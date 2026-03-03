3I/ATLAS: alkoholfelhőbe burkolózik a különös csillagközi látogató

A 3I/ATLAS a harmadik olyan objektum, amely a galaxis távoli vidékéről érkezett szűkebb kozmikus hazánkba, a Naprendszerbe. Az eddig ismertté vált intersztelláris eredetű vándorok közül azonban kétségtelenül ez az objektum mutatkozik a legszokatlanabbnak.

A 3I/ATLAS csillagközi üstökös mindeddig a legfurcsább intersztelláris objektum Fotó: International Gemini Observatory

3I/ATLAS: ismét hallatott magáról a rejtélyek csillagközi vándora

A chilei Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) nagy teljesítményű rádióantennáinak segítségével a kutatók rendkívül erős metanol (CH3OH) jeleket, vagyis alkoholmolekulákat mutattak ki a jelenleg már a Naprendszerből kifelé tartó csillagközi üstökös, a 3I/ATLA körüli gázfelhőben – adták hírül a vizsgálatot elvégző csillagászok az arXiv preprint szerverre feltöltött és még nem lektorált tanulmányukban.

A 3I/ATLAS a felfedezése óta eddig már számos különleges tulajdonságot mutatott Fotó: NASA/ESA

Ahogy a 3I/ATLAS a központi csillagunkhoz közeledett és a napfény felmelegítette az objektum jeges felszínét, az intersztelláris üstökös gázt és port bocsátott ki egy izzó felhőt – vagy kómát – képezve a magja körül, ami lehetővé tette az ALMA számára, hogy részletesen elemezze az üstökös kémiai összetételét. A mérések azt mutatják, hogy a 3I/ATLAS kómájában a metanol sokkal nagyobb mennyiségben van jelen a hidrogén-cianidhoz képest, mint amit a csillagászok a saját Naprendszerünk üstököseinél tapasztalnak.

Egy tipikus naprendszerbeli üstökös, jól kifejlett kómával és csóvával Fotó: NASA

Ez a kémiai egyensúlyhiány arra utal, hogy a 3I/ATLAS valószínűleg a galaxis egy olyan távoli bolygórendszerében keletkezett, amelyet nagyon eltérő fizikai feltételek – például hidegebb hőmérséklet és/vagy eltérő kémiai struktúra – jellemeznek azzal szemben, mint amilyen körülmények a Naprendszer üstököseit hozták létre - áll a Nemzeti Rádiócsillagászati Obszervatórium (NRAO) közleményében. „A 3I/ATLAS megfigyelése olyan, mintha egy másik naprendszertől vennénk ujjlenyomatot” – mondja Nathan Roth, a kapcsolódó tanulmány vezető szerzője és az American University professzora, akit a Space.com csillagászati hírportál idéz.

Egy másik rendszerből érkezett a különleges csillagközi vándor Fotó: NASA/Hubble

„A részletek felfedik, hogy olyan módon van tele metanollal, amilyet nem látunk a Naprendszer üstököseiben” – fűzi hozzá a tanulmány vezető szerzője.