Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

3/I ATLAS: most eldőlhet, helytálló-e az idegen anyahajó elmélet

Nem csillapodnak a kedélyek azzal a csillagközi térből érkezett rejtélyes objektummal kapcsolatban, amit a csillagászszakma jelentős többsége csak furcsán viselkedő üstökösnek tart, míg ezzel szemben egy kisebbségi tudóscsoport annak lehetőségét sem zárja ki az intersztelláris vándor számos szokatlan és nem „égitestszerű” tulajdonsága miatt, hogy idegen űrhajó látogatja meg a Naprendszert. A 3I/ATLAS most érte el pályájának a Naphoz való legközelebbi pontját, az úgynevezett periheliumot, ami jó alkalmat kínál az objektum természetes vagy mesterséges eredetével kapcsolatban fellángolt viták végleges eldöntéséhez is.

Elter Tamás
Forrás: Ilf Science2025. 10. 30. 17:54
31/ATLAS: Noha a csillagászok többsége üstökösként azonosítja, akadnak akik idegen űreszközt látnak benne
31/ATLAS: Noha a csillagászok többsége üstökösként azonosítja, akadnak akik idegen űreszközt látnak benne Fotó: YouTube
A 3I/ATLAS közeledésének apropóján Avi Loeb, a Harvard Egyetem asztrofizika-professzora az elmúlt napokban a következőket nyilatkozta: „Ha szabadságra vágysz, vedd ki minél előbb, mert ki tudja, hogy mi fog történni.” E vészjóslóan hangzó nyilatkozattal szemben azonban a legtöbb csillagász határozottan tudni véli, hogy mi fog történni.

A 3I/ATLAS extrém, 210 ezer km/órás sebessége is az objektum egyik szokatlan jellemzője
A 3I/ATLAS extrém, 210 ezer km/órás sebessége is az objektum egyik szokatlan jellemzője   Fotó:  Olivier Hainaut et al./European Southern Observatory

3I/ATLAS: a legfurcsább Naprendszerbe érkezett csillagközi objektum

A 3I/ATLAS csillagközi üstökös „földönkívüli anyahajó” hipotézise hamarosan kulcsfontosságú teszt elé néz, mivel az üstökös eléri a napegyüttállást és a periheliumát. De mit jelent mindez, és miért mondja Avi Loeb, a Harvard csillagászprofesszora, hogy aki csak teheti, még október 29. előtt vegye ki a szabadságát? 2025. július 1-jén az Asteroid Terrestrial-impaktion Last Alert System (ATLAS) hálózat – ami a Földre potenciális veszélyt jelentő úgynevezett földsúroló aszteroidák előrejelzésére szolgáló szervezet – csillagászai egy rendkívüli nagy sebességgel a Naprendszer belső vidéke felé száguldó objektumot fedeztek fel, ami olyan pályán halad, amely visszaviszi a csillagközi térbe. Az 3I/ATLAS nevet kapott égitest a 2017-ben felfedezett 1I/'Oumuamua aszteroida és a 2019-ben észlelt 2I/Borisov üstökös után a harmadik olyan megfigyelt objektum, ami bizonyíthatóan a csillagközi térből érkezett a Naprendszerbe. 

A 2017-ben felfedezett, szokatlan formájú Oaumuamua aszteroida

Az objektumot az asztronómusok ugyan üstökösként azonosították, de azzal mindenki egyetért, hogy egy meglehetősen furcsán viselkedő kométáról van szó, amelynek mind a kémiai összetétele, mind pedig a polarizációja, a sebessége és a rendkívül szokatlan anticsóvája sem tipikusan üstökösszerű tulajdonság. A 3I/ATLAS-nak azonban nemcsak az összetétele, hanem a pályasíkja is nagyon szokatlan. Az objektum pályája rendkívül lapos és nagyon alacsony szöget zár be az ekliptikával; egy ilyen pályaszögnek természetes égitest esetében pedig mindössze egy az ötszázhoz az esélye. A 3I/ATLAS jelenleg a Nap mögött tartózkodik.

