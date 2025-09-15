31/ATLAS: újabb rejtélyes jelenséget produkált a Föld felé száguldó csillagközi objektum

A 31/ATLAS színe a 2025. szeptember 7-én bekövetkezett teljes holdfogyatkozás idején megváltozott, és jól észlelhetően zöldre váltott. E váratlan és markáns színváltozás újabb kérdéseket vet fel a csillagközi térből érkezett objektum földönkívüli kémiai összetételével kapcsolatban.

A 31/ATLAS az eddig legrejtélyesebb Naprendszerbe belépett csillagközi objektum Forrás: International Gemini Observatory / Wikimedia Commons

A 31/ATLAS újabb rejtélye: hirtelen zöld fényben kezdett ragyogni a különös objektum

2025. szeptember 7-én látványos égi jelenségben gyönyörködhettek szerte a világon a csillagos égbolt szerelmesei. Az esti égbolt ugyanis elsötétült, ahogy a Föld árnyéka elnyelte a teliholdat. A világ számos pontján megfigyelték, ahogy az egyébként teliholdkor tükörszerűen ragyogó holdkorong elsötétült és vérvörösre változott a teljes holdfogyatkozás miatt.

Két namíbiai amatőr csillagász kihasználta a teljes holdfogyatkozás adta különleges lehetőséget Fotó: AzatTV

Michael Jäger és Gerald Rhemann namíbiai amatőr csillagászok számára a teljes fogyatkozás nemcsak látványos égi jelenségnek számított, hanem példátlan lehetőséget, esélyt is adott arra, hogy a Föld legsötétebb égboltja alatt megörökítsék a nagy sajtóhírverést kiváltó 3I/ATLAS csillagközi üstököst. A holdfogyatkozás természetes elhalványulását kihasználva a két amatőr csillagász néhány mélyég-asztrofotót készített az üstökösről, feltárva valami egészen döbbeneteset: a 31 ATLAS ugyanis zölden izzott. A 3I/ATLAS csupán a harmadik olyan eddig észlelt csillagközi objektum, amely áthalad a Naprendszerünkön, de az, hogy honnan származik, egyelőre még rejtély.

A namíbiai amatőr csillagászok felfedezték, hogy a 31/ATLAS színe zöldre váltott a holdfogyatkozás alatt Fotó: Michael Jäger/Gerald Rhemann) / Space.com

Az első, bizonyíthatóan a csillagközi térből a Naprendszerbe érkezett égitest az 1/2017 U1 katalógusjelet és az Oaumuamua nevet kapott rendkívül furcsa alakú, hosszúkás szivarra emlékeztető aszteroida volt, amelyet 2017. október 19-én fedeztek fel a hawaii Maui szigeten lévő obszervatórium Pan-STARRS teleszkópjával. A másik intersztelláris látogatót, a C2019/Q4 katalógusjelű 21Borisov üstököst két évvel később, 2019. augusztus 30-án fedezte fel egy orosz amatőr csillagász a 65 cm-es tükörátmérőjű teleszkópjával.

Az üstökös jeleit mutató objektumot, a 31/ATLAS-t azért sorolják a csillagközi származású objektumok kategóriájába, mert hiperbolikus a pályája, ami azt jelenti, hogy nem kötődik gravitációsan a Naphoz, és ezért az a legvalószínűbb, hogy egy másik csillagrendszerből származik. (Legalábbis jelenleg ez a legáltalánosabban elfogadott elmélet).