon az emberi jogsértéseket: vezet-e nyilvántartást ezekről, milyen lépéseket tesz megelőzésük érdekében, és mindez milyen hatással van az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitására” – magyarázta Ferenc Viktória.
Ezt elengedhetetlen tisztázni, hiszen a kárpátaljai magyar közösséget érintő ügyek – köztük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatóinak esetei és Sebestyén József halálának körülményei – csak néhány példát jelentenek abból a több ezer, az ukrán emberi jogi biztos által is elismert jogsértésből, amelyek egyértelműen rámutatnak: Ukrajnában súlyos, rendszerszintű problémák vannak az emberi jogok tiszteletben tartásával
– tette hozzá a kárpátaljai származású képviselő.