A 3I/ATLAS-nak rendkívül szokatlan a pályasíkja

Az égitest október 21-én volt napkonjukcióban ami azt jelenti, hogy ekkor a Földdel egy síkban állt a Nap mögött. Sajnos, amíg az objektum a Nap mögött halad, a Földről nem figyelhető meg.

Trójai falóhoz hasonló fekete hattyú

Ahogy az üstökösök a Nap közelébe kerülnek, a központi csillagunk sugárzó hőjének hatására felmelegszik a felszínük, ami miatt illékony gázokat és port bocsátanak ki. Ebből képződik az üstökösök magja körül kialakuló kóma, illetve a sugárnyomás miatt a Nappal ellentétes irányban a csóva. 

A 3I/ATLAS a kóma, illetve a csóvaképződés szempontjából is különleges objektumnak számít, 

mivel amikor még akkora távolságra volt a Naptól, ahol más üstökösöknél nem indul el a gázpárolgás, az objektum már szokatlanul fényes kómaszerű jelenséget mutatott, később pedig egy anticsóvát fejlesztett, ami nem az üstökösmag mögött, hanem az égitest előtt alakult ki. Szintén meglepte a kutatókat a kóma egyetlen más üstökösnél sem tapasztalt rendkívül magas szén-dioxid-koncentrációja, a fémes ásványok, különösen a nikkel extrém koncentrációja, továbbá az objektum intenzív vízkibocsátása.

Az objektum fénye szeptember elején egy időre zöldre váltott át

Ha a legközelebbi megközelítésekor megfigyelhetnénk, valószínűleg további olyan érdekességeket szolgáltatna a különleges objektum, amik segíthetnének a csillagközi tárgy korábbi vagy eredeti környezetére vonatkozó nyomok detektálásában. Avi Loeb szerint – aki nem tartja kizártnak a 3I/ATLAS mesterséges eredetét sem – ha az objektum idegen űreszköz, amikor a Nap mögött és a központi csillagunkhoz a legközelebb halad el a pályakorrekciójához felhasználhatja az úgynevezett Oberth-manővert, vagyis a Nap gravitációs erejét sebességének felgyorsítására, illetve pályájának megváltoztatására. A 3I/ATLAS felfedezése óta Loeb professzor többször is azt állította, hogy idegen űrhajó hipotézise nagyrészt pedagógiai jellegű gyakorlat, de ennek ellenére is meglehetősen nagy annak az esélye, hogy az objektum nem természetes eredetű.

Avi Loeb asztrofizika-professzor, a Harvard csillagászati tanszékének vezetője

Jelenleg 30-40 százalékos valószínűséget tulajdonítok annak, hogy a 3I/ATLAS nem teljesen természetes eredetű” 

– írta a hónap elején. „Ez az alacsony valószínűségű forgatókönyv magában foglalja egy trójai falóhoz hasonló úgynevezett fekete hattyú esemény lehetőségét is, ahol egy technológiai objektum természetes tárgynak, üstökösnek álcázza magát” – nyilatkozta a Harvard Egyetem csillagászati tanszékének vezetője.

Hamarosan kiderül, lehet-e bármi igazság is az idegen anyahajó teóriában

Avi Loeb felvetését azonban számos csillagász elveti, köztük Tom Statler, az amerikai űrkutatási szervezet, a NASA naprendszerbeli kis égitesteket vizsgáló csoportjának vezető tudósa, aki a következőket nyilatkozta: „Úgy néz ki, mint egy üstökös. Üstökösszerű dolgokat csinál. Nagyon, nagyon erősen hasonlít szinte minden tekintetben az általunk ismert üstökösökre. Vannak ugyan érdekes tulajdonságai, amelyek kissé eltérnek a Naprendszerünk üstököseitől, de úgy viselkedik, mint egy üstökös” – nyomatékosította a NASA vezető tudósa.

