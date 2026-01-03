3I/ATLAS: drámaian megváltozott a távolodó csillagközi objektum viselkedése

A 3I/ATLAS üstökös aktivitása drámaian megváltozott a perihéliuma után, hatalmas mennyiségű szerves molekulát kezdett kibocsátani magából a furcsa csillagközi vándor. Mindez azért tekinthető különösnek, mert a Naptól mért jelenlegi távolsága miatt már minimális annak az esélye, hogy a központi csillag hősugárzása intenzív szublimálódást okozzon.

A 3I/ATLAS a csillagközi térből érkezett a Naprendszerbe. Forrás: International Gemini Observatory

3I/ATLAS: drámai aktivitásnövekedés a gyorsan távolodó csillagközi objektumon

A csillagászok a 3I/ATLAS intersztelláris üstökösről azt tartják, hogy sokkal idősebb objektum, mint a Naprendszer, és legkevesebb tízmillió évig vándorolt a galaxisban anélkül, hogy elhaladt volna egy idegen csillagrendszer mellett. Ami várható volt, hogy az lesz az üstökös megfigyelésében a legizgalmasabb pillanat, amikor 3I/ATLAS eléri a perihéliumát, vagyis pályájának a Naphoz való legközelebbi pontját. A kutatók most összehasonlították a NASA SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization és Ices Explorer) űrszondáinak 2025. augusztusi, illetve decemberi megfigyelési adatait, és drámai aktivitásnövekedést tapasztaltak; a relatív napközelség miatt várható is volt, hogy a perihélium idején lesz a legintenzívebb az üstökösmag szublimálódása.

A 3I/ATLAS extrém, 210 ezer km/órás sebessége is az objektum egyik szokatlan jellemzője. Fotó: European Southern Observatory/Olivier Hainaut et al.

A szublimáció az a fázisváltozás, amikor a szilárd anyag gázzá alakul, kihagyva a cseppfolyós fázist. Az üstökös magján lévő jég a napfény sugárzó hőjének hatására párologni kezd, létrehozva az üstökös magja körüli kómát, az objektum gázokból álló homályos légkörét.

A kutatást végző nemzetközi csillagászcsoport azt tapasztalta, hogy az üstökös összes jégtípusa szublimált. A tudósok különféle molekulák jelenlétéről számolnak be, kezdve a víztől a szén-dioxidon és a szén-monoxidon át egészen nitridekig. Ezek az elpárolgó gázok aránylag szabályos gömb alakban övezik az objektum szilárd magját, leszámítva a „nyúlósabb” szénhidrogéneket és a mag felszínéről távozó port, ami aszimmetrikus eloszlású.

A rejtélyes csillagközi vándornál szokatlanul korán elkezdődött a kóma képződése. Forrás: ESA/Hubble

A megfigyelések szerint a 3I/ATLAS-nál képződött rendkívül ritka anticsóva olyan nagyobb és nehezebb porszemcsékből áll, amelyek túl nehezek ahhoz, hogy a Nap sugárnyomása eltaszítsa ezeket. A kutatók szerint erre vezethető vissza az intersztelláris objektum haladási irányával azonos irányban képződött második anticsóva.

A furcsaságok csillagközi vándora

A tudóscsoport megállapította, hogy az objektumból kiszabaduló vízmolekulák a perihélium után nagyon fényessé, mintegy hússzor fényesebbé váltak a korábbiakhoz képest.

De a vízjégnek ez a fajta szokatlanul intenzív szublimációja más egyéb következményekkel is együtt járt.

A korábbi megfigyelések során ugyanis egyáltalán nem tapasztaltak szénhidrogéneket és szén-nitrideket az objektum spektrumában, ám e szerves molekulák mennyisége drámaian megugrott miután az üstökös túlhaladt a perihéliumon.

A 3I/ATLAS 2025. október 29-én érte el a Naphoz való legnagyobb közelségét, vagyis a perihéliumát. A pályaszámítások szerint az intersztelláris objektum ekkor 1,38 csillagászati egységre, vagyis hozzávetőleg 206,4 millió kilométerre volt a Naptól, mintegy harmadával nagyobb távolságra, mint amennyi a Föld Naptól számított közepes távolsága.

A nemzetközi kutatócsoport azt a már a múlt év késő nyarán, illetve kora őszén észlelt anomáliát is megerősítette, miszerint a 3I/ATLAS extrém mennyiségű szén-dioxidot bocsát ki magából, ami újfent azt igazolja, hogy a titokzatos csillagközi vándor a kémiai összetételét tekintve valóban rendkívül szokatlan objektumnak számít.