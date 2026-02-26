Rendkívüli

Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani a választások előtt

orbán balázsháborúfidesz

Pénzt, fegyvert és katonát követelnek Magyarországtól

„Négy éve tart az orosz–ukrán háború. Több százezer ember veszítette életét, több millióan elveszítették a hajlékukat” – mondta Kunszálláson Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója tájékoztatott, Brüsszel a konfliktus folytatását erőlteti, és pénzzel, fegyverrel, valamint az olcsó orosz energiáról való leválással kapcsolatos elvárásokat támaszt Magyarországgal szemben. A politikus úgy véli, ezekkel szemben csak a Fidesz és Orbán Viktor képes megvédeni az országot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 22:36
Fotó: Facebook
„Négy éve tart az orosz–ukrán háború. Több százezer ember veszítette életét, több millióan elveszítették a hajlékukat” – fogalmazott Orbán Balázs a kormánypártok országjárásának kunszállási állomásán a Fidesz Facebook-oldala szerint.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség

A miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön, Kunszálláson rámutatott: az ukrajnai háború miatt a 2026-os választás sorsfordító lesz Magyarország és Európa jövője szempontjából. Orbán Balázs az 5. Kunszállási Pikniken úgy fogalmazott: 

veszélyes tíz év áll előttünk, de Magyarország sikeres lehet, ha tisztában van a realitásokkal.

Kiemelte: vannak olyan szereplők, akik a háború lezárásában érdekeltek, például az Egyesült Államok, és vannak olyanok, akik nem. Példaként megemlítette Oroszországot, Ukrajna szűk elitjét, akik a nyugati segélyeket kezelik, valamint az európai politikai elitet, akik finanszírozzák a háborút.

Ukrajna céljai csak akkor valósulhatnak meg, ha Európa kitart mellette, ezért Kijev abban érdekelt, hogy Európában háborúpárti elit legyen

– emelte ki Orbán Balázs, majd hozzátette: Ukrajna uniós csatlakozása jelentős anyagi terhet jelentene.

A miniszterelnök politikai igazgatója nevetségesnek nevezte a Tisza Párt azon állítását, hogy ők hazahoznák az EU-s forrásokat. Mint mondta, az ellenzék inkább hozzájárulna ahhoz, hogy további támogatásokat küldjenek Ukrajnába.

Brüsszel kivezetné az orosz energiát az unióból, akkor a rezsi és a benzin ára is emelkedne hazánkban, amire Magyarország következő évtizede rámenne. Legyünk észnél, figyeljünk oda!

– szólított fel a politikus.

Orbán Balázs elmondta: a brüsszeli elit úgy határozott, hogy a háborút folytatni kell, és azt várja el Magyarországtól – valamint a többi európai uniós tagállamtól is –, hogy pénzzel, fegyverekkel és katonákkal támogassák Ukrajnát. 

Emellett elvárásként fogalmazódik meg Ukrajna uniós csatlakozásának támogatása, valamint az olcsó orosz energiáról való leválás is.

Orbán Balázs arra kérte a választókat, hogy álljanak ki ezekkel a követelésekkel szemben, és védjék meg Magyarországot. Úgy fogalmazott: erre egyedül Orbán Viktor képes, ezért április 12-én a Fidesz jelenti a biztos választást.

 

Borítókép: Orbán Balázs (Forrás: Facebook)