A csillagászok többségi álláspontja szerint a 3I/ATLAS egy különleges intersztelláris üstökös 

 „Így a bizonyítékok elsöprő többsége arra utal, hogy ez az objektum természetes égitest” – mondja Tom Statler, akit az Ilf Science tudományos hírportál idéz. Mindazonáltal a csillagászok többsége által elvetett idegen űrhajó hipotézis hamarosan megkapja a kulcsfontosságú próbáját, mivel a 3I/ATLAS október 29-én elérte a perihéliumot, és ha valóban földönkívüli intelligencia űreszköze, ekkor volt a legjobb lehetősége egy irányított manőver végrehajtására. „Mérnöki szempontból valószínűbb forgatókönyv egy olyan anyahajó, amely miniszondákat bocsát ki, amik egy fordított Oberth-manővert hajtanak végre a perihélium idején, hogy a Nap gravitációs erejét kihasználva lelassítsanak és elfogják a Földet” – fejtette ki Avi Loeb egy kérdezz-felelek szekcióban

Loeb professzor szerint nem zárható ki, hogy az objektum idegen csillaghajó

Részleteiben a következőket nyilatkozta e vélelmezett manőver feltételeiről a Harvard asztrofizika-professzora: „Az egységnyi tömegre jutó impulzusmomentum-változásnak ~(0,36 csillagászati egység, CSE)X(68 km/s) nagyságrendűnek kell lennie, ahol 0,36 CSE a pályasugár-változás, ami ahhoz szükséges, hogy a 3I/ATLAS legközelebbi megközelítési távolságából elérje a Föld Naptól való távolságát (149,6 millió kilométert), és a 3I/ATLAS 68 kilométer/sec sebessége a perihéliumkor. Az ehhez a manőverhez elméletben szükséges üzemanyag mennyisége a mini-szonda tömegétől függ. A mini-szonda potenciálisan a perihélium után néhány hónapon belül elérheti a Földet” – véli Avi Loeb.

A puding próbája mindig az evés

Ha az objektum manőverezni kezdene, váratlan és megmagyarázhatatlan változásokat láthatnánk a pályájában és a tömegében is, ha és amennyiben miniszondákat dobna ki – ahogyan azt Loeb professzor feltételezi. Valószínűbb azonban, hogy természetes objektumként fogja a Naprendszerből kifelé vezető útját folytatni, bár várható némi változás a pályájában a Nap közelsége miatt. „Jelenleg úgy tűnik, hogy a 3I/ATLAS valószínűleg természetes objektum, egy üstökös” – írja Loeb az egyik legújabb blogbejegyzésben. 

Avi Loeb szerint komolyan kell venni az idegen anyahajó opciót is

„De ennek ellenére is komolyan kell venni az Oberth-manőver lehetőségét, mint egy alacsony valószínűségű fekete hattyú eseményt, mert ha ez mégis bekövetkezik, annak beláthatatlan következményei lehetnek az emberiségre nézve” – hangsúlyozza Avi Loeb. A tudósok, köztük a SETI (a földönkívüli intelligencia kutatásával foglalkozó projekt) és a NASA szakértői is következetesen elvetik Avi Loeb hipotézisét, mivel szerintük a 3I/ATLAS eredetére a furcsaságai ellenére is sokkal jobb és reálisabb magyarázat az, hogy az objektum intersztelláris üstökös, nem pedig egy idegen csillaghajó.

Hamarosan végleg eldől az objektum jellegéről szóló vita

Ahogy mondani szokás, a puding próbája az evés. Amikor a perihelium után az objektum tovább folytatja útját a Naprendszerből kifelé, az idegen anyahajó forgatókönyvvel kapcsolatos viták is végleg lezáródhatnak.

A 3I/ATLAS intersztelláris objektum:

  • a többségi szakmai vélemény szerint a csillagközi térből érkezett üstökös,
  • ami ugyan rendkívül szokatlan jeleket mutat, de természetes égitest,
  • ezzel szemben Avi Loeb szerint 30-40 százalék eséllyel a kozmikus tárgy egy álcázott csillaghajó,
  • az elmélet megalapozottsága, vagy alaptalansága pedig hamarosan kiderülhet.

