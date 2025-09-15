objektumcsillagközi térNaprendszerhipotézisAvi Loebcsillagászokmegfigyelésüstökösasztrofizika

31/ATLAS: újabb rejtélyes jelenséget produkált a Föld felé száguldó csillagközi objektum

Az elmúlt hetekben az a csillagközi térből a Naprendszer belső vidékeire érkezett rendkívül nagy sebességű objektum lett az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó űrkutatási hír, amelyről Avi Loeb, a Harvard Egyetem asztrofizika-professzora egyenesen azt feltételezi, hogy akár egy idegen civilizáció űreszköze is lehet. A csillagászok jelentős többsége szerint noha a 31/ATLAS kétségkívül szokatlanul viselkedik és a „hagyományos” üstökösökétől eltérő tulajdonságokat mutat, de mindezek ellenére az objektum természetes eredetű, az intersztelláris térből érkezett kométa. Ez az üstökös – vagy egyesek szerint más típusú objektum – miközben egyre közelebb ér a Földhöz, képes újabb és igencsak furcsa jelenségeket produkálni.

Elter Tamás
Forrás: Space.com2025. 09. 15. 19:36
31/ATLAS: Noha a csillagászok többsége üstökösként azonosítja, akadnak akik idegen űreszközt látnak benne Fotó: YouTube
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 31/ATLAS színe a 2025. szeptember 7-én bekövetkezett teljes holdfogyatkozás idején megváltozott, és jól észlelhetően zöldre váltott. E váratlan és markáns színváltozás újabb kérdéseket vet fel a csillagközi térből érkezett objektum földönkívüli kémiai összetételével kapcsolatban.

A 31/ATLAS az eddig legrejtélyesebb Naprendszerbe belépett csillagközi objektum
A 31/ATLAS az eddig legrejtélyesebb Naprendszerbe belépett csillagközi objektum  Forrás: International Gemini Observatory / Wikimedia Commons

A 31/ATLAS újabb rejtélye: hirtelen zöld fényben kezdett ragyogni a különös objektum

2025. szeptember 7-én látványos égi jelenségben gyönyörködhettek szerte a világon a csillagos égbolt szerelmesei. Az esti égbolt ugyanis elsötétült, ahogy a Föld árnyéka elnyelte a teliholdat. A világ számos pontján megfigyelték, ahogy az egyébként teliholdkor tükörszerűen ragyogó holdkorong elsötétült és vérvörösre változott a teljes holdfogyatkozás miatt. 

Két namíbiai amatőr csillagász kihasználta a teljes holdfogyatkozás adta különleges lehetőséget  Fotó: AzatTV

Michael Jäger és Gerald Rhemann namíbiai amatőr csillagászok számára a teljes fogyatkozás nemcsak látványos égi jelenségnek számított, hanem példátlan lehetőséget, esélyt is adott arra, hogy a Föld legsötétebb égboltja alatt megörökítsék a nagy sajtóhírverést kiváltó 3I/ATLAS csillagközi üstököst. A holdfogyatkozás természetes elhalványulását kihasználva a két amatőr csillagász néhány mélyég-asztrofotót készített az üstökösről, feltárva valami egészen döbbeneteset: a 31 ATLAS ugyanis zölden izzott. A 3I/ATLAS csupán a harmadik olyan eddig észlelt csillagközi objektum, amely áthalad a Naprendszerünkön, de az, hogy honnan származik, egyelőre még rejtély.

A namíbiai amatőr csillagászok felfedezték, hogy a 31/ATLAS színe zöldre váltott a holdfogyatkozás alatt   Fotó: Michael Jäger/Gerald Rhemann) / Space.com

Az első, bizonyíthatóan a csillagközi térből a Naprendszerbe érkezett égitest az 1/2017 U1 katalógusjelet és az Oaumuamua nevet kapott rendkívül furcsa alakú, hosszúkás szivarra emlékeztető aszteroida volt, amelyet 2017. október 19-én fedeztek fel a hawaii Maui szigeten lévő obszervatórium Pan-STARRS teleszkópjával. A másik intersztelláris látogatót, a C2019/Q4 katalógusjelű 21Borisov üstököst két évvel később, 2019. augusztus 30-án fedezte fel egy orosz amatőr csillagász a 65 cm-es tükörátmérőjű teleszkópjával.

Az üstökös jeleit mutató objektumot, a 31/ATLAS-t azért sorolják a csillagközi származású objektumok kategóriájába, mert hiperbolikus a pályája, ami azt jelenti, hogy nem kötődik gravitációsan a Naphoz, és ezért az a legvalószínűbb, hogy egy másik csillagrendszerből származik. (Legalábbis jelenleg ez a legáltalánosabban elfogadott elmélet).

A magyarázatok ellenére a 31/ATLAS sok szempontból még mindig rejtély

A 3I/ATLAS most újabb és igen ritka ritka lehetőséget kínál a csillagászok számára ahhoz, hogy a Naprendszeren kívülről származó és egy távoli csillag körül kialakult égitest anyagának kémiáját tanulmányozzák – írja a Space.com csillagászati hírportál.

A 2017-ben felfedezett, szokatlan formájú Oaumuamua aszteroida  Fotó: NASA/ESA

A 31/ATLAS, más néven a C/2025/N1 ATLAS a csillagászok többségi álláspontja szerint az intersztelláris térből érkezett üstökös, amit 2025. július elsején a chilei Rio Hurtadóban található Asteroid-Terrestrial-Impact Last Alert System állomás fedezett fel, amikor 4,5 csillagászati egységre (CSE), vagyis megközelítőleg 670 millió kilométer távolságra volt tőlünk. 

A két namíbiai amatőr csillagász készítette asztrofotó az első olyan felvétel, ami zöldes árnyalatban fénylőnek mutatja a 3I/ATLAS-t. 

A csillagászok úgy vélik, hogy az objektum frissen felfedezett zöld fénye az égitest egyedi kémiai összetételére utal. 

A holdfogyatkozás okozta sötétségben rögzített zöld színre az egyik magyarázat az, hogy az objektum jelentősebb mennyiségben tartalmazhat kétatomos szénatomot (C2). Erről a molekuláról – ami két egymáshoz kapcsolódó szénatomból áll –, köztudott, hogy zöldes fényben fluoreszkál, amikor napfény éri.

Rendkívüli sebességgel halad a Naprendszer belső térségei felé   Fotó: Olivier Hainaut et al./European Southern Observatory

Ám a helyzet mégsem olyan egyszerű, mint amilyennek e magyarázat alapján tűnhet. Még augusztusban ugyanis az arizonai Kitt Peak Obszervatórium csillagászai felfedezték, hogy a 3I/ATLAS valójában rendkívül szegény a szénláncú molekulákban, beleértve ebbe a kétatomos szenet is. Ezért jogos a kérdés: ha egy hónappal korábban hiányzott a kétatomos szén az objektum anyagából, akkor most mitől lett mégis hirtelen zöld? Az egyik lehetséges magyarázat, hogy amikor az üstökös egyre közelebb kerül a Naphoz, a központi csillagunk növekvő hősugárzásának hatására friss jégrétegek olvadnak meg a felszínén, és ez a folyamat felszabadítja a mélyebb rétegekbe beágyazódott kétatomos szénmolekulákat.

A 2019-ben felfedezett 21Borisov üstökös szintén a csillagközi térből érkezett  Fotó: NASA

Egy másik lehetőség, hogy a zöld fény más olyan molekulákból származik, amelyek szintén fluoreszkálnak a napfény hatására. Mivel a 3I/ATLAS csillagközi objektum, olyan kémiai anyagokat is tartalmazhat amelyek nem jellemzőek a Naprendszer üstököseire, és ami így egy ismeretlen forrásból származó hamis „klasszikus” zöld fényhez vezethet. Bármi is legyen az ok, a 3I/ATLAS sok szempontból rejtély marad. A csillagászok folyamatosan figyelemmel kísérik, ahogyan áthalad a Naprendszerünkön, és egyre jobban megközelíti a Földet. Akadnak azonban olyan csillagászok is, akik – igaz, hogy kisebbségeben –, azt állítják, a 31/ATLAS eddig produkált szokatlan és egyáltalán nem „üstökösszerű” tulajdonságai miatt 

azt sem lehet kizárni, hogy az objektum nem természetes, hanem mesterséges eredetű. 

A 31/ATLAS pályája is szokatlannak számít

E teóriának Avi Loeb, a Harvard Egyetem asztrofizika-professzora és csillagászati tanszékének vezetője a legfőbb szószólója. Loeb professzor fel is sorolja azokat a furcsaságokat, amelyek nem egy szokványos üstökös sajátosságai: ilyen az objektum előtti felhő szokatlanul nagy szén-dioxid- és minimális víztartalma, az objektum erős, illetve váltakozó fénykibocsátása, a szintén extrémnek tekinthető pálya sajátosságai, valamint a rendkívüli sebessége is. Avi Loeb a múlt hónapban az általa kreált tízes beosztású úgynevezett Loeb-skálán annak valószínűségét, hogy a 31/ATLAS mesterséges eszköz, 4-es kategóriába sorolta. 

Avi Loeb, a Harvard Egyetem asztrofizika-professzora   Forrás: Harvard University

(A skálán az 1-es besorolás szerint az objektum minden kétséget kizáróan természetes eredetű üstökös vagy aszteroida, míg a 10-es kategóriába tartozó minden kétséget kizáróan idegen technikai civilizáció eszköze.) Egy bizonyos: a csillagközi térből a Naprendszerbe érkezett eddigi objektumok közül messze a 31/ATLAS számít a legfurcsábbnak.

A 31/ATLAS üstökösnek tekintett csillagközi objektum:

  • szeptember 7-én a teljes holdfogyatkozás alkalmával megváltoztatta a színét,
  • és az addigi halvány barnás színárnyalatát zöldre változtatta,
  • aminek a pontos okára egyelőre még csak különféle hipotézisek léteznek.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.