A Tisza mellett bukkant fel az SZDSZ egykori elnöke, bezáratná a kórházak felét + videó

A kórházak felét bezáratná az épp Magyar Péter mellett mozgolódó Kóka János. Az SZDSZ egykori gazdasági és közlekedési minisztere egy interjúban beszélt arról, hogy a magyar embereknek az a jó, ha a kórházak felét bezárják – írja az Ellenpont. Kóka egy évvel ezelőtt az Inforádióban mondta ezt, de később több interjúban is megismételte, sőt, a Weborvoson közzétett vitairatában ráerősített: a társadalombiztosítási rendszerbe pluszforrásokat is bevonna, méghozzá a vállalatoktól.

Az Ellenpont arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza nemrégiben kiszivárgott tervezete szerint a jelenlegi állami társadalombiztosítási rendszert egy kötelező magánbiztosítói modell váltaná fel. A javaslat értelmében az állam hátrébb lépne a finanszírozásból, a munkavállalóknak pedig közvetlenül a piaci biztosítókkal kellene szerződniük, jövedelmük minimum 8,5 százalékát befizetve.

Vagyis a nyugdíjhoz és egészségügyi ellátáshoz már nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók, méghozzá jóval drágábban. A minimális csomagok ugyan nagyjából a mostani terhelést fedeznék, de a jelenlegi szintű szolgáltatásokért akár 30-35 százalékot is fizetniük kellene a dolgozóknak. A szolgáltatások mértéke a választott csomag árához igazodna, így a rendszer tisztán piaci alapokon működne.

Sem a háziorvosi ellátás, sem a szakrendelések nem maradnának ingyenesek.

Felidézték azt is, hogy Kóka már idén kijelentette, hogy cégüket, a magánklinikákat üzemeltető Doktor24-et három éven belül tőzsdére kívánják vinni. A tiszás egészségügyi csapatból Schiszler István hosszú éveket húzott le a magánegészségügyben intézményvezetőként, Túri Péter rendszeresen a fizetős egészségügy mellett érvelt, de a miniszternek szánt Hegedűs Zsolt maga is dolgozik a magánegészségügyben.

Az azóta nyilvánosságra került tiszás megszorítócsomag pedig az összes korábbi nyilatkozatnak értelmet adott: a jelenlegi társadalombiztosítási konstrukciót magánbiztosítók bevonásával reformálnák meg, piaci viszonyokat teremtve, az eddigi ingyenes állami ellátást felszámolva.