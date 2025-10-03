3/I ATLAS: most eldőlhet, helytálló-e az idegen anyahajó elmélet

A 3I/ATLAS közeledésének apropóján Avi Loeb, a Harvard Egyetem asztrofizika-professzora az elmúlt napokban a következőket nyilatkozta: „Ha szabadságra vágysz, vedd ki minél előbb, mert ki tudja, hogy mi fog történni.” E vészjóslóan hangzó nyilatkozattal szemben azonban a legtöbb csillagász határozottan tudni véli, hogy mi fog történni.

A 3I/ATLAS extrém, 210 ezer km/órás sebessége is az objektum egyik szokatlan jellemzője Fotó: Olivier Hainaut et al./European Southern Observatory

3I/ATLAS: a legfurcsább Naprendszerbe érkezett csillagközi objektum

A 3I/ATLAS csillagközi üstökös „földönkívüli anyahajó” hipotézise hamarosan kulcsfontosságú teszt elé néz, mivel az üstökös eléri a napegyüttállást és a periheliumát. De mit jelent mindez, és miért mondja Avi Loeb, a Harvard csillagászprofesszora, hogy aki csak teheti, még október 29. előtt vegye ki a szabadságát? 2025. július 1-jén az Asteroid Terrestrial-impaktion Last Alert System (ATLAS) hálózat – ami a Földre potenciális veszélyt jelentő úgynevezett földsúroló aszteroidák előrejelzésére szolgáló szervezet – csillagászai egy rendkívüli nagy sebességgel a Naprendszer belső vidéke felé száguldó objektumot fedeztek fel, ami olyan pályán halad, amely visszaviszi a csillagközi térbe. Az 3I/ATLAS nevet kapott égitest a 2017-ben felfedezett 1I/'Oumuamua aszteroida és a 2019-ben észlelt 2I/Borisov üstökös után a harmadik olyan megfigyelt objektum, ami bizonyíthatóan a csillagközi térből érkezett a Naprendszerbe.

A 2017-ben felfedezett, szokatlan formájú Oaumuamua aszteroida Fotó: NASA/ESA

Az objektumot az asztronómusok ugyan üstökösként azonosították, de azzal mindenki egyetért, hogy egy meglehetősen furcsán viselkedő kométáról van szó, amelynek mind a kémiai összetétele, mind pedig a polarizációja, a sebessége és a rendkívül szokatlan anticsóvája sem tipikusan üstökösszerű tulajdonság. A 3I/ATLAS-nak azonban nemcsak az összetétele, hanem a pályasíkja is nagyon szokatlan. Az objektum pályája rendkívül lapos és nagyon alacsony szöget zár be az ekliptikával; egy ilyen pályaszögnek természetes égitest esetében pedig mindössze egy az ötszázhoz az esélye. A 3I/ATLAS jelenleg a Nap mögött tartózkodik.

A 3I/ATLAS-nak rendkívül szokatlan a pályasíkja Fotó: The Sky Live

Az égitest október 21-én volt napkonjukcióban ami azt jelenti, hogy ekkor a Földdel egy síkban állt a Nap mögött. Sajnos, amíg az objektum a Nap mögött halad, a Földről nem figyelhető meg.