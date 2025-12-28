A Tisza mellett bukkant fel az SZDSZ egykori elnöke, bezáratná a kórházak felét + videó

Rendkívüli

A kórházak felét be kellene zárni – vélekedett Kóka János, aki szerint a magyar embereknek ez jó lenne. A volt SZDSZ-es miniszter több szálon is kapcsolódik a Tisza Párthoz, kijelentését pedig számos helyen megerősítette.

2025. 12. 28. 12:24
A kórházak felét bezáratná az épp Magyar Péter mellett mozgolódó Kóka János. Az SZDSZ egykori gazdasági és közlekedési minisztere egy interjúban beszélt arról, hogy a magyar embereknek az a jó, ha a kórházak felét bezárják – írja az Ellenpont. Kóka egy évvel ezelőtt az Inforádióban mondta ezt, de később több interjúban is megismételte, sőt, a Weborvoson közzétett vitairatában ráerősített: a társadalombiztosítási rendszerbe pluszforrásokat is bevonna, méghozzá a vállalatoktól.

Az Ellenpont arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza nemrégiben kiszivárgott tervezete szerint a jelenlegi állami társadalombiztosítási rendszert egy kötelező magánbiztosítói modell váltaná fel. A javaslat értelmében az állam hátrébb lépne a finanszírozásból, a munkavállalóknak pedig közvetlenül a piaci biztosítókkal kellene szerződniük, jövedelmük minimum 8,5 százalékát befizetve.

Vagyis a nyugdíjhoz és egészségügyi ellátáshoz már nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók, méghozzá jóval drágábban. A minimális csomagok ugyan nagyjából a mostani terhelést fedeznék, de a jelenlegi szintű szolgáltatásokért akár 30-35 százalékot is fizetniük kellene a dolgozóknak. A szolgáltatások mértéke a választott csomag árához igazodna, így a rendszer tisztán piaci alapokon működne.

Sem a háziorvosi ellátás, sem a szakrendelések nem maradnának ingyenesek.

Felidézték azt is, hogy Kóka már idén kijelentette, hogy cégüket, a magánklinikákat üzemeltető Doktor24-et három éven belül tőzsdére kívánják vinni. A tiszás egészségügyi csapatból Schiszler István hosszú éveket húzott le a magánegészségügyben intézményvezetőként, Túri Péter rendszeresen a fizetős egészségügy mellett érvelt, de a miniszternek szánt Hegedűs Zsolt maga is dolgozik a magánegészségügyben.

Az azóta nyilvánosságra került tiszás megszorítócsomag pedig az összes korábbi nyilatkozatnak értelmet adott: a jelenlegi társadalombiztosítási konstrukciót magánbiztosítók bevonásával reformálnák meg, piaci viszonyokat teremtve, az eddigi ingyenes állami ellátást felszámolva.

Kóka János persze megmondta: a magyar embereknek

az lenne jó, ha a kórházak legalább felét bezárnák,

a vállalatoktól pedig pluszforrásokat vonnának be. Persze „korrigált” is más alkalommal: az ATV-ben például úgy nyilatkozott, hogy már harminc százalékkal kevesebb kórházzal is beérné.

 

Kóka kapcsolata a Tiszával

A portál szerint Kókát sokan elintézik egy kézlegyintéssel, miszerint „hol van már 2006”, de ő örök túlélőként egyáltalán nem hagyott fel a közéleti szerepvállalással, és ez nem csak alkalmi médiamegjelenésekben vagy vitairatok közzétételében ölt testet, ráadásul több szálon is kapcsolódik Magyar Péter pártjához.

Idén februárban ő szólította fel az időközben Tisza-tanácsadóvá előlépett Kapitány István topmenedzsert, hogy

fogjon össze Bajnai Gordonnal, emellett Magyar Péter egészségügyi szakértői csapatába bekerült Túri Péter is, aki Kóka egykori évfolyam- és üzlettársa, 2004 és 2006 között miniszteri biztosa.

Végül, de nem utolsó sorban Kóka személyes, jó kapcsolatot ápol a tiszás aktivista-színész Nagy Ervinnel. Az exminiszter jelenlegi felesége, Varga Edit műsorvezető mutatta be a színész önéletrajzi könyvét,  Kóka János pedig Rómába utazott együtt a színésszel idén januárban.

A volt SZDSZ-es miniszter 2016 januárjában jelentette be, hogy új, közös céget alapított  Gerendai Károllyal. A Festipay Zrt. volt az a vállalat, amivel nem csupán a fesztiválok, hanem a sportrendezvények és a vendéglátás fizetési rendszereit is megcélozták. Gerendai üzlettársa Demszky Gábor és Hagyó Miklós volt embere, Mesterházy Ernő is – társtulajdonosok a Costes Kft.-ben, Mesterházynak pedig azzal a Farkas Dezsővel is volt közös vállalkozása, aki a Tisza Párt alapításában, később működtetésében is kulcsszerepet vállalt.

Adalék, hogy a Sziget fesztivál körüli műbalhé során, miként Magyar Péter fogalmazott, a Diákhitel Központ volt igazgatója és Gerendai Károly is egyeztettek egymással.

Borítókép: Kóka János és Kapitány István (Forrás: Facebook)

